Andersen Global与巴林律师事务所达成合作协议

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--随着巴林合作公司Almoayed Chambers Consultancy的加入，Andersen Global继续扩大其中东平台的业务版图。

Almoayed Chambers Consultancy是一家高端律师事务所，专注于企业商务合同、投资（并购与合资）、劳动法、房地产以及与巴林法律相关的全面法律咨询服务。该律所为跨国以及本土公司、机构、投资者和高净值人士提供法律服务。

律所董事长Maria Liasides表示：“与Andersen Global的合作凸显出我们跨越国界为客户无缝提供全面、综合解决方案的承诺。尽管将面临更多、更复杂的挑战，但我们将能够不断拓展能力和资源，满足客户的本土以及跨越多个司法管辖区的需求。”

Andersen Global董事长兼Andersen首席执行官Mark Vorsatz补充道：“我们看到，Almoayed Chambers Consultancy已在市场上建立并不断巩固其良好声誉。该律所广泛、多领域的经验有利于我们在中东的团队。该律所的加入，结合我们在巴林现有合作公司的能力，将能够为我们在巴林和中东地区开展业务的客户带来更广泛的协同效应。”

Andersen Global是一家国际联盟型组织，其成员公司在法律上各自独立，并由世界各地的税务和法律专业人士组成。Andersen Global于2013年由美国成员公司Andersen Tax LLC牵头成立，目前在全球拥有逾9,000名专业人士，并通过其成员公司和合作公司在逾328个地点开展业务。

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