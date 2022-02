INNIO signe un contrat avec Concord Group pour la construction de quatre centrales électriques à biogaz soutenant les efforts de décarbonation de la Malaisie

Concord Renewable Energy Sdn Bhd CEO, Datuk Khairuddin bin Tan Sri Mohd Hussin, and Carsten Dommermuth, Vice President and General Manager APAC at INNIO Jenbacher (Photo: Business Wire)

Concord Renewable Energy Sdn Bhd CEO, Datuk Khairuddin bin Tan Sri Mohd Hussin, and Carsten Dommermuth, Vice President and General Manager APAC at INNIO Jenbacher (Photo: Business Wire)

DUBAÏ, Émirats arabes unis--(BUSINESS WIRE)--INNIO annonce aujourd'hui la signature d'un protocole d'accord (MOU) avec Concord Renewable Energy SDN BDH (Concord Group) pour construire conjointement quatre centrales électriques alimentées par des déchets d'huile de palme en Malaisie. La signature du protocole d'accord a eu lieu à l'Expo 2020 de Dubaï lors d'une cérémonie organisée par le ministère malaisien de l'énergie et des ressources naturelles (KeTSA) pour marquer la semaine de l'énergie durable et des ressources naturelles qui s’est déroulée au pavillon malaisien du 30 janvier au 5 février 2022. Le projet soutient les efforts de la Malaisie pour respecter ses engagements à la COP26 d'éliminer progressivement les combustibles fossiles et de développer les énergies renouvelables. Les centrales électriques construites dans différentes parties de la Malaisie injecteront de l'énergie durable dans le réseau tout en interceptant le méthane. Les quatre centrales électriques seront chacune composées de deux moteurs à biogaz INNIO Jenbacher à haut rendement et injecteront un total de plus de 8 MW dans le réseau.

Les moteurs Jenbacher Type 4 utilisés, dont INNIO prendra également en charge l'entretien à long terme, sont connus pour leur fiabilité, leur efficacité et leur flexibilité en matière de carburant et de solution. Leur technologie est parfaitement bien adaptée aux objectifs de la Malaisie qui visent à réduire sa dépendance aux combustibles fossiles. Dans le cadre de son engagement à la COP26, la Malaisie a récemment prévu d’augmenter son objectif de capacité pour la part des énergies renouvelables dans le bouquet énergétique national de 20 % à 31 % d'ici à 2025.

« Actuellement, plus de 500 moteurs INNIO Jenbacher sont alimentés au biogaz en Asie du Sud-Est, fournissant environ 1 GW d'énergie », déclare Carsten Dommermuth, vice-président et directeur général de la région APAC chez INNIO Jenbacher. « Notre parc de moteurs à biogaz Jenbacher Type 4 produit une chaleur et une électricité fiables et économes en carburant. De plus, la quantité excédentaire qui n'est pas nécessaire sur place peut être injectée dans le réseau électrique public en tant qu'énergie renouvelable et disponible. Nous sommes ravis de nous associer à Concord Group et de fournir une technologie pour aider la Malaisie à atteindre ses objectifs climatiques. »

Concord Group et INNIO génèrent non seulement de l'énergie propre dans toute la Malaisie, mais contribuent également aux objectifs d'atténuation du changement climatique du pays à travers la récolte de carburant. En effet, le méthane émis par les usines de production d'huile de palme existantes sera utilisé pour produire de l'électricité.

« Nous avons travaillé efficacement avec INNIO dans le passé et ne pouvons pas penser à une meilleure technologie pour accompagner nos objectifs d'énergie propre », déclare Datuk Khairuddin bin Tan Sri Mohd Hussin, PDG de Concord Renewable Energy Sdn Bhd. « Nous sommes impatients de continuer à travailler avec la technologie Jenbacher avancée d'INNIO, qui nous aidera à répondre à la demande énergétique croissante tout en réduisant nos émissions. »

