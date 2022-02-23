Andersen Global與巴林律師事務所達成合作協定

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--隨著巴林合作公司Almoayed Chambers Consultancy加入陣容，Andersen Global繼續擴大其中東平臺的業務版圖。

Almoayed Chambers Consultancy是精品級律師事務所，專注於企業商務合約、投資（購併與合資企業）、勞動法、房地產，以及與巴林法律相關的全面法律諮詢服務。該事務所為跨國以及本土企業、機構、投資者和高淨值人士提供法律服務。

事務所董事長Maria Liasides表示：「與Andersen Global的合作凸顯出我們跨越國界為客戶無縫提供全面、整合型解決方案的承諾。儘管將面臨更多、更複雜的挑戰，我們將能夠不斷擴充能力和資源，以因應客戶的本土以及跨越多個司法管轄區的需求。」

Andersen Global董事長兼Andersen執行長Mark Vorsatz補充道：「我們看到Almoayed Chambers Consultancy已在市場上建立並不斷鞏固其良好聲譽。該事務所廣泛、多領域的經驗有利於我們在中東的團隊。該事務所的加入，結合我們在巴林現有合作公司的能力，將能夠為我們在巴林和中東地區發展業務的客戶帶來更廣泛的綜效。」

Andersen Global是一家國際聯盟型組織，其成員公司在法律上各自獨立，並由世界各地的稅務和法律專業人士組成。Andersen Global於2013年由美國成員公司Andersen Tax LLC成立，目前在全球擁有逾9,000名專業人士，並透過其成員公司和合作公司在逾328個地點發展業務。

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