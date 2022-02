Kodak Moments wordt de officiële On-Site Imaging Provider van Disneyland Parijs voor het vastleggen van magische herinneringen van bezoekers

MARNE LA VALLÉE, Frankrijk--(BUSINESS WIRE)--Vandaag hebben Disneyland Parijs, de grootste toeristische bestemming van Europa, en Kodak Moments, een toonaangevende wereldwijde leverancier van fotoproducten en -diensten aan consumenten, retailers en entertainmentproviders, bekendgemaakt een meerjarige verbintenis te zijn aangegaan met Kodak Moments als officiële On- Site Imaging Provider. Disneyland Parijs en Kodak Moments werken samen om innovatieve en boeiende nieuwe fotoservices aan te bieden om bezoekers een optimale beleving en blijvende herinneringen te bieden.

Het fotosysteem in het hele park is opgewaardeerd met nieuwe foto-ervaringen en contactpunten voor bezoekers met een Disney PhotoPass. De technologie van Kodak Moments zorgt ook voor een betere Disney PhotoPass-beleving met een nieuwe website waarop bezoekers hun foto's kunnen voorzien van kaders en andere thematische versieringen met behulp van de ingebouwde fotobewerkingstools. Bezoekers kunnen hun Disney PhotoPass-fotocollecties nu binnen enkele minuten na opname bekijken via mobiele, web- en winkelcontactpunten. De Kodak Moments-technologie wordt gebruikt door meer dan 100 Disney PhotoPass-fotografen en zes ride-capture-systemen in de parken om bezoekers hoogwaardige forobestanden te kunnen bieden voor herinneringen die een leven lang meegaan.

Naast de nieuwe diensten en technologische installaties, versterkt Kodak Moments haar aanwezigheid op de bestemming en haar band met de bezoekers van Disneyland Parijs versterken door haar innovaties te demonstreren en door avontuurlijke fotolocaties te bieden in beide parken. Kodak Moments en Disneyland Parijs werken ook samen aan activiteiten in de parken om bezoekers meer belevingen te bieden.

“ Het verheugt ons om onze samenwerking met Disneyland Parijs te versterken. Onze bedrijven delen gemeenschappelijke waarden rond het creëren en vastleggen van emotioneel rijke momenten,” aldus Lee Palmer, Region Business Manager EMEA-APAC. “ We zijn van mening dat onze innovatieve foto-oplossingen de bezoekers van Disneyland Parijs beter in staat zullen stellen te genieten en hun bezoek aan Disneyland Parijs dankzij Kodak Moments, zowel tijdens hun bezoek aan het park als daarna.”

“ We zijn verheugd om onze historische relatie met Kodak naar een hoger niveau te tillen en zijn er trots op Kodak Moments te verwelkomen als Official Imaging Partner in onze parken,” aldus Laure Albouy, Vice President Business Strategy & Integration van Disneyland Parijs.“ Kodak Moments zal zich nu aan alle bezoekers kunnen presenteren als merk dat hen, door middel van innovatieve en moderne technologie, in staat stelt hun magische herinneringen te vereeuwigen.”

De implementatie van de nieuwe functionaliteit vond plaats aan het einde van 2021.

Over Disneyland Parijs

Euro Disney Associés SAS, een werkmaatschappij van Disneyland Parijs, met onder meer Disneyland® Park, Walt Disney Studios® Park, zeven Disney Hotels, twee congrescentra, het entertainmentcentrum Disney Village® en een golfbaan van 27-holes, is de toonaangevende Europese toeristische bestemming. In het bedrijf zijn meer dan 500 beroepen en functies vertegenwoordigd (van marketing tot finance, maar ook unieke functies als technicus of vergulder) met 124 nationaliteiten en 20 gesproken talen. Disneyland Parijs is de grootste werkgever op één locatie in Frankrijk en de grootste particuliere werkgever in het departement Seine-et-Marne.

Over Kodak Moments

Kodak Moments is een vooraanstaande wereldwijde leverancier van fotoproducten en -diensten aan retailers, consumenten en amusementsbedrijven. We inspireren consumenten om hun herinneringen tot leven te brengen door innovatieve, hoogwaardige fotoproducten en ervaringen te leveren die ze echt zinvol vinden. Met meer dan 100.000 consumentencontactpunten in 30 landen wereldwijd, is het onze missie om het merk te zijn dat consumenten kiezen om de herinneringen van hun leven te vieren en te bewaren, van grote evenementen tot betekenisvolle momenten van alledag.

© 2022 Kodak Moments Division, Kodak Alaris Inc. het Kodak-handelsmerk en de huisstijl worden gebruikt onder licentie van Eastman Kodak Company.

