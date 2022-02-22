Kaneka Eurogentec宣布一批次成功量产25克mRNA

比利时瑟兰--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Kaneka Eurogentec是一家通过美国食品药品管理局(FDA)检验的合同开发和制造组织(CDMO)，该公司今天宣布，其mRNA制造工厂已为一家美国客户成功生产了一批次达25克的mRNA。

成功的大规模mRNA生产

Eurogentec的GMP mRNA制造服务在其目前位于比利时的工厂中提供GMP材料的体外转录(IVT)、纯化、品质控制和批次放行，规模最高可达25克。在该项目中，Eurogentec在一个批次中成功生产并纯化了25克的材料，并将由客户进行测试。该数量相当于10万至数百万剂mRNA，有望针对后期临床和商业用途实现充足供应。

Kaneka Eurogentec生物制药开发副总裁Ingrid Dheur表示：“这次成功生产证实了我们大规模生产mRNA的能力，其数量和纯度水平超过了客户要求的目标。”

Kaneka Eurogentec总裁兼首席执行官Lieven Janssens补充道：“细胞和基因治疗产品的快速增长正在推动对质粒DNA和mRNA生产的需求。我们在制药和生物技术行业的现有客户已经表达了对这种大规模制造能力的需求，而我们也已经开发出回应这些需求的方法。此外，我们目前正在规划第二个制造工厂，以进一步扩大我们的GMP mRNA制造服务。”

关于mRNA

信使RNA (mRNA)是一种为蛋白质进行编码的分子，这些蛋白质将在患者中产生有益的疗效。生产mRNA并非生产复杂的蛋白质，而是一种将蛋白质作为前体进行递送的便捷方式。mRNA的生产比重组蛋白的生产要简单得多，因此mRNA分子的优势在于能够缩短走向临床所需的生产时间。例如，目前预防COV-SARS-2感染的主流疗法即是基于mRNA，并且已经在创纪录的时间内开发出来。这些COVID-19 mRNA疫苗的成功催生了针对其他传染病（例如流感或艾滋病）的mRNA评估，以及以定制化方式大规模生产GMP mRNA的需求。

关于Kaneka Eurogentec

Eurogentec成立于1985年，是比利时首批生物技术公司之一。Kaneka Eurogentec致力于通过向从事生命科学研究、分子诊断试剂、治疗药物开发的科学家提供产品和服务，来增进健康、抗击疾病。公司总部位于列日，是基因组学和蛋白质组学领域公认的主要提供商之一，也是值得信赖的药品（疫苗和药品）生物制造的合同开发和制造组织(CDMO)。

Eurogentec是少数能生产GMP寡核苷酸、mRNA、质粒DNA和人用注射重组蛋白的CDMO之一，其商业产品在美国、欧洲和日本有售。

2010年，Eurogentec成为专注于技术与创新的日本大型化学品公司Kaneka Corporation的一员，并于2017年4月更名为Kaneka Eurogentec。

关于Kaneka Corporation

Kaneka是一家创新导向的化学品公司。公司历来活跃于聚合物、发酵、生物技术和电子产品，以及其他一些领域，目前业务活动覆盖广泛的市场领域，包括塑料、EPS树脂、化学品、食品、药品、医疗器械、电器及电子材料、合成纤维。生命科学相关活动目前是Kaneka具有战略重要性的领域。公司是最早开展海外业务的日本化学品公司之一，于1970年在比利时设立子公司。

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