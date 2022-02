PUMA s'associe au champion du monde d'échecs Magnus Carlsen et au Champions Chess Tour

Sports company PUMA has signed a long-term agreement with Norwegian Chess Grandmaster Magnus Carlsen. (Photo: Business Wire)

HERZOGENAURACH, Allemagne--(BUSINESS WIRE)--La société spécialisée dans le sport PUMA vient de signer un contrat à long terme avec le grand maître des échecs norvégien Magnus Carlsen et avec le Meltwater Champions Chess Tour. Grâce à ce partenariat avec Magnus et le Tour, PUMA connectera le monde des échecs à celui des performances sportives en créant des campagnes d'activation et des contenus engageants destinés aux amateurs d'échecs du monde entier.

Quintuple champion du monde d'échecs, Magnus Carlsen est un grand fan de sport, dont le profil correspond parfaitement à celui de PUMA. À seulement treize ans, il était devenu le plus jeune grand maître de l'époque. Il a remporté son premier championnat du monde d'échecs en 2013, avant de devenir le joueur le mieux noté de l'histoire en 2014.

« Nous envisageons souvent le sport sous son aspect physique, mais faire du sport nécessite aussi de la force mentale », a déclaré le PDG de PUMA, Bjørn Gulden. « Peu de personnes incarnent cet esprit comme Magnus, qui est largement considéré comme le meilleur joueur d'échecs de tous les temps. Nous sommes fiers qu'il fasse désormais partie de la famille PUMA. »

Dans le cadre de ce contrat, la société soutiendra également le Meltwater Champions Chess Tour, géré par le groupe Play Magnus, une entreprise fondée par M. Carlsen. Le Tour est le circuit le plus populaire du calendrier d'échecs. Il est plébiscité par des millions de fans dans le monde entier parce qu'il présente les échecs de manière innovante, comme un sport spectacle.

« Faire partie d'une entreprise aussi exceptionnelle que PUMA et rejoindre tant de personnes pour lesquelles j'éprouve une admiration sans bornes est quelque chose de vraiment spécial. En tant que joueur d'échecs, j'adore le sport et c'est ce qui rend ce partenariat encore plus fort », a déclaré Magnus Carlsen.

Avec Magnus Carlsen et le Tour, PUMA contribuera à étendre l'influence du jeu d'échecs et à faire avancer ce sport au bénéfice de millions de fans à travers le monde.

De plus amples informations relatives au partenariat entre PUMA et Magnus Carlsen et à la participation de PUMA au Meltwater Champions Chess Tour seront publiées ultérieurement.

PUMA

PUMA est l’une des principales marques de sport au monde, qui conçoit, développe, vend et commercialise des chaussures, des vêtements et des accessoires. Depuis plus de 70 ans, PUMA ne cesse de faire avancer le sport et la culture en créant des produits performants pour les athlètes les plus rapides du monde. PUMA propose des produits lifestyle d’excellence inspirés par le sport dans des catégories comme le football, la course et l'entraînement, le basketball, le golf et les sports mécaniques. La marque collabore avec des créateurs et des marques de renom pour introduire ses influences sportives dans la culture et la mode urbaines. Le groupe PUMA détient les marques PUMA, Cobra Golf et stichd. La société distribue ses produits dans plus de 120 pays, emploie près de 16 000 personnes dans le monde et son siège social se trouve à Herzogenaurach, en Allemagne.

Le groupe Play Magnus

Le groupe Play Magnus est un leader mondial de l'industrie des échecs dont le but est de proposer des expériences numériques de premier ordre aux millions de joueurs d'échecs et de personnes qui apprennent à y jouer. L'entreprise offre des services de divertissement et d'apprentissage en ligne par le biais de ses marques leaders du marché : chess24, Chessable, iChess, New In Chess, Everyman Chess, Silver Knights, CoChess, Aimchess, la suite d'applications Play Magnus et le Meltwater Champions Chess Tour. La mission du groupe est de développer les échecs pour rendre le monde plus intelligent en encourageant davantage de personnes à jouer, regarder, apprendre et gagner leur vie grâce aux échecs. Le groupe Play Magnus est coté sur Euronext Growth Oslo, sous le symbole boursier PMG. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur pmg.me –http://pmg.me/.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.