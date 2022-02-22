Kaneka Eurogentec宣布一批次成功量產25克mRNA

比利時瑟蘭--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Kaneka Eurogentec是一家通過美國食品藥物管理局(FDA)檢驗的委託開發和製造組織(CDMO)，該公司今天宣布，其mRNA製造廠已為一家美國客戶成功生產了一批次達25克的mRNA。

成功的大規模mRNA生產

Eurogentec的GMP mRNA製造服務在其目前位於比利時的工廠中提供GMP材料的體外轉錄(IVT)、純化、品質控制和批次放行，規模最高可達25克。在該專案中，Eurogentec在一個批次中成功生產並純化了25克的材料，並將由客戶進行測試。該數量相當於10萬至數百萬劑mRNA，有望針對後期臨床和商業用途實現充足供應。

Kaneka Eurogentec生物製藥開發副總裁Ingrid Dheur表示：「這次成功生產證實了我們大規模生產mRNA的能力，其數量和純度水準超過了客戶要求的目標。」

Kaneka Eurogentec總裁兼執行長Lieven Janssens補充道：「細胞和基因治療產品的快速成長正在推動對質體DNA和mRNA生產的需求。我們在製藥和生物技術產業的現有客戶已經表達了對這種大規模製造能力的需求，而我們也已經開發出回應這些需求的方法。此外，我們目前正在規劃第二座製造廠，以進一步擴大我們的GMP mRNA製造服務。」

關於mRNA

信使RNA (mRNA)是一種為蛋白質進行編碼的分子，這些蛋白質將在患者中產生有益的療效。生產mRNA並非生產複雜的蛋白質，而是一種將蛋白質作為前體進行遞送的便捷方式。mRNA的生產比重組蛋白的生產要簡單得多，因此mRNA分子的優勢在於能夠縮短走向臨床所需的生產時間。例如，目前預防COV-SARS-2感染的主流療法即是採用mRNA，並且已經在創紀錄的時間內開發出來。這些COVID-19 mRNA疫苗的成功催生了針對其他傳染病（例如流感或愛滋病）的mRNA評估，以及以客製化方式大規模生產GMP mRNA的需求。

關於Kaneka Eurogentec

Eurogentec成立於1985年，是比利時首批生物技術公司之一。Kaneka Eurogentec致力於透過向從事生命科學研究、分子診斷試劑、治療藥物開發的科學家提供產品和服務，來增進健康、抵抗疾病。公司總部位於列日，是基因組學和蛋白質組學領域公認的主要供應商之一，也是值得信賴的藥品（疫苗和藥品）生物製造的委託開發和製造組織(CDMO)。

Eurogentec是少數能生產GMP寡核苷酸、mRNA、質體DNA和人用注射重組蛋白的CDMO之一，其商業產品在美國、歐洲和日本有售。

2010年，Eurogentec成為專注於技術與創新的日本大型化學品公司Kaneka Corporation的一員，並於2017年4月更名為Kaneka Eurogentec。

關於Kaneka Corporation

Kaneka是一家創新導向的化學品公司。公司歷來活躍於聚合物、發酵、生物技術和電子產品，以及其他一些領域，目前業務活動涵蓋廣泛的市場領域，包括塑膠、EPS樹脂、化學品、食品、藥品、醫療器材、電器及電子材料、合成纖維。生命科學相關活動目前是Kaneka具有策略重要性的領域。公司是最早推展海外業務的日本化學品公司之一，於1970年在比利時設立子公司。

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