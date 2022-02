KKR rachète une participation majoritaire dans Refresco

ROTTERDAM, Pays-Bas & NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Refresco Group B.V. ("Refresco" ou la "Société"), un des plus grands fabricants de boissons indépendants au monde, et KKR, une société d'investissement mondiale de premier rang, annoncent aujourd'hui la signature d'un accord définitif visant l'acquisition d'une participation majoritaire dans Refresco. Les investisseurs actuels de Refresco, PAI Partners et British Columbia Investment Management Corporation ("BCI"), conservent une position minoritaire non négligeable. Les modalités de la transaction, sujette aux conditions de clôture, n'ont pas été communiquées.

Depuis 1999, Refresco est un fournisseur indépendant de solutions en boissons pour les détaillants et les marques de boissons. La société assure une couverture interrégionale en Europe et en Amérique du Nord, à travers son réseau d'embouteillage, d'entreposage, de logistique et ses autres actifs opérationnels. Refresco compte plus de 70 sites de production en Europe, aux États-Unis, au Canada et au Mexique, offrant ainsi à ses clients une grande proximité et un service fiable à travers le monde. Refresco a développé des relations de longue date avec ses clients en créant des partenariats pour soutenir la planification du matériel, l'approvisionnement, la fabrication, l'entreposage, l'exécution et la distribution.

KKR accompagnera Refresco dans son développement mondial et stratégique, ce qui lui permettra de mieux servir ses clients actuels et futurs par le biais de différents formats et canaux. La société exploitera sa capacité à fabriquer des produits de haute qualité en réponse à la demande croissante de solutions durables en matière de boissons. Elle accordera une attention particulière à l'approvisionnement durable, à la production responsable et aux opérations respectueuses de l'environnement.

"Nous nous réjouissons d'accueillir KKR, une des plus importantes sociétés d'investissement au monde, en tant que nouvel actionnaire majoritaire. Nous sommes fiers de pouvoir continuer à compter PAI et BCI parmi nos actionnaires, signe de la réussite de notre création de valeur", a déclaré Hans Roelofs, PDG de Refresco. "Pour poursuivre notre croissance, nous avons étudié les nombreuses alternatives qui s'offrent à nous et nous voyons dans l'investissement de KKR un développement extrêmement positif pour la société. À l'instar de nos actionnaires actuels, KKR adhère à notre stratégie et apportera son expertise opérationnelle, son accès au capital et un réseau bien établi pour appuyer notre stratégie de croissance, d'innovation et de fusions et acquisitions. Notre volonté de croître aux côtés de nos clients, tout en nous développant dans de nouvelles catégories et zones géographiques, demeure inchangée. Je me réjouis de ce nouveau chapitre, et que tous nos employés et clients puissent tirer parti des opportunités qui s'offrent à nous."

"Refresco a su s'imposer comme un leader de l'industrie, au service de l'industrie mondiale des boissons grâce à une clientèle mondiale de premier ordre, une équipe de direction expérimentée et hautement considérée, ainsi qu'un réseau impressionnant d'actifs qui offre une valeur incontestable aux clients. La société s'est également résolument engagée en faveur du développement durable, un facteur de différenciation important pour ses clients", a déclaré James Cunningham, associé chez KKR. Nous nous réjouissons de mettre à profit notre expertise opérationnelle à travers la plateforme KKR pour soutenir la croissance continue de la société et continuer à faire progresser la durabilité de sa chaîne de valeur."

"Nous sommes fiers d'avoir été déterminants dans la croissance de Refresco depuis notre investissement initié avec BCI en 2018", a déclaré Frédéric Stévenin, Managing Partner de PAI Partners. "Les perspectives de maintenir notre participation aux côtés de KKR dans le cadre de la formidable dynamique de croissance de Refresco nous enthousiasment d'autant plus. Convaincus des capacités uniques de Refresco en matière de valeur ajoutée, de ses initiatives de croissance et de son parcours éprouvé en matière de fusions et acquisitions, nous attendons avec impatience la prochaine étape de ce voyage."

"En tant qu'investisseur institutionnel privilégiant une perspective à long terme, soutenir des équipes de direction performantes et des entreprises leaders sur leur marché est fondamental pour notre programme de placement privé. Nous partageons pleinement les commentaires de Frédéric et sommes ravis de continuer ce partenariat avec la direction, PAI et KKR", a déclaré Julian Remedios, Senior Managing Director, Private Equity, BCI.

Cet investissement de KKR s'inscrit principalement dans le cadre de sa stratégie Global Infrastructure, mise en place en 2008. Depuis lors, KKR figure parmi les investisseurs les plus actifs dans le domaine des infrastructures à travers le monde, fort d'une équipe de plus de 70 professionnels de l'investissement. La société assure actuellement la gestion d'environ 40 milliards de dollars d'actifs en infrastructures et a réalisé plus de 60 investissements en infrastructures dans divers sous-secteurs et zones géographiques.

À propos de Refresco

Refresco est le fournisseur mondial indépendant de solutions en matière de boissons pour les détaillants et les marques de premier ordre, avec des sites de production en Europe et en Amérique du Nord. Refresco propose une large gamme de combinaisons de produits et d'emballages. Axée sur l'innovation, Refresco recherche en permanence des alternatives pour améliorer la qualité de ses produits et de ses combinaisons d'emballages en fonction de la demande des consommateurs et des clients, des préoccupations environnementales et de la demande du marché. Refresco est basée à Rotterdam, aux Pays-Bas, et compte plus de 10 000 employés. www.refresco.com

À propos de KKR

Société d’investissement internationale de premier plan, KKR propose des solutions de gestion d'actifs alternatifs, de marchés de capitaux et d'assurance. KKR a pour ambition de générer des rendements attractifs en adoptant une approche d’investissement mettant à l’honneur la patience et la rigueur, en faisant appel à des professionnels de renommée mondiale, et en stimulant la croissance de ses sociétés de portefeuille et de ses communautés. KKR commandite des fonds qui investissent dans des capitaux propres, des actifs de crédit et réels, et dispose de partenaires stratégiques qui gèrent des fonds spéculatifs. Les filiales d'assurance de KKR proposent des produits de retraite, d'assurance-vie et de réassurance sous la direction de The Global Atlantic Financial Group. Les références aux investissements de KKR peuvent inclure les activités de ses fonds commandités et de filiales d'assurance. Pour plus d'informations sur KKR & Co. Inc. (NYSE: KKR), merci de vous rendre sur le site de KKR à l'adresse www.kkr.com et de nous suivre sur Twitter @KKR_Co.

À propos de PAI Partners

PAI Partners est une société de capital-investissement de premier rang, qui investit dans des entreprises à la pointe du marché dans le monde entier. La société a acquis une expérience considérable dans le secteur de l'alimentation et des boissons et a actuellement investi dans Tropicana Brands Group, premier fabricant mondial de jus de fruits haut de gamme, Froneri, deuxième fabricant mondial de crèmes glacées, et Ecotone, leader de l'alimentation saine et durable. La société gère plus de 17 milliards d'euros de fonds de rachat dédiés. Depuis 1994, PAI a réalisé 89 investissements dans 11 pays, qui représentent une valeur de transaction de plus de 65 milliards d'euros. PAI s'est forgé une réputation exceptionnelle en s'associant à des équipes de direction ambitieuses, où sa vision unique, son expérience sectorielle inégalée et sa perspective à long terme permettent aux entreprises de réaliser leur plein potentiel - et de le dépasser. Découvrez l'histoire de PAI, son équipe et son approche en consultant le site : www.paipartners.com.

À propos de BCI

Avec des actifs sous gestion de 199,6 milliards de dollars canadiens au 31 mars 2021, British Columbia Investment Management Corporation (BCI) figure parmi les plus grands investisseurs institutionnels canadiens. Basée à Victoria, en Colombie-Britannique, BCI est un investisseur à long terme qui place ses fonds dans diverses catégories d'actifs : titres à revenu fixe, actions de sociétés ouvertes, actions de sociétés fermées, infrastructures, ressources renouvelables, immobilier et prêts hypothécaires commerciaux. Les clients de BCI sont notamment des régimes de retraite du secteur public, des compagnies d'assurance et des fonds spéciaux. Le programme de capital-investissement de BCI, avec 20,7 milliards de dollars canadiens d'actifs sous gestion, dispose d'un portefeuille très diversifié composé d'investissements directs et de fonds. L'équipe dispose d'une expertise sectorielle et compte plus de 40 professionnels de l'investissement dans les secteurs des services financiers et commerciaux, de la santé, de l'industrie, de la consommation et des TMT. Pour plus d'informations sur BCI, rendez-vous sur www.bci.ca.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.