Le nanosatellite DEWA-SAT1 lancé par DEWA est stable sur son orbite terrestre basse

Dubaï, Émirats Arabes Unis--(BUSINESS WIRE)--Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) a annoncé que DEWA-SAT 1, qu'elle a lancé le mois dernier, est stable sur son orbite terrestre basse à 525 kilomètres. Le nanosatellite se déplace à environ 7,5 kilomètres par seconde et met environ 90 minutes pour tourner autour de la Terre.

S.E. Saeed Mohammed Al Tayer, Directeur Général et PDG de DEWA, a déclaré que DEWA-SAT 1 est un nanosatellite 3U. Il a été lancé dans le cadre du programme Space-D de DEWA pour améliorer l'exploitation, la maintenance et la planification des réseaux d'électricité et d'eau en utilisant des nanosatellites et en tirant parti des technologies de la quatrième révolution industrielle, notamment l'Internet des objets (IdO), l'Intelligence artificielle (IA), la blockchain et l'échange d'informations grâce aux communications spatiales, à l’observation de la Terre et aux technologies de télédétection.

Al Tayer a poursuivi : "Grâce au programme Space-D, nous souhaitons que la technologie des nanosatellites vienne compléter le réseau terrestre de communication IdO afin d'accroître l'efficience et l'efficacité des opérations de DEWA et de soutenir la numérisation de nos réseaux d'électricité et d'eau. Ceci permettra d'accroître l'efficience et l'efficacité de notre planification, de nos opérations et de notre maintenance préventive au sein de nos unités de production, de transmission et de distribution ainsi que nos réseaux intelligents et nos stations de recharge pour véhicules électriques. Cette étape permet également de réduire les coûts, d'améliorer l'utilisation des actifs, de transférer les connaissances et les expériences et de former les Émiratis à DEWA. D'ici fin 2022, nous prévoyons de lancer un nanosatellite 6U doté d’une technologie de détection d'images haute résolution personnalisée qui sera spécialement conçue pour DEWA afin de communiquer avec ses terminaux d'Internet des objets. Le projet comprend des applications permettant de collecter et d'analyser des données. Des dispositifs d'imagerie thermique multi spectre à haute résolution tels que ceux utilisés à bord des vaisseaux spatiaux. Ils sont spécifiquement conçus pour être utilisés dans les réseaux d'électricité et d'eau, et seront déployés pour détecter les empreintes thermiques dans les lignes de transmission à haute tension, les sous-stations, les bâtiments et les centrales solaires".

En collaboration avec NanoAvionics, DEWA a lancé le nanosatellite DEWA-SAT 1 sur une fusée SpaceX Falcon 9 depuis le Complexe de Lancement Cape Canaveral Space (SLC-40) en Floride, aux États-Unis. DEWA est le premier service public au monde à utiliser des nanosatellites pour améliorer l'exploitation, la maintenance et la planification des réseaux d'électricité et d'eau.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

*Source: AETOSWire