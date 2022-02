Kodak Moments devient le Fournisseur Officiel d’Image de Disneyland Paris pour Prendre en photo et offrir des souvenirs magiques aux visiteurs

MARNE LA VALLÉE--(BUSINESS WIRE)--Aujourd’hui Disneyland Paris, première destination touristique d’Europe et Kodak Moments, l’un des principaux fournisseurs mondiaux de produits et services de photographie pour le grand public, pour les commerces et les lieux de divertissement, ont annoncé un engagement pluriannuel. Kodak Moments devient le Fournisseur Officiel d’Image des parcs de la première destination touristique d’Europe. Disneyland Paris et Kodak Moments travaillent ensemble pour proposer des nouveaux services photo innovants et attrayants afin d’enrichir l’expérience des visiteurs et leur procurer des souvenirs inoubliables.

A travers toute la destination, les systèmes de photographie ont été modernisés pour offrir de nouvelles expériences et de nouveaux points de contact aux utilisateurs du Disney PhotoPass. La technologie mise en place par Kodak Moments enrichit l’expérience Disney PhotoPass en ligne à travers notamment un nouveau site web permettant de personnaliser ses photos avec des bordures et autres éléments thématiques grâce à des outils de retouches intégrés. Les visiteurs pourront désormais visualiser leurs collections de photos Disney PhotoPass depuis leur mobile, le web et les boutiques des parcs dans les minutes qui suivront la prise de vue des moments. Dans les parcs, la technologie Kodak Moments sera exploitée par plus de 100 photographes et six systèmes de prise de vue dans les attractions pour fournir aux visiteurs des photos de haute qualité et des souvenirs pour la vie.

En parallèle du déploiement de ses nouveaux services et de sa nouvelle technologie, Kodak Moments renforcera sa présence dans les parcs et son lien avec les visiteurs de Disneyland Paris en mettant en avant ses innovations mais également à travers des spots photos expérientiels. Kodak Moments et Disneyland Paris travailleront également main dans la main sur des projets dans les parcs afin de proposer davantage d’expériences aux visiteurs.

« Nous sommes ravis de renforcer notre collaboration avec Disneyland Paris. Nos entreprises partagent des valeurs communes autour de la création et de la capture de moments riches en émotions », a déclaré Lee Palmer, EMEA-APAC Region Business Manager. « Nous pensons que nos solutions photo innovantes permettront aux visiteurs de mieux prolonger leur expérience à Disneyland Paris grâce à Kodak Moments »

« Nous sommes heureux de passer au niveau supérieur dans notre relation historique avec Kodak, et fiers d’accueillir Kodak Moments en tant que Fournisseur Officiel d’Imagerie dans nos parcs », a déclaré Laure Albouy, Vice-Présidente Business Stratégie, lntégration de Disneyland Paris. « La marque Kodak Moments sera désormais visible de nos visiteurs et perçue comme la marque incroyable qui, grâce à une technologie innovante et moderne, leur permet de préserver leurs merveilleux souvenirs pour toujours. »

La mise en place de ces nouvelles fonctionnalités a eu lieu à la fin de l’année 2021.

Euro Disney Associés S.A.S, société d’exploitation de Disneyland Paris, qui comprend Disneyland® Park, Walt Disney Studios® Park, sept hôtels Disney, deux centres de congrès, le centre de divertissement Disney Village® et un parcours de golf de 27 trous, est la première destination touristique européenne. Plus de 500 métiers et rôles sont représentés (du marketing à la finance, mais aussi avec des rôles uniques tels qu’ingénieur ou artisan doreur) à travers 124 nationalités et 20 langues parlées. Disneyland Paris est le premier employeur monos site en France et le plus grand employeur privé du département de Seine-et-Marne.

Kodak Moments est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de produits et services photo pour les détaillants, les consommateurs et les établissements de divertissement. Nous inspirons les consommateurs à donner vie à leurs souvenirs, en leur offrant des produits de photographie innovants et de haute qualité ainsi que des expériences qu’ils trouvent vraiment significatives. Présents auprès des consommateurs dans plus de 100 000 points de contact dans 30 pays à travers le monde, Kodak Moments a pour mission d’être la marque que les consommateurs choisissent pour célébrer et préserver les souvenirs de la vie, des grands événements aux moments quotidiens qui comptent.

