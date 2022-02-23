DEWA的奈米衛星DEWA-SAT1在低地球軌道平穩運作

阿聯杜拜--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--杜拜水電局(DEWA)宣布上個月發射的DEWA-SAT 1衛星在525公里的低地球軌道平穩運作。它以每秒約7.5公里的速度飛行，繞地球一周需要約90分鐘。

DEWA董事總經理兼執行長Saeed Mohammed Al Tayer閣下表示，DEWA-SAT 1是一顆3U奈米衛星。該衛星作為DEWA Space-D計畫的一部分發射，旨在透過使用奈米衛星和利用包括物聯網、人工智慧、區塊鏈在內的第四次工業革命的技術，以及透過空間通訊、地球觀測和遙感技術進行資訊交流，來改善其電網和水網的營運、維護和規劃。

Al Tayer 表示：「透過Space-D計畫，我們打算用奈米衛星技術來補充地面物聯網通訊網路，以提高DEWA的營運效率和效益，並支援我們電網和水網的數位化。這將提高我們的發電、輸電和配電部門以及智慧電網和電動汽車充電站的規劃、營運和預防性維護的效率和效果。它還可以降低成本，改善資產的使用，實現知識和經驗的轉移，並提升DEWA員工的素質。到2022年底，我們計畫發射一顆採用專為DEWA設計的高解析度影像感測技術的6U奈米衛星，並與其物聯網終端裝置通訊。該專案包括資料收集和分析應用，以及多頻譜、高解析度的熱成像設備，如太空飛行器上使用的設備。它們專門用於電網和水網，並將被部署在高壓輸電線路、變電站、建築物和太陽能發電站中用於熱指紋偵測。」

DEWA與NanoAvionics公司合作，在美國佛羅里達州卡納維爾角太空發射場(SLC-40)用SpaceX獵鷹9號火箭發射了DEWA-SAT 1奈米衛星。DEWA是世界上首家使用奈米衛星來改善電網和水網運作、維護和規劃的公用事業公司。

*來源：AETOSWire

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