Forsee Power renouvelle son partenariat technologique avec LG Energy Solution pour le lancement de ses systèmes de batteries haute énergie ZEN 42

Forsee Power (FR0014005SB3 – FORSE – la « Société ») (Paris:FORSE), l'expert des systèmes de batteries intelligents, s'associe à nouveau avec le fabricant sud-coréen LG Energy Solution qui lui fournira des cellules à très haute densité d’énergie à intégrer dans ses systèmes de batteries ZEN 42. Forsee Power est l'un des principaux clients de la nouvelle cellule LG Energy Solution, dédiée à un usage intensif et offrant un excellent coût total de possession aux opérateurs de véhicules.

LG Energy Solution, leader mondial des cellules de batteries de pointe

Fort de 30 ans d'expérience dans la production de cellules électrochimiques de pointe, LG Energy Solution se positionne dans l'industrie de l’énergie du futur en développant des cellules de batteries avancées à destination des véhicules électriques, des applications de mobilité et d'informatique respectueuses de l'environnement. Le fabricant coréen développe des cellules de nouvelle génération en s'appuyant sur des technologies innovantes et des investissements continus en R&D.

Soucieux d'offrir à ses clients la meilleure combinaison puissance et énergie, Forsee Power s'appuie une fois de plus sur l'expertise de LG Energy Solution. Le leader coréen a en effet développé une cellule électrochimique lithium-ion NMC basée sur de nouvelles technologies de matériaux conformes aux normes de sécurité les plus élevées. Cette cellule est dédiée aux applications commerciales et industrielles, plus intensives et exigeantes que les voitures particulières.

« Parmi les nombreux plans mis en place pour réduire les émissions d'échappement dans le monde entier, LG Energy Solution a choisi de s’investir de nouveau aux côtés de Forsee Power pour contribuer à générer de l'énergie verte », a déclaré Dong-Myung Kim, vice-président exécutif de LGES Advanced Automotive Battery Division. « Nous pensons que cette coopération stratégique constituera une étape importante en faveur du secteur des véhicules commerciaux écologiques en Europe. »

FORSEE ZEN 42, le tout premier pack de batteries à utiliser la nouvelle cellule LG

Forsee Power est le premier client de LG Energy Solution pour l'utilisation de cette nouvelle cellule.

Intégrée à la gamme haute énergie ZEN, le ZEN 42 est une batterie à charge nocturne pour les véhicules lourds tout électriques et hybrides. Il s'agit d'un système modulaire de 42 kWh dont la conception mécanique a été optimisée pour être intégrée sur le toit et à l'arrière des véhicules. Il offre une densité énergétique supérieure de 20 % à celle de la ZEN 35, dans le même format.

Sa très bonne densité énergétique permet aux véhicules de fonctionner toute la journée sans être rechargés. De plus, les cellules LGES intégrées au pack batterie ont une excellente durée de vie, ce qui offre un excellent coût total de possession (TCO) aux constructeurs et aux clients ayant une utilisation commerciale ou industrielle intensive.

180 bus Heuliez bientôt équipés du ZEN 42 de Forsee Power

En juillet 2021, Forsee Power a remporté avec son partenaire IVECO HEULIEZ le plus gros lot de l’appel d’offres lancé par la RATP dans le cadre de son plan Bus2025 visant à rendre le parc de bus de Paris et sa région plus écologique. Forsee Power équipera ainsi 180 bus standards GX 337 ELEC de HEULIEZ de ses nouveaux systèmes de batteries ZEN 42.

Acteurs tous deux engagés dans la lutte contre le changement climatique, Forsee Power et LG Energy Solution proposent aux équipementiers de les accompagner dans la transition vers la mobilité zéro émission grâce à ZEN 42.

Fortement ancré dans une stratégie de développement durable, le leader coréen vient de rejoindre la Responsible Business Alliance (RBA) récompensant son approche durable tout au long de sa chaîne d'approvisionnement. Le fabricant s’est par ailleurs engagé activement dans la responsabilité sociétale en intégrant précisément dans sa stratégie cinq axes essentiels du code de la RBA : travail, santé et sécurité, environnement, éthique commerciale, systèmes de gestion.

« Forsee Power améliore constamment son offre pour adapter ses innovations aux besoins du marché tout en limitant l'impact environnemental de ses produits. Avec LG Energy Solution, Forsee Power propose des systèmes de batteries qui réduiront encore plus l'empreinte carbone des véhicules de ses clients grâce à un gain significatif en densité d’énergie. Nos systèmes de batteries peuvent ensuite être intégrés dans des solutions de seconde vie pour des applications stationnaires de stockage d'énergie, ce qui permet de prolonger la durée de vie des batteries et de réduire leur impact environnemental. Notre mission, avec nos fournisseurs, est de proposer aux équipementiers et aux villes des solutions durables, en optimisant la durée de vie de nos batteries, tant au cours de la première vie du véhicule que dans la seconde vie » explique Christophe Gurtner, Président Directeur Général de Forsee Power.

Les batteries Forsee Power sont produites sur son site industriel de Chasseneuil-du-Poitou dédié à la fabrication de batteries pour le transport lourd européen (routier, ferroviaire et marine). Ce site emploie aujourd’hui 200 personnes.

À propos de Forsee Power

Forsee Power est un groupe industriel français spécialisé dans les systèmes de batteries intelligents pour un transport électrique durable (véhicules légers, camions, bus, trains, navires). Acteur majeur en Europe, en Asie et en Amérique du Nord, le Groupe conçoit, assemble et fournit des systèmes de gestion de l'énergie basés sur les cellules parmi les plus robustes du marché et assure l'installation, la mise en service et la maintenance sur site ou à distance. Forsee Power propose également des solutions de financement (location de batteries) et des solutions de seconde vie pour les batteries de transport. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 72,4 M€ en 2021 et compte plus de 600 collaborateurs. Pour plus d’informations : www.forseepower.com | @ForseePower

A propos de LG Energy Solution

LG Energy Solution est un leader mondial dans le domaine des batteries lithium-ion de pointe pour les véhicules électriques (EV), les applications de mobilité et d'informatique, et les systèmes de stockage d'énergie (ESS). Forte de 30 ans d'expérience dans la technologie avancée des batteries, elle poursuit sa croissance rapide vers la réalisation d'une vie durable. Avec son solide réseau mondial qui s'étend aux États-Unis, en Europe, en Asie et en Australie, LG Energy Solution est plus engagée que jamais dans le développement de technologies innovantes qui rapprocheront l'énergie du futur. Conformément à sa vision ESG « Nous CHARGErons vers un avenir meilleur », LG Energy Solution ne ménage aucun effort pour prioriser l’environnement, assumer ses responsabilités sociales et bâtir un avenir durable.

Pour plus d’informations, merci de consulter le site https://www.lgensol.com