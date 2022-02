Kaneka Eurogentec annonce la réussite d’une production d'un lot de 25g d'ARNm

SERAING, Belgique--(BUSINESS WIRE)--Kaneka Eurogentec, une organisation de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) inspectée par la FDA, annonce que son site de fabrication d’ARNm a produit un lot de 25 g d'ARNm pour un client américain.

Production réussie à grande échelle d'ARNm

Le service de fabrication GMP d'ARNm d'Eurogentec sur son site actuel en Belgique couvre la production par transcription in vitro (IVT), la purification, le contrôle qualité et la libération d'un lot de substance GMP jusqu’à une échelle de 25 g. Dans ce projet, Eurogentec a produit et purifié en un lot 25 g de matériel qui sera testé par le client. Cette quantité est équivalente à des centaines de milliers voire des millions de doses d'ARNm, potentiellement suffisante pour des utilisations en phases cliniques et commerciales avancées.

Ingrid Dheur, vice-présidente du développement biopharmaceutique chez Kaneka Eurogentec affirme: "Cette production réussie confirme notre capacité à fabriquer de l'ARNm à grande échelle avec une quantité et un niveau de pureté dépassant les critères requis par le client".

Lieven Janssens, President/CEO de Kaneka Eurogentec: "La croissance rapide dans le domaine de la thérapie génique et cellulaire engendre des besoins de production d’ADN plasmidique et d'ARNm. Nos clients pharmaceutiques et biotechnologiques ont déjà fait connaître leur intérêt pour ce type de capacité de fabrication à grande échelle, et nous avons développé des méthodes pour répondre à ces besoins. En outre, nous planifions les phases de développement pour un 2e site de fabrication afin de renforcer notre offre de fabrication d'ARNm conforme aux normes GMP".

A propos de l'ARNm

Un ARN messager (ARNm) est une molécule qui code pour une protéine qui aura un effet bénéfique chez le patient. Plutôt que de produire des protéines complexes, la production d'ARNm est un moyen plus pratique puisqu’il va être utilisé comme précurseur pour fabriquer la protéine par le patient. La production d'ARNm est nettement plus simple que la production de protéines recombinantes. Les molécules ARNm présentent l'avantage de raccourcir les délais de production en vue des phases cliniques. Par exemple, la plupart des thérapies actuelles pour la protection contre les infections au SARS-CoV-2 sont basées sur la technologie ARNm et ont été développées en un temps record. Le succès de ces vaccins ARNm contre la COVID-19 a conduit à l'évaluation de l'ARNm dans d'autres maladies infectieuses, comme la grippe et le VIH, et à la nécessité d'une production à façon d’ARNm GMP à grande échelle.

A propos de Kaneka Eurogentec

Fondé en 1985, Eurogentec est l'une des premières entreprises biotechnologiques de Belgique. Kaneka Eurogentec contribue à améliorer la santé et à lutter contre les maladies en fournissant des produits et des services aux scientifiques impliqués dans la recherche en sciences de la vie, le diagnostic moléculaire et le développement d'agents thérapeutiques. L'entreprise liégeoise est reconnue comme l'un des principaux fournisseurs dans le domaine de la génomique et de la protéomique. Kaneka Eurogentec est également une organisation de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) pour la bioproduction de produits pharmaceutiques (vaccins et médicaments).

Eurogentec est une des rares CDMO capables de fabriquer, conformément aux normes GMP, des oligonucléotides, de l'ARNm, de l'ADN plasmidique et des protéines recombinantes à usage humain, avec des produits commerciaux vendus aux Etats-Unis, en Europe et au Japon.

En 2010, Eurogentec, rebaptisée Kaneka Eurogentec en avril 2017, a été incorporée au sein de Kaneka Corporation, une importante société japonaise de produits chimiques axée sur la technologie et l'innovation.

A propos de Kaneka Corporation

Kaneka est une société chimique axée sur l'innovation. L'entreprise est habituellement active dans le domaine des polymères, de la fermentation, de la biotechnologie et de l'électronique, ainsi que dans d'autres secteurs. Ses activités commerciales couvrent désormais un large spectre de marchés allant des plastiques aux résines de PSE, en passant par les produits chimiques, les denrées alimentaires, les produits pharmaceutiques, les dispositifs médicaux, les matériaux électriques et électroniques, et les fibres synthétiques. Les activités en lien avec les sciences de la vie sont actuellement l'un des secteurs stratégiquement importants pour Kaneka. La société est un pionnier parmi les sociétés chimiques japonaises, avec des opérations à l'international depuis 1970 et une filiale en Belgique.

