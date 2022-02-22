彪馬與西洋棋世界冠軍Magnus Carlsen及西洋棋巡迴賽展開合作

德國黑佐根奧拉赫--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--運動用品公司彪馬(PUMA)與挪威西洋棋大師Magnus Carlsen和Meltwater西洋棋巡迴賽(Meltwater Champions Chess Tour)簽署長期協定。透過與Magnus和巡迴賽的合作，彪馬將努力為全球西洋棋粉絲打造極具吸引力的內容和活動，致力於在西洋棋界與專業運動領域之間架起一座橋樑。

Carlsen是五屆西洋棋世界冠軍得主，也是狂熱的運動迷，與彪馬攜手可謂是天作之合。他13歲便獲得西洋棋大師稱號，是當時最年輕的西洋棋大師，並於2013年榮獲首個西洋棋世界冠軍。2014年，他成為歷史上排名第一的西洋棋選手。

彪馬執行長Bjørn Gulden表示：「人們通常認為運動是身體上的，但是也需要精神力量。Magnus便是擁有巨大精神力量的少數人士之一，他被公認為史上頂尖的西洋棋選手。能與Magnus攜手合作，我們倍感驕傲。」

作為協定的一部分，彪馬還將支持Meltwater西洋棋巡迴賽，該賽事由Carlsen創立的公司Play Magnus Group管理。該巡迴賽是西洋棋界非常受歡迎的巡迴活動，它透過創新的呈現方式，使西洋棋成為觀賞性運動，在全球吸引了數百萬粉絲。

Magnus Carlsen表示：「成為彪馬這樣的偉大公司的一份子，加入眾多我個人非常敬佩的名人行列，對於我來說有著特殊的意義。我是西洋棋選手，同時也是運動迷，這也讓雙方的合作相得益彰。」

彪馬將與Magnus Carlsen以及巡迴賽攜手合作，幫助擴大西洋棋比賽的影響力，讓全球數百萬粉絲領略西洋棋的風采。

有關彪馬與Magnus Carlsen合作，以及彪馬參與Meltwater西洋棋巡迴賽的詳情，將於稍後公佈。

關於彪馬

彪馬是全球首屈一指的運動品牌之一，致力於設計、開發、銷售並行銷各種鞋類、服裝以及配件產品。70年多來，彪馬一直為全球最快的運動健將打造速度飛快的產品，不懈推動運動和文化的發展。彪馬提供足球、跑步和訓練、籃球、高爾夫以及賽車運動等類別的運動表現或運動啟發型生活用品。它與知名設計師和品牌通力合作，將運動影響力融入街頭文化和時尚。彪馬集團旗下品牌包括：彪馬、Cobra Golf以及stichd。彪馬產品遠銷120多個國家和地區，全球約有1.6萬名員工，總部位於德國黑佐根奧拉赫。

關於Play Magnus Group

Play Magnus Group是西洋棋業界的全球領導者，專注於為數百萬西洋棋玩家和學生提供頂級的數位體驗。公司透過其市場一流的品牌提供線上學習和娛樂服務，這些品牌包括chess24、Chessable、iChess、New In Chess、Everyman Chess、Silver Knights、CoChess、Aimchess、Play Magnus App Suite以及Meltwater西洋棋巡迴賽。該集團的使命是發展西洋棋，鼓勵更多的人對弈、觀賽、學習西洋棋以及利用西洋棋謀生，從而讓全球民眾變得更聰穎。Play Magnus Group是Euronext Growth Oslo上市公司，股票代碼PMG。如欲瞭解更多資訊，請造訪pmg.me - http://pmg.me/。

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