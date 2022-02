C&A et Recover™ signent un contrat de quatre ans pour mettre au point un écosystème circulaire

VALENCE, Espagne--(BUSINESS WIRE)--Le détaillant européen C&A et la société spécialisée dans les sciences des matériaux Recover™ unissent leurs forces dans le cadre d'un nouveau partenariat stratégique de quatre ans pour parvenir à une fabrication des vêtements quotidiens en coton recyclé de haute qualité. L'engagement ferme des deux sociétés envers la circularité se répercutera dans les magasins au printemps, avec l'arrivée de la première collection fabriquée à partir de fibres Recover™ en avril, dans la gamme Clockhouse de C&A.

C&A et Recover™ possèdent des décennies d'expérience dans leurs domaines respectifs et affichent un imposant bilan en matière de circularité. Ce partenariat promeut le changement et permettra, avec l'aide de Recover™, de sa vaste expertise et de ses capacités de personnalisation, de faire du coton recyclé la principale source de coton et l'élément central d'une industrie de la mode plus durable. Recover™ intégrera ses fibres dans la structure de la chaîne d'approvisionnement de C&A et fournira une assistance technique aux fileurs et aux tisserands pour les aider à optimiser leurs fils et tissus. C&A étant l'un des principaux détaillants d'Europe, il en émane une demande qui aura obligatoirement un effet durable sur le secteur.

Ce partenariat avec Recover™ confirme que C&A, qui a récemment inauguré sa « Factory for Innovation in Textiles » à Mönchengladbach, est un acteur innovant du marché, qui prend la durabilité au sérieux et qui profite d'une dynamique positive pour mettre en œuvre sa stratégie de durabilité à l'échelle mondiale d'ici 2028.

« La mode plus durable ne doit pas être un produit de niche. Notre collaboration avec Recover™ est une étape importante de notre parcours vers un avenir plus durable caractérisé par une mode de qualité disponible à des prix abordables », a déclaré Aleix Busquets Gonzalez, directeur de la durabilité à l'international chez C&A.

En collaborant avec C&A, Recover™ valide également son modèle commercial innovant visant à pouvoir fournir des fibres recyclées à toutes les marques sans transiger sur le style, la qualité et les prix. Ensemble, les partenaires souhaitent mettre au point un solide écosystème circulaire évolutif en Europe, porteur d'un avenir meilleur fondé sur des matériaux postconsommation.

« Conformément à notre philosophie d'action synergique, nous sommes ravis de mettre l'expertise et l'assistance technique de Recover au service de notre partenariat avec C&A, en intégrant nos fibres dans leur chaîne d'approvisionnement. Alliant engagement à long terme et importants volumes de production, nous garantissons un véritable impact durable dans le secteur », a déclaré Alejandro Raña, directeur du développement commercial chez Recover™.

À propos de Recover™

Recover est une importante société spécialisée dans les sciences des matériaux et un producteur mondial de fibres de coton recyclé et de mélanges de fibres de coton à faible impact et haute performance. Ses produits écologiques de qualité supérieure et à coût compétitif sont créés pour s'intégrer dans les chaînes d’approvisionnement des détaillants et des marques à l'échelle mondiale, de sorte à offrir une solution durable et à assurer la circularité de la mode. Entreprise familiale dans sa quatrième génération disposant de 70 ans d'expérience dans l’industrie du textile, Recover poursuit la mission de conférer une envergure mondiale à sa technologie exclusive en vue de produire un impact positif et durable sur l’environnement, tout en s’associant avec des marques/détaillants et d'autres acteurs du changement pour répondre aux objectifs de développement durable du secteur. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.recoverfiber.com et suivez @recoverfiber sur les réseaux sociaux.

À propos de C&A

C&A est l'un des principaux détaillants européens du secteur de la mode, qui compte approximativement 1 400 magasins dans 18 pays européens et près de 25 000 employés. Chaque jour, C&A accueille des millions de visiteurs européens en ligne et dans ses magasins, et propose des vêtements durables de haute qualité pour toute la famille à des prix abordables. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur notre site web : www.c-a.com

