沙迦酋长Sultan Al Qasimi为耗资10亿迪拉姆的沙迦野生动物园揭幕；承诺保护沙迦的自然环境及栖息地

阿联酋沙迦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--阿联酋联邦最高委员会成员、沙迦酋长国酋长Sultan bin Muhammad Al Qasimi博士殿下强调，沙迦的发展项目是以维持中部地区自然环境为宗旨而精心规划和实施的，其中包括沙迦酋长国积极保护的沙漠、树木、植物和动物。与此同时，该项目还伴随着基础设施、文化、旅游、文物古迹、经济和体育等多个领域的发展。

沙迦酋长在2月17日为沙迦野生动物园揭幕后发表了上述讲话。沙迦野生动物园是世界上除非洲之外最大的野生动物园，位于Al Dhaid的Bardi保护区内，面积达8平方公里。

项目耗资10亿迪拉姆

随后，沙迦酋长在官员和政要的陪同下参观了沙迦野生动物园，并听取了各种设施和景点的介绍。沙迦野生动物园将成为阿联酋乃至整个中东地区独一无二的自然保护区和旅游景点。酋长听取了沙迦野生动物园的多种设施和服务的介绍，这些设施和服务将为游客和居民提供真正的非洲野生动物园体验。沙迦野生动物园拥有12个自然环境区，每个环境区代表非洲的一个特定区域，再现了非洲大陆的生活、地形及其独特的动物和鸟类。

Sultan Al Qasimi博士殿下指出，沙迦野生动物园项目始于五年前，耗资约10亿迪拉姆，是一个旨在保护该地区环境的环境友好型项目。它提供了一个精心打造的自然栖息地，帮助各种动植物在这里生存和繁殖。他表示：“沙迦野生动物园还将为该地区的年轻人提供大约300个就业机会。”

中部地区的其他重大项目

沙迦酋长指出，沙迦正在中部地区实施其它几个重点项目，如Al Maleha地区、Al Dhaid堡及Al Bathaa湖，其中Al Bathaa湖将举办划船比赛并确保中部地区的水资源供应。此外，沙迦正在该地区开发牧场和其它野生动物保护区。他还提到了位于沙迦Al Dhaid路的沙迦体育城，这个开发中的项目将配备世界一流的设施和基础设施，用于举办游泳和划船等各种比赛。

沙迦酋长强调，沙迦酋长国一直积极保护其文物古迹、价值观和传统，并宣扬真正的身份认同。他呼吁所有阿联酋人担负国家责任，照顾好家人和孩子，并对自己的宗教和国家充满自豪。

沙迦酋长感谢所有为确保沙迦野生动物园项目获得成功而做出贡献的人，包括工程师、专家、专业人士，以及管理人员和导游。

亟需保护历史传承

沙迦酋长强调需要保护贝都因文化的特殊性、习俗、价值观、传承和身份认同，并引述了位于Al Dhaid的Al Wusta电视频道在这方面的努力。该频道定期邀请老人、诗人和解说员来颂扬这一遗产。酋长呼吁通过Amiri法令保护自然栖息地和沙漠地区以及其环境组成部分，防止城市化的侵袭，并委托市政事务、农业和畜牧资源部记录树木、沙丘、水井和其他与该地区环境有关的术语的名称。

真正的非洲体验

沙迦野生动物园为游客提供了激动人心的非洲自然区模拟探访体验。旅程第一站“前往非洲”将为游客开启独特的徒步体验，以探索非洲东海岸特有的野生动物。

在Sahel区域，游客可以探索西起毛里塔尼亚大西洋海岸、东至厄立特里亚和红海的沙漠、草原和丰富多样的野生动物。在第三个区域Savannah，游客可以体验从非洲东部到南部的自然环境。此类草原几乎覆盖了非洲面积的一半，哺育了世界上一些最独特并极具多样性的生物。

第四个区域是塞伦盖蒂(Serengeti)，这里每年都会上演世界最大规模的角马迁徙。第五个区域Ngorongoro由一个死火山口所构成，并形成了一个独特的生态系统，拥有非洲多个知名物种。

第六个区域Moremi的灵感来自于几个世纪以来由季风强降雨形成的非洲西南部峡谷和山谷。这些干燥的沙质河床底下拥有含水层，为生物挺过整个旱季提供了支持。

动物数量超过5万只

沙迦野生动物园将饲养5万多只动物，涵盖生活在非洲的120多个动物种类。其中引人注目的是黑犀牛，它是野生动物园中最重要也是最稀有的动物之一。沙迦野生动物园还种植了超过10万棵当地和非洲品种的金合欢树。

沙迦野生动物园为游客提供了一种了解非洲及其岛屿真实面貌和风情的全面体验。游客们可以观赏火烈鸟和其它鸟类、马达加斯加岛和亚达伯拉象龟。他们还可以探索非洲村庄、饲养瓦图西长角牛的传统农场、桑给巴尔村落以及多个设施和区域，途中能够欣赏到数百种非洲动植物。

出席开园仪式的人员还包括沙迦酋长办公室顾问Sheikh Salem bin Mohammed bin Sultan Al Qasimi，沙迦港口、海关和自由区管理局主席Sheikh Khalid bin Abdullah bin Sultan Al Qasimi，沙迦民航局主席Sheikh Khalid bin Essam Al Qasimi阁下，沙迦酋长办公室主席Sheikh Salem bin Abdulrahman Al Qasimi，沙迦统计和社区发展部主席Sheikh Mohammed bin Humaid Al Qasimi，以及该地区的多位高官和重要嘉宾。

*来源：AETOSWire

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