SFL : Le Groupe Colonial réalise avec succès la requalification de l’ensemble de ses obligations en circulation en obligations vertes (green bonds)

Aujourd’hui, Colonial et sa filiale française Société Foncière Lyonnaise ("SFL") (Paris:FLY) ont finalisé la requalification de l’ensemble des obligations en circulation du groupe Colonial (le "Groupe") (représentant un montant total en principal de 4,6 milliards d'euros) en "obligations vertes" (green bonds), à la suite de l’approbation des porteurs de ces obligations. Le Groupe a franchi cette étape grâce à son portefeuille d’actifs écologiquement durables, d'une valeur égale ou supérieure au montant nominal total de ses obligations en circulation. Grâce à cette opération, Colonial devient la première société de l'Ibex 35, indice boursier de la Bourse de Madrid, à voir toutes ses obligations qualifiées de "vertes" (green).

Les "obligations vertes" (green bonds) constituent une alternative aux financements corporate classiques dans un contexte où la prise de conscience par les entreprises quant aux questions de durabilité est de plus en plus importante. Ce type de dette est destiné à financer des "actifs verts" (green assets) qui sont des actifs ayant un impact positif sur l'environnement. L'intention du Groupe est que toutes les obligations qu'il émettra à l'avenir soient émises en vertu du Cadre de Financement Vert (Green Financing Framework) du Groupe en tant qu’"obligations vertes" (green bonds) (sous réserve de la disponibilité d’actifs verts (green assets) au moment d'une telle émission).

Les porteurs d’obligations ont approuvé la requalification de l’"Utilisation du Produit de l’Emission" (Use of Proceeds) de ces obligations de "Besoins Généraux de l’Entreprise" (General Corporate Purposes) en "financement ou au refinancement d'un portefeuille d'actifs verts éligibles" (the financing or the refinancing of a portfolio of eligible green assets). Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et Freshfields Bruckhaus Deringer ont conseillé le Groupe sur cette opération. La requalification des obligations en circulation en "obligations vertes" (green bonds) n'aura aucun impact sur les autres caractéristiques des obligations, telles que leurs modalités, taux d'intérêt ou maturité.

Carmina Ganyet, directrice générale (Corporate General Manager) de Colonial, a indiqué être "très satisfaite de la volonté manifestée par le marché de nous rejoindre dans notre engagement en faveur de la durabilité". Pour Madame Ganyet, la requalification des obligations en circulation en "obligations vertes" (green bonds) et l'émission de nouvelles "obligations vertes" (green bonds) dans le futur "représente un avantage concurrentiel et un investissement attrayant pour les marchés des capitaux, dont l'intérêt pour ce type d'investissement est en augmentation significative".

Le Groupe gère activement son endettement et au cours des neuf premiers mois de 2021, Colonial a refinancé plus de 1.000 millions d’euros, optimisant ainsi son coût moyen de financement, améliorant le profil diversifié de sa dette et les échéances de ses emprunts. Cette "gestion du passif" (liability management) a permis au Groupe de ramener le coût de sa dette en dessous de 1,5%. A la fin du mois de septembre 2021, le Groupe avait une dette nette de 4.645 millions d’euros, dont 2.812 millions d’euros correspondent aux obligations émises par Colonial et 1.290 millions d’euros aux obligations émises par SFL, en plus des 500 millions d’euros d'obligations émises par SFL au cours du mois d’octobre 2021. Le rapport Loan to Value du Groupe au 30 septembre 2021 s'établit à environ 37%.

Une entreprise immobilière ESG de premier plan en Europe

Ces dernières années, la stratégie ESG de Colonial a été reconnue par les principaux acteurs du domaine en Europe. Moody's a récemment souligné l'excellente politique ESG du Groupe dans son dernier rapport sur Colonial, relevant les standards élevés de gouvernance et les solides certifications environnementales de ses immeubles de bureaux haut de gamme, ainsi que le relèvement de la perspective de crédit de l’entreprise d’une note Baa2 stable à positive. Par ailleurs, 93% du portefeuille de bureaux de Colonial dispose actuellement de certifications de durabilité, un pourcentage bien supérieur à la moyenne du secteur en Europe, et s'est fixé l’objectif d'être neutre en émissions de CO2 d'ici 2050.

À la reconnaissance par Moody's de la politique ESG de Colonial s'ajoute sa performance récente dans les principaux indices ESG. L'organisation internationale CDP (Carbon Disclosure Project) a attribué à Colonial sa note maximale de "A" pour sa politique de décarbonisation. Au niveau mondial, seules 12 entreprises du secteur immobilier ont obtenu cette note, dont cinq en Europe. GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark), le principal indice ESG du secteur immobilier, a classé Colonial comme la première entreprise de bureaux en Europe, lui attribuant 94 points sur 100 possibles. De même, V.E. a placé Colonial dans le top 3% parmi plus de 4.800 entreprises analysées chaque année.

De plus, Colonial a reçu le prix EPRA (European Public Real Estate Association) des meilleures pratiques en matière de durabilité (Sustainability Best Practices) de l’année 2021 pour la sixième année consécutive.

A propos de Colonial

Le Groupe Colonial est un leader sur le marché européen des bureaux haut de gamme, présent dans les principales zones d'activité de Barcelone, Madrid et Paris avec un portefeuille de bureaux d'environ 1,6 million de mètres carrés et une valeur d'actifs sous gestion de plus de 12.000 millions d'euros. Colonial est une SOCIMI (société d’investissement immobilier espagnole) appartenant à l’indice Ibex 35 de la Bourse de Madrid.

A propos de SFL

Leader sur le segment prime de l’immobilier tertiaire parisien, la Société Foncière Lyonnaise se distingue par la qualité de son patrimoine évalué à 7,3 milliards d’euros, avec des immeubles concentrés dans le Quartier Central des Affaires de Paris (#cloud.paris, Édouard VII, Washington Plaza…) et par la qualité de son portefeuille de clients, constitué de sociétés prestigieuses opérant dans le secteur du conseil, des médias, du digital, du luxe, de la finance et de l’assurance. Plus ancienne foncière française, SFL démontre année après année une constance dans l’exécution de sa stratégie, centrée sur la création d’une forte valeur d’usage pour ses utilisateurs, et in fine d’une importante valeur patrimoniale pour ses actifs. SFL est cotée sur le Compartiment A d’ Euronext Paris et dispose d’une notation S&P BBB+ avec perspective stable.

