Services financiers Innovation CIBC offre des solutions de financement à Graphite Ventures

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Services financiers Innovation CIBC est heureuse d’annoncer qu’elle a fourni des solutions de financement, y compris une marge de crédit d’appel de fonds, à Graphite Ventures (Graphite), un fonds de 100 millions de dollars axé sur les investissements destinés aux entreprises en démarrage et lors des étapes suivantes, jusqu’aux droits pour les tours de financement d’actions de série A. La facilité d’appel de fonds offre à Graphite la souplesse lui permettant de faire des investissements dans des entreprises financées par capital-risque avant de procéder à un appel de fonds des commanditaires du fonds.

En s’appuyant sur les antécédents de l’équipe à l’aide d’un modèle de placement rigoureux et éprouvé, Graphite soutiendra davantage les investissements en capital dans les entreprises en démarrage partout au Canada. Cela permet aux entreprises en démarrage d’être concurrentielles et de prendre de l’expansion à l’échelle mondiale. Le fonds met l’accent sur les secteurs des entreprises de logiciels-services interentreprises, de santé numérique, de technologie de biens immobiliers, de technologie financière et de matériel informatique efficaces sur le plan du capital. Graphite a conclu huit placements et a amassé 77 millions de dollars en capital à ce jour. Le Fonds vise une clôture de 100 M$ en 2022.

« L’équipe de Graphite a mis en œuvre une stratégie de placement efficace au fil des ans et la Banque CIBC est fière de l’appuyer dans les futurs placements liés au portefeuille, a déclaré Rob Rosen, directeur général au bureau de Toronto de Services financiers Innovation CIBC. Elle a constamment soutenu les entreprises en démarrage pour les aider à accéder à la série A et au-delà, et nous sommes heureux de voir qu’elle continue d’alimenter l’écosystème d’innovation prospère des entreprises en démarrage de l’Ontario. »

« Services financiers Innovation CIBC est un précieux partenaire de l’écosystème qui a soutenu de nombreuses sociétés de notre portefeuille en leur offrant des solutions bancaires concurrentielles. Notre facilité d’appel de fonds CIBC nous aidera à déployer le capital efficacement dans nos placements, ce qui fait partie intégrante des activités de notre fonds. Nous nous réjouissons à l’idée de continuer à travailler avec la Banque CIBC alors que Graphite Ventures et les sociétés de portefeuille que nous soutenons prennent de l’envergure », a déclaré Aaron Bast, associé général de Graphite Ventures.

À propos de Services financiers Innovation CIBC

Services financiers Innovation CIBC offre des conseils stratégiques, des solutions de gestion de trésorerie et des services de financement aux entreprises du secteur de l’innovation en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et dans certains pays européens, à toutes les étapes du cycle économique, du démarrage aux premiers appels publics à l’épargne et au-delà. Disposant de bureaux à Atlanta, à Austin, à Boston, à Chicago, à Denver, à Londres, à Menlo Park, à Montréal, à New York, à Reston, à Toronto et à Vancouver, l’équipe est riche d’une vaste expérience et adopte une approche solide axée sur la collaboration qui s’étend aux activités à l’échelle de Groupe Entreprises et de Marchés des capitaux de la Banque CIBC au Canada et aux États-Unis.

À propos de Graphite Ventures

Graphite Ventures est une société de capital de risque qui appuie des entreprises qui sont aux premiers stades de leur développement et qui souhaitent prendre de l’expansion. Fondé en 2021 dans le contexte de l’évolution de MaRS IAF, son fonds de capital de risque est l’un des plus actifs et des plus stables au Canada, ayant investi dans 175 sociétés au cours de la dernière décennie. Graphite Ventures investit dans des entreprises de logiciels-services interentreprises en démarrage, de technologie financière, de technologie de biens immobiliers, de santé numérique et de matériel informatique efficaces sur le plan du capital. Pour en savoir plus, visitez le site graphitevc.com, écrivez-nous à hello@graphitevc.com ou suivez @graphitevc sur Twitter et LinkedIn.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.