PUMA faz parceria com o campeão mundial de xadrez Magnus Carlsen e com o Champions Chess Tour

HERZOGENAURACH (Alemanha)--(BUSINESS WIRE)--A empresa esportiva PUMA assinou um acordo de longo prazo com o grande mestre de xadrez norueguês Magnus Carlsen e com o Meltwater Champions Chess Tour. Por meio da parceria com Magnus e o Tour, a PUMA conectará o mundo do xadrez com o mundo do desempenho esportivo, criando conteúdo e ativações atraentes para fãs de xadrez do mundo inteiro.

Carlsen, cinco vezes campeão mundial de xadrez, é um ávido fã de esportes e encaixa perfeitamente com a PUMA. Com apenas 13 anos de idade, ele se tornou o grande mestre mais jovem da época e ganhou seu primeiro Campeonato Mundial de Xadrez em 2013. Em 2014, ele se tornou o jogador mais bem cotado da história.

“ Muitas vezes pensamos nos esportes como algo físico, mas você também precisa de força mental”, disse o CEO da PUMA, Bjørn Gulden. “ Poucas pessoas encarnam esse espírito como Magnus, que é amplamente considerado o melhor jogador de xadrez de todos os tempos. Estamos orgulhosos por tê-lo como parte da família PUMA.”

Segundo o acordo, a empresa também apoiará o Meltwater Champions Chess Tour, administrado pelo Play Magnus Group, empresa fundada por Carlsen. O Tour é o circuito mais popular no calendário de xadrez e atinge milhões de fãs em todo o planeta através de sua apresentação inovadora do xadrez como um esporte para espectadores.

“ Fazer parte de uma grande empresa como a PUMA e me unir a tantas pessoas que admiro pessoalmente é especial para mim. Como jogador de xadrez, sou um grande fã de esportes e isso torna essa parceria ainda melhor”, disse Magnus Carlsen.

Juntamente com Carlsen e o Tour, a PUMA ajudará a expandir a influência do jogo de xadrez e levar o esporte a milhões de fãs do mundo inteiro.

Mais detalhes sobre a parceria da PUMA com Magnus Carlsen e a participação da PUMA no Meltwater Champions Chess Tour serão disponibilizados posteriormente.

PUMA

A PUMA é uma das marcas esportivas líderes mundiais, projetando, desenvolvendo, vendendo e comercializando calçados, roupas e acessórios. Por mais de 70 anos, a PUMA impulsionou incansavelmente o esporte e a cultura criando produtos rápidos para os atletas mais rápidos do mundo. A PUMA oferece produtos de desempenho e estilo de vida inspirados no esporte em categorias como futebol, corrida e treinamento, basquete, golfe e esportes motorizados. Ela colabora com designers e marcas de renome para levar as influências do esporte para a cultura de rua e a moda. O Grupo PUMA é proprietário das marcas PUMA, Cobra Golf e stichd. A empresa distribui seus produtos em mais de 120 países, emprega cerca de 16 mil pessoas no mundo inteiro e tem sede em Herzogenaurach (Alemanha).

Play Magnus Group

O Play Magnus Group é líder mundial no setor de xadrez focado em fornecer experiências digitais de primeiro nível para milhões de jogadores e estudantes de xadrez. A empresa oferece serviços de e-learning e entretenimento por meio de suas marcas líderes de mercado: chess24, Chessable, iChess, New In Chess, Everyman Chess, Silver Knights, CoChess, Aimchess, o Play Magnus App Suite e o Meltwater Champions Chess Tour. Sua missão é desenvolver o xadrez para tornar o mundo um lugar mais inteligente, incentivando mais pessoas a jogar, assistir, estudar e ganhar a vida com o xadrez. O Play Magnus Group está listado na Euronext Growth Oslo sob o código PMG. Para mais informações, acesse http://pmg.me/.

