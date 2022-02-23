DEWA的纳米卫星DEWA-SAT1在低地球轨道平稳运行

阿联酋迪拜--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--迪拜水电局(DEWA)宣布上个月发射的DEWA-SAT 1卫星在525公里的低地球轨道平稳运行。它以每秒约7.5公里的速度飞行，绕地球一周需要约90分钟。

DEWA董事总经理兼首席执行官Saeed Mohammed Al Tayer阁下表示，DEWA-SAT 1是一颗3U纳米卫星。该卫星作为DEWA Space-D计划的一部分发射，旨在通过使用纳米卫星和利用包括物联网、人工智能、区块链在内的第四次工业革命的技术，以及通过空间通信、地球观测和遥感技术进行信息交流，来改善其电网和水网的运营、维护和规划。

Al Tayer 表示：“通过Space-D计划，我们打算用纳米卫星技术来补充地面物联网通信网络，以提高DEWA的运营效率和效益，并支持我们电网和水网的数字化。这将提高我们的发电、输电和配电部门以及智能电网和电动汽车充电站的规划、运营和预防性维护的效率和效果。它还可以降低成本，改善资产的使用，实现知识和经验的转移，并提升DEWA员工的素质。到2022年底，我们计划发射一颗采用专为DEWA设计的高分辨率图像传感技术的6U纳米卫星，并与其物联网终端通信。该项目包括数据收集和分析应用，以及多频谱、高分辨率的热成像设备，如航天器上使用的设备。它们专门用于电网和水网，并将被部署在高压输电线路、变电站、建筑物和太阳能发电站中用于热指纹检测。”

DEWA与NanoAvionics公司合作，在美国佛罗里达州卡纳维拉尔角航天发射场(SLC-40)用SpaceX猎鹰9号火箭发射了DEWA-SAT 1纳米卫星。DEWA是世界上首个使用纳米卫星来改善电网和水网运行、维护和规划的公用事业公司。

*来源：AETOSWire

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