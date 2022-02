Sultan Al Qasimi inaugura Sharjah Safari de 1 bilhão de dirhams; votos para proteger ambiente natural e habitats do Emirado

XARJA, Emirados Árabes Unidos--(BUSINESS WIRE)--Sua Alteza Sheikh Dr Sultan bin Muhammad Al Qasimi, membro do Conselho Supremo e governante de Sharjah, enfatizou que os projetos de desenvolvimento em Sharjah são cuidadosamente planejados e implementados de forma a manter a natureza ambiental da região central, incluindo seus desertos, árvores, plantas e animais que o Emirado deseja preservar. Isso está sendo alcançado ao lado do desenvolvimento em vários setores, como infraestrutura, cultura, turismo, patrimônio, economia e esportes, entre outros.

O governante de Sharjah fez essas observações depois de inaugurar o Sharjah Safari em 17 de fevereiro. O maior safári do mundo fora da África está localizado dentro da Reserva Bardi em Al Dhaid, estendendo-se por uma área de 8 quilômetros quadrados.

Projeto de 1 bilhão de dirhams

O governante de Sharjah, acompanhado por oficiais e dignitários, visitou mais tarde o Sharjah Safari e foi informado sobre suas várias instalações e atrações. O Sharjah Safari está pronto para se tornar uma reserva natural e atração turística inigualável nos Emirados Árabes Unidos e na região. O governante foi informado sobre as múltiplas instalações e serviços do Safari, que oferece aos visitantes e residentes uma verdadeira experiência de safári africano. O Sharjah Safari possui 12 ambientes naturais, cada um representando uma região específica da África e replicando a vida e o terreno do continente marrom e seus animais e pássaros únicos.

Sua Alteza Sheikh Dr Sultan Al Qasimi salientou que o projeto Sharjah Safari, que começou há cinco anos, custou aproximadamente um bilhão de dihrams, é ecologicamente correto e visa proteger o meio ambiente da região. Ele oferece um habitat natural cuidadosamente criado para ajudar as várias espécies de animais e plantas a viver e se reproduzir. “O Safari também vai gerar cerca de 300 empregos para jovens da região”, ele disse.

Principais projetos na região central

O governante de Sharjah observou que o Emirado está implementando vários outros projetos importantes na região central, como a área de Al Maleha, o Forte Al Dhaid e o lago Al Bathaa, que sediarão competições de remo e garantirão o abastecimento de água na região. O Emirado também está desenvolvendo pastagens e outras reservas de vida selvagem na área. Ele se referiu à Sharjah Sports City, localizada na Sharjah-Al Dhaid Road, que está sendo desenvolvida com instalações e infraestrutura de classe mundial para sediar várias competições, incluindo natação, remo etc.

O governante enfatizou que o Emirado de Sharjah tem feito questão de preservar o seu patrimônio, valores e tradições, e de promover a sua identidade autêntica. Ele pediu a todos os Emirados que assumam sua responsabilidade nacional, cuidem de suas famílias e filhos e se orgulhem de sua religião e do país.

O governante de Sharjah agradeceu a todos aqueles que participaram para garantir o sucesso do projeto Sharjah Safari, incluindo engenheiros, profissionais e especialistas, bem como administradores e guias.

Necessidade de preservar o patrimônio

Ele destacou a necessidade de preservar as características especiais, costumes, valores, herança e identidade da cultura beduína, citando os esforços do canal de televisão Al Wusta, sediado em Al Dhaid, a este respeito. O canal recebe regularmente idosos, poetas e narradores para celebrar esta herança. O governante pediu a preservação do habitat natural e das áreas desérticas e seus componentes ambientais contra obras de urbanização por meio de decretos Amiri, além de confiar ao Departamento de assuntos municipais, agricultura e pecuária a documentação de nomes de árvores, dunas, poços e outros termos relativos ao meio ambiente da região.

Verdadeira experiência africana

O Sharjah Safari oferece aos visitantes uma visita simulada cheia de adrenalina às regiões naturais da África. A primeira parada desta jornada, “To Africa”, leva os visitantes a uma experiência única de caminhada para explorar a vida selvagem endêmica da costa leste da África.

Na área, chamada Sahel, os visitantes podem explorar os desertos e pastagens da região e a rica e diversificada vida selvagem, desde a costa atlântica da Mauritânia, a oeste, até a Eritreia e o Mar Vermelho, a leste. A terceira região, a savana, abrange o leste e o sul da África. Essas pastagens cobrem quase metade da África e abrigam algumas das mais distintas biodiversidades do mundo.

A quarta área, Serengueti, celebra a maior migração de gnus do mundo todos os anos. A quinta região, Ngorongoro, formada a partir de uma cratera extinta, é um ecossistema único e lar de algumas das espécies mais famosas da África.

A sexta região, Moremi, é inspirada nos desfiladeiros e vales do sudoeste da África formados ao longo dos séculos por fortes chuvas de monção. Esses leitos de rios secos e arenosos contêm aquíferos que sustentam a vida durante toda a estação seca.

Mais de 50.000 animais

O Sharjah Safari será o lar de mais de 50.000 animais de mais de 120 espécies que vivem na África, com destaque para o rinoceronte negro, que é um dos animais mais importantes e raros do safári. Mais de 100.000 árvores de acácia africana também foram plantadas no Sharjah Safari, incluindo espécies locais e africanas.

O Safari oferece aos seus visitantes uma experiência integrada para descobrir as verdadeiras cores e sabores da África e suas ilhas. Eles poderão ver o flamingo e outros pássaros, a ilha de Madagascar e a tartaruga gigante de Aldabra. Eles também podem explorar uma vila africana, bem como a fazenda tradicional com gado Watusi, a vila de Zanzibar e várias instalações e seções, repletas de centenas de espécies de animais e plantas africanas.

A cerimônia de abertura contou com a presença do Xeque Salem bin Mohammed bin Sultan Al Qasimi, conselheiro do gabinete do governante de Sharjah, Xeque Khalid bin Abdullah bin Sultan Al Qasimi, presidente da autoridade de portos, alfândegas e zonas francas de Sharjah, Sua Excelência Xeque Khalid bin Essam Al Qasimi, presidente do departamento de aviação civil de Sharjah, Xeque Salem bin Abdulrahman Al Qasimi, presidente do gabinete do governante de Sharjah, Xeque Mohammed bin Humaid Al Qasimi, presidente do departamento de estatística e desenvolvimento comunitário, e vários altos funcionários e dignitários da região.

