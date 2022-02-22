彪马与国际象棋世界冠军Magnus Carlsen及国际象棋巡回赛开展合作

德国黑措根奥拉赫--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--体育用品公司彪马(PUMA)与挪威国际象棋大师Magnus Carlsen和Meltwater国际象棋巡回赛(Meltwater Champions Chess Tour)签署了一项长期协议。依托与Magnus和巡回赛的合作，彪马将努力为全球国际象棋粉丝打造极具吸引力的内容和活动，致力于在国际象棋界与专业运动领域之间架起一座桥梁。

Carlsen是五届国际象棋世界冠军得主，也是一位热心的体育迷，与彪马携手可谓是天作之合。他13岁便获得了国际象棋大师称号，是当时最年轻的国象大师，并于2013年收获了首个国际象棋世界冠军。2014年，他成为了历史上排名第一的国象选手。

彪马首席执行官Bjørn Gulden表示：“ 人们通常将体育看作是一种肢体运动，但体育同样需要精神力量。Magnus便是拥有巨大精神力量的少数运动员之一，他被公认为史上顶尖的国际象棋选手。能与Magnus携手合作，我们倍感自豪。”

作为协议的一部分，彪马还将支持Meltwater国际象棋巡回赛，该赛事由Carlsen创立的公司Play Magnus Group管理。该巡回赛是国际象棋界非常受欢迎的巡回活动，它通过创新的呈现方式，将国际象棋提升为一种具有观赏性的体育运动，吸引了全球数百万粉丝的关注。

Magnus Carlsen表示：“ 成为彪马这样的伟大公司的一份子，加入众多我个人非常敬佩的明星行列，对于我来说有着特殊的意义。我是一名国际象棋选手，同时也是一名铁杆体育粉丝，这也让双方的合作相得益彰。”

彪马将携手Magnus Carlsen以及巡回赛，帮助扩大国际象棋比赛的影响力，让全球数百万粉丝领略国际象棋的风采。

有关彪马与Magnus Carlsen合作以及彪马参与Meltwater国际象棋巡回赛的详情，将于晚些时候公布。

关于彪马

彪马是全球领先的体育品牌之一，致力于设计、开发、销售并营销各种鞋类、服装以及配件产品。70年多来，彪马一直通过为全球最快的运动健将打造飞一般的产品，不懈推动体育和文化向前发展。彪马提供足球、跑步和培训、篮球、高尔夫以及赛车运动等品类的性能或运动启发型生活用品。它与知名设计师和品牌通力合作，将体育影响力融入街头文化和时尚。彪马集团旗下品牌包括：彪马、Cobra Golf以及stichd。彪马产品远销120多个国家和地区，全球范围内约有1.6万名员工，总部位于德国黑措根奥拉赫。

关于Play Magnus Group

Play Magnus Group是国际象棋行业的全球领军企业，专注于为数百万国际象棋玩家和学生提供优质的数字体验。公司通过其市场领先的品牌提供线上学习和娱乐服务，这些品牌包括chess24、Chessable、iChess、New In Chess、Everyman Chess、Silver Knights、CoChess、Aimchess、Play Magnus App Suite以及Meltwater国际象棋巡回赛。该集团的使命是发展国际象棋，鼓励更多的人对弈、观赛、学习国际象棋以及通过国际象棋谋生，从而让全球民众变得更聪颖。Play Magnus Group是Euronext Growth Oslo上市公司，股票代码PMG。如需了解更多信息，请访问pmg.me - http://pmg.me/。

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