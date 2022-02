ROTTERDAM, Nederland & NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Refresco Group BV (“Refresco” of “het bedrijf”), een van de onafhankelijke drankenproducenten ter wereld, en KKR, een investeringsmaatschappij, heeft vandaag aangekondigd dat KKR een definitieve overeenkomst heeft getekend om een ​​meerderheidsbelang in Refresco te voeren, met Refresco’s bestaande investeringen, PAI en British Columbia Investment Management Corporation (“BCI”), een aanzienlijke minderheidspositie behouden. De voorwaarden van de transactie, die nog moet worden afgerond, zijn niet bekendgemaakt.

ROTTERDAM, Nederland & NEW YORK-(BUSINESS WIRE)- Refresco, opgericht in 1999, is een onafhankelijke leverancier van drankoplossingen voor retailers en merkdrankenproducenten met een panregionale dekking in Europa en Noord-Amerika via haar netwerk van bottelaires, opslag, logistiek en andere actief activeren. Het bedrijf omvat meer dan 70 productiesites in Europa, de VS, Canada en Mexico, resulteert in een betrouwbare service en kunnen rekenen op een betrouwbare service en kunnen rekenen over de hele. Refresco heeft langdurige relaties opgebouwd met haar klanten door samen te werken op het gebied van materiaalplanning, inkoop, productie, warehousing, fulfillment en distributie.

