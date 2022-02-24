沙迦酋長Sultan Al Qasimi為耗資10億迪拉姆的沙迦野生動物園揭幕；承諾保護沙迦的自然環境及棲息地

阿拉伯聯合大公國沙迦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--阿拉伯聯合大公國聯邦最高委員會成員、沙迦酋長國酋長Sultan bin Muhammad Al Qasimi博士殿下強調，沙迦的發展專案是以維持中部地區自然環境為宗旨而精心規劃和實施的，其中包括沙迦酋長國積極保護的沙漠、樹木、植物和動物。與此同時，該專案還伴隨著基礎設施、文化、旅遊、文物古蹟、經濟和體育等多個領域的發展。

沙迦酋長在2月17日為沙迦野生動物園揭幕後發表了上述講話。沙迦野生動物園是世界上除非洲之外最大的野生動物園，位於Al Dhaid的Bardi保護區內，面積達8平方公里。

專案耗資10億迪拉姆

隨後，沙迦酋長在官員和政要的陪同下參觀了沙迦野生動物園，並聽取各種設施和景點的介紹。沙迦野生動物園將成為阿聯乃至整個中東地區獨一無二的自然保護區和旅遊景點。酋長聽取了沙迦野生動物園的多種設施和服務的介紹，這些設施和服務將為遊客和居民提供真正的非洲野生動物園體驗。沙迦野生動物園擁有12個自然環境區，每個環境區代表非洲的一個特定區域，再現非洲大陸的生活、地形及其獨特的動物和鳥類。

Sultan Al Qasimi博士殿下指出，沙迦野生動物園專案始於五年前，耗資約10億迪拉姆，是旨在保護該地區環境的環境友善型專案。它提供精心打造的自然棲息地，幫助各種動植物在這裡生存和繁殖。他表示：「沙迦野生動物園還將為該地區的年輕人提供大約300個就業機會。」

中部地區的其他重大專案

沙迦酋長指出，沙迦正在中部地區實施其它幾個重點專案，如Al Maleha地區、Al Dhaid堡及Al Bathaa湖，其中Al Bathaa湖將舉辦划船比賽並確保中部地區的水資源供應。此外，沙迦正在該地區開發牧場和其它野生動物保護區。他還提到了位於沙迦Al Dhaid路的沙迦體育城，這個開發中的專案將配備世界一流的設施和基礎設施，用於舉辦游泳和划船等各種比賽。

沙迦酋長強調，沙迦酋長國一直積極保護其文物古蹟、價值觀和傳統，並宣揚真正的身份認同。他呼籲所有阿聯人擔負國家責任，照顧好家人和孩子，並以自己的宗教和國家為榮。

沙迦酋長感謝所有為確保沙迦野生動物園專案獲得成功而貢獻力量的人，包括工程師、專家、專業人士，以及管理人員和導遊。

亟需保護歷史傳承

沙迦酋長強調需要保護貝都因文化的特殊性、習俗、價值觀、傳承和身份認同，並提及位於Al Dhaid的Al Wusta電視頻道在這方面的努力。該頻道定期邀請老人、詩人和解說員來頌揚這一遺產。酋長呼籲透過Amiri法令來保護自然棲息地和沙漠地區以及其環境組成部分，防止城市化的侵襲，並委託市政事務、農業和畜牧資源部記錄樹木、沙丘、水井的名稱和其他與該地區環境有關的術語。

真正的非洲體驗

沙迦野生動物園為遊客提供興奮刺激的非洲自然區模擬探訪體驗。旅程第一站「前往非洲」將為遊客開啟獨特的徒步體驗，以探索非洲東海岸特有的野生動物。

在Sahel區域，遊客可以探索西起茅利塔尼亞大西洋海岸、東至厄立特里亞和紅海的沙漠、草原和豐富多樣的野生動物。在第三個區域Savannah，遊客可以體驗從非洲東部到南部的自然環境。此類草原幾乎覆蓋了非洲面積的一半，哺育了世界上一些最獨特並極具多樣性的生物。

第四個區域是塞倫蓋蒂(Serengeti)，這裡每年都會上演全世界最大規模的角馬遷徙。第五個區域Ngorongoro是由死火山口所構成，並形成獨特的生態系統，擁有非洲多個知名物種。

第六個區域Moremi的靈感來自於幾個世紀以來由季風豪雨形成的非洲西南部峽谷和山谷。這些乾燥的沙質河床底下擁有含水層，為生物挺過整個旱季提供了支援。

動物數量超過5萬隻

沙迦野生動物園將飼養5萬多隻動物，涵蓋生活在非洲的120多個動物種類。其中引人注目的是黑犀牛，它是野生動物園中最重要也是最稀有的動物之一。沙迦野生動物園還種植了超過10萬棵當地和非洲品種的金合歡樹。

沙迦野生動物園為遊客提供整合式體驗，以瞭解非洲及其島嶼的真實面貌和風情。遊客們可以觀賞紅鶴和其它鳥類、馬達加斯加島和亞達伯拉象龜。他們還可以探索非洲村莊、飼養瓦圖西長角牛的傳統農場、桑吉巴村落以及多個設施和區域，途中能夠欣賞到數百種非洲動植物。

出席揭幕典禮的人員還包括沙迦酋長辦公室顧問Sheikh Salem bin Mohammed bin Sultan Al Qasimi，沙迦港口、海關和自由區管理局主席Sheikh Khalid bin Abdullah bin Sultan Al Qasimi，沙迦民航局主席Sheikh Khalid bin Essam Al Qasimi閣下，沙迦酋長辦公室主席Sheikh Salem bin Abdulrahman Al Qasimi，沙迦統計和社區發展部主席Sheikh Mohammed bin Humaid Al Qasimi，以及該地區的多位高層官員和重要嘉賓。

*來源：AETOSWire

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