沙特发展基金在吉布提启动耗资1.37亿美元的新基础设施项目

吉布提共和国吉布提市--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--沙特发展基金(SFD)为供水和住房领域的两个新开发项目举行开工仪式，并为吉布提运输部门的一个项目奠基。上述项目的总投资为1.37亿美元。

在对这个东非国家进行正式访问期间，沙特发展基金首席执行官Sultan bin Abdulrahman Al-Marshad会见了吉布提共和国总统Ismail Omar Guelleh阁下，讨论了自1982年以来SFD资助的价值3.05亿美元的经济和社会发展项目。

在访问过程中，Sultan bin Abdulrahman Al-Marshad先生和吉布提总理Abdoulkader Kamil Mohamed先生启动了一个为沿海省份奥博克(Obock)的4.5万人提供清洁饮用水的新项目。该项目通过SFD获得沙特阿拉伯提供的1,000万美元资助，它将建设105公里长的水管和8个水箱，并从比西迪罗(Bissidiro)地区泵送清洁水。

SFD首席执行官和吉布提总理还为升级改造60公里的吉布提-加拉菲干线公路奠基。该公路最初由沙特阿拉伯通过SFD提供资金，总额为1.2亿美元。这条公路提供了与邻国重要的经济和贸易联系。

Al-Marshad还与城市、市政规划和住房部长Amina Abdi Aden女士共同启动了120套住房建设项目。该项目得到了沙特政府经SFD提供的700万美元资助。

吉布提总理感谢沙特阿拉伯王国和SFD在推进吉布提可持续基础设施项目方面付出的努力，以及两国在过去四十年中保持的友谊。他承认提供的投资对经济发展和增长做出了重要贡献，并带来了重要的社会效益，从而促进了繁荣和稳定。

SFD首席执行官在发言中表示，沙特阿拉伯为其与吉布提的密切关系感到自豪，“沙特发展基金在支持发展中国家的可持续经济和社会举措方面有着良好的记录。我们很高兴遵照联合国可持续发展目标，向我们的吉布提兄弟提供持续的社会经济支持。”

*来源：AETOSWire

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。