沙烏地發展基金在吉布地啟動耗資1.37億美元的新基礎設施專案

吉布地共和國吉布地市--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--沙烏地發展基金(SFD)為供水和住宅領域的兩個新開發專案舉行開工儀式，並為吉布地運輸部門的一個專案奠基。上述專案的總投資金額為1.37億美元。

在對這個東非國家進行正式訪問期間，沙烏地發展基金執行長Sultan bin Abdulrahman Al-Marshad會見了吉布地共和國總統Ismail Omar Guelleh閣下，討論了自1982年以來SFD資助的價值3.05億美元的經濟和社會發展專案。

在訪問過程中，Sultan bin Abdulrahman Al-Marshad先生和吉布地總理Abdoulkader Kamil Mohamed先生啟動了為沿海省份奧博克(Obock)的4.5萬人提供清潔飲用水的新專案。該專案透過SFD獲得沙烏地阿拉伯提供的1,000萬美元資助，它將建設105公里長的水管和8個水箱，並從比西迪羅(Bissidiro)地區抽取清潔水。

SFD執行長和吉布地總理還為長達60公里的吉布地-加拉菲幹線公路升級工程奠基。該公路最初由沙烏地阿拉伯透過SFD提供資金，總額為1.2億美元。這條公路提供了與鄰國重要的經濟和貿易聯繫。

Al-Marshad還與城市、市政規劃和住宅部長Amina Abdi Aden女士共同啟動了120個住宅單位的建設專案。該專案得到沙烏地政府經由SFD提供的700萬美元資助。

吉布地總理感謝沙烏地阿拉伯王國和SFD在推進吉布地永續基礎設施專案方面付出的努力，以及兩國在過去四十年來保持的友誼。他承認提供的投資對經濟發展和成長有重要貢獻，並帶來重要的社會效益，從而促進繁榮和穩定。

SFD執行長在發言中表示，沙烏地阿拉伯為其與吉布地的密切關係感到自豪，「沙烏地發展基金在支持開發中國家的永續經濟和社會措施方面有良好的記錄。我們很高興遵照聯合國永續發展目標，為我們的吉布地兄弟提供持續的社會經濟支援。」

*來源：AETOSWire

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