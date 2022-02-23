聯想集團透過Blue Yonder實現供應計畫和產銷規劃功能的數位化轉型

亞利桑那州斯科茨代爾--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--預測需求和規劃庫存的能力對於當今的製造供應鏈來說至關重要。這也是聯想(HKSE: 992) (ADR: LNVGY)使用Blue Yonder的Luminate™ Planning解決方案，踏上供應鏈規劃數位化轉型旅程的原因。作為一家領軍企業，聯想致力於實現改變世界的技術。

聯想致力於為全球180個市場的客戶提供支援。該公司專注於一個宏大的願景：為所有人實現更加智慧的科技，並開發能夠改變世界的技術，從而在每一天協助（透過設備和基礎建設）和支持（透過解決方案和服務）數百萬客戶，以打造更加包容、值得信賴和永續的數位化社會。此外，聯想在Gartner的「2021年全球25大供應鏈」榜單中名列第16位，凸顯了其在全球供應鏈社群中作為目標導向型組織和卓越營運中心的領導地位1。由於需要透過供應鏈規劃功能升級來滿足當前不斷變化的環境所產生的需求，聯想將目光投向了其供應鏈解決方案供應商 Blue Yonder來尋求解決方案。

一旦完全導入後，Blue Yonder的Luminate Planning解決方案將提供聯想改善其供應鏈的效率和靈活性，以滿足當前的環境和業務需求。

聯想全球供應鏈資深副總裁關偉表示：「我們與Blue Yonder已經合作了20多年，因此，當我們決定升級公司的供應鏈規劃解決方案時，我們深知Blue Yonder的端對端功能將讓我們有能力持續地創新和改善我們的產品，獲得更好的供應鏈能見度，並為我們的客戶帶來更好的整體體驗。」

透過Luminate Planning，聯想將能夠透過順暢整合其供應鏈中的所有活動的要素，在一個統一規劃中協調需求、供應、營收、成本和利潤率目標，進而改善其銷售與營運規劃/產銷規劃(S&OP)。透過供應計畫能力，聯想可在整個經銷網路中安排合理的庫存，盡可能地減少庫存中斷的現象，同時盡可能地提升存貨周轉率，並為其已投入的資本帶來強有力的回報，從而確保客戶滿意度。

Blue Yonder亞太區總裁Antonio Boccalandro表示：「聯想的業務和供應鏈環境已經發生了顯著的變化，因此他們尋求更加現代、智慧、互聯的供應鏈解決方案。我們的Luminate Planning解決方案提供了一個以多業務場景為基礎的無邊界計畫系統，不僅能夠幫助聯想針對需求進行規劃，同時還能改善其獲利能力和業務效率。」

更多資源：

敬請瞭解 Blue Yonder Luminate™ Planning解決方案的詳情

1 Gartner 新聞稿：Gartner宣布「2021年25大供應鏈」榜單，2021年5月19日

關於Blue Yonder

Blue Yonder是數位供應鏈和全管道商務交付領域的全球領導者。我們的智慧端對端平臺協助零售商、製造商和物流供應商順暢預測客戶需求、調整需求並加以滿足。在Blue Yonder的協助下，客戶可做出更加自動化、更多獲利能力的商業決策，從而實現更大的成長並重塑客戶體驗。Blue Yonder——發揮你的潛能 (Fulfill your Potential™) blueyonder.com。

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