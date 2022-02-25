Rossell Techsys赢得波音公司为T-7A红鹰平台制造线束的合同

印度班加罗尔--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Rossell Techsys已经赢得了波音公司的一项合同，为这家全球航空航天公司的T-7A红鹰(T-7A Red Hawk)制造和供应线束。

作为无限期交付不确定数量(IDIQ)战略协议的一部分，Rossell将制造电气线路互联系统(EWIS)部件。交付工作将持续到2032财年，共涉及84个独特的部件。最初主要着重小批量试生产(LRIP) I和II阶段以及全速生产(FRP) 3和4阶段。Rossell将在专为波音公司设立的卓越中心生(CoE)产全部部件。

Rossell Techsys首席执行官Prabhat Kumar Bhagvandas 先生表示：“我们很高兴有机会为先进的波音T-7A红鹰制造EWIS部件，”他补充道：“这次合作突出了Rossell Techsys对动力工程项目的承诺，在印度为全世界生产极具价值、质量上乘的零件，并按时交货。”

波音印度区供应链管理总监Ashwani Bhargava表示：“T-7A是一个使用数字线程和本土制造的部件建造的首创平台，是我们对印度政府‘自力更生的印度’(Aatmanirbhar Bhara)愿景承诺的重要一步。作为一家在印度有70多年历史的公司，波音公司继续重视和支持印度本土航空航天和国防能力的发展。”

Rossell Techsys还为T-7A 红鹰的工程和制造设计(EMD)以及飞行测试(FT)版本制造EWIS部件。迄今为止，Rossell已经为波音公司生产了超过10万个EWIS零件。

Rossell India Limited总监Rishab Gupta 表示：“十多年来，Rossell Techsys一直致力于为印度和国外的航空航天和国防部门设计和制造零部件。公司一直在为发展印度自力更生的航空航天和国防生态系统做出贡献。随着印度成为一个主要的全球航空航天市场，公司将实现进一步发展。”Rishab Gupta补充道，“Rossell Techsys为T-7A的机翼、前机身和尾翼制造零件，就是这一贡献的证明。”

关于Rossell Techsys：

Rossell Techsys总部位于班加罗尔，是上市公司Rossell India Limited的航空航天与国防部门。该公司是全球主要原始设备制造商的一级供应商，为20多个固定翼和旋翼平台生产零件。该公司已通过AS9100、ISO 9001、ISO 14001、ISO 45001、ISO 27001、ISO 37001和NADCAP AC7121认证，并符合ISO 31000和NIST 800-171标准。Rossell Techsys提供电气线路互联系统(EWIS)、电子系统与系统集成(ESSI)、测试设备方面的定制工程和制造服务和售后产品支持服务。

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