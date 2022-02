Kaneka Eurogentec kondigt de succesvolle productie aan van 25 g mRNA in één batch

SERAING, België--(BUSINESS WIRE)--Kaneka Eurogentec, een door de FDA geaccrediteerd bedrijf voor de ontwikkeling en productie van biopharmaceutica op contractbasis, heeft vandaag aangekondigd dat haar mRNA-productie-eenheid met succes een batch mRNA van 25 g heeft geproduceerd voor een Amerikaanse klant.

Succesvolle grootschalige mRNA-productie

De GMP mRNA-productieservice van Eurogentec biedt in vitro transcriptie (IVT), zuivering, kwaliteitscontrole en batchvrijgave van GMP-materiaal aan tot een schaal van 25 g in haar huidige productie-eenheid in België. In dit project heeft Eurogentec met succes 25 g materiaal in één batch geproduceerd en gezuiverd. Deze hoeveelheid komt overeen met 100.000 tot miljoenen dosissen mRNA, mogelijks voldoende voor laat klinisch en commercieel gebruik.

Ingrid Dheur, Vice President Biopharma Development bij Kaneka Eurogentec, verklaarde: "Deze succesvolle productie bevestigt ons vermogen om mRNA op grote schaal te produceren aan een hoeveelheid en met een zuiverheidsgraad dat de door de klant gevraagde doelstellingen overtrof."

Lieven Janssens, President en CEO van Kaneka Eurogentec, voegde hieraan toe: “De snelle groei in cel- en gentherapie stimuleert de behoefte aan plasmide-DNA en mRNA-productie. Onze bestaande farmaceutische en biotechnologische klanten hebben al de behoefte geuit aan dergelijke grootschalige productie en we hebben methoden ontwikkeld om aan deze behoeften te voldoen. Bovendien zijn we momenteel in de planningsfase voor een 2e productielijn om ons GMP-gecertificeerde mRNA-productieaanbod verder uit te breiden".

Over mRNA

Messenger RNA (mRNA) is een molecule dat codeert voor een eiwit dat een gunstig effect zal hebben bij patiënten. In plaats van complexe eiwitten te produceren, is het produceren van mRNA een gemakkelijke manier om het sjabloon van het eiwit af te leveren. De productie van mRNA is veel eenvoudiger dan het produceren van een recombinant eiwit en dus hebben mRNA-moleculen het voordeel dat ze een kortere productietijd tot de klinische fase mogelijk maken. De huidige vaccins voor de bescherming tegen COV-SARS-2-infecties zijn bijvoorbeeld gebaseerd op mRNA en zijn in recordtijd ontwikkeld. Het succes van deze COVID-19-mRNA-vaccins heeft geleid tot de evaluatie van mRNA voor andere infectieziekten, bijvoorbeeld influenza of HIV, en de behoefte aan aangepaste grootschalige productie van GMP-gecertificeerde mRNA.

Over Kaneka Eurogentec

Eurogentec werd in 1985 opgericht als een van de eerste biotechbedrijven in België. Kaneka Eurogentec draagt ​​bij aan het verbeteren van de gezondheid en het bestrijden van ziekten door producten en diensten te leveren aan wetenschappers die betrokken zijn bij life science-onderzoek, moleculaire diagnostiek en therapeutische ontwikkelingen. Het Luikse bedrijf wordt gezien als een van de belangrijkste leveranciers op het gebied van genomics en proteomics, evenals een gewaardeerde producent op contractbasis voor biofarmaceutische producten (vaccins en medicijnen).

Eurogentec is een van de weinige CDMO's (Contract Development and Manufacturing Organisation) die in staat zijn om GMP-gecertificeerde oligonucleotiden, mRNA, plasmide-DNA en recombinante eiwitten te produceren voor humane therapeutische toepassingen, met commerciële producten die in de VS, Europa en Japan worden verkocht.

In 2010 werd Eurogentec, in april 2017 omgedoopt tot Kaneka Eurogentec, onderdeel van Kaneka Corporation, een groot Japans chemiebedrijf dat zich richt op technologie en innovatie.

Over Kaneka Corporation

Kaneka is een op innovatie gericht chemisch bedrijf. Van oudsher is het bedrijf actief op het gebied van polymeren, fermentatie, biotechnologie en elektronica, maar ook op andere gebieden. De zakelijke activiteiten bestrijken nu een breed spectrum van markten, variërend van kunststoffen, EPS-harsen, chemicaliën en voedingsmiddelen tot farmaceutische producten, medische apparatuur, elektrische en elektronische materialen en synthetische vezels. De met life science verband houdende activiteiten zijn momenteel een van de strategisch belangrijke domeinen voor Kaneka. Het bedrijf was een pionier onder Japanse chemische bedrijven bij het opzetten van overzeese activiteiten, te beginnen in 1970 met een dochteronderneming in België.