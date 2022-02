Andersen Global conclut un accord de collaboration avec un cabinet d’avocats basé au Bahreïn

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global continue d’étendre la portée de sa plateforme au Moyen-Orient, en intégrant le cabinet collaborateur Almoayed Chambers Consultancy au Bahreïn.

Almoayed Chambers Consultancy est un cabinet d’avocats boutique, spécialisé dans les contrats commerciaux d’entreprise, les investissements (fusions-acquisitions et coentreprises), le droit du travail, l’immobilier et les conseils juridiques concernant tous les aspects du droit bahreïnien. Le cabinet fournit des services juridiques aux entreprises multinationales et locales, institutions, investisseurs et particuliers fortunés.

« La collaboration avec Andersen Global souligne notre engagement consistant à fournir en toute transparence à nos clients des solutions intégrées et globales, par-delà les frontières », a déclaré la présidente Maria Liasides. « À l’heure où émergent des défis de plus grande ampleur et plus complexes, nous serons en mesure d’étendre nos capacités et nos ressources pour répondre aux besoins multi-juridictionnels et locaux de nos clients. »

Mark Vorsatz, président d’Andersen Global et PDG d’Andersen, a ajouté : « Nous avons vu Almoayed Chambers Consultancy croître et renforcer sa réputation sur le marché. Son expérience étendue et aux multiples facettes constituera un atout pour notre équipe dans la région. Son intégration, combinée aux capacités de notre cabinet collaborateur existant au Bahreïn, apporte une couverture synergique aux clients qui exercent dans le pays et la région. »

