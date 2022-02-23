联想借助Blue Yonder实现供应计划和产销协同的数字化转型

亚利桑那州斯科茨代尔--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--预测需求和规划库存的能力对于当今的制造供应链来说至关重要。这也是联想(HKSE: 992) (ADR: LNVGY)借助Blue Yonder的Luminate™ Planning解决方案，踏上供应链计划数字化转型旅程的原因。作为一家行业领军企业，联想致力于提供改变世界的技术。

联想致力于为全球180个市场的客户提供支持。该公司专注于一个宏大的愿景：为所有人提供更加智能的科技，开发能够改变世界的技术，从而在每一天助力（通过设备和基础设施）和支持（通过解决方案和服务）数百万客户，打造更加包容、值得信赖和可持续的数字社会。此外，联想在Gartner “2021年全球供应链25强”榜单中名列第16位，凸显了其在全球供应链社区作为目标导向型组织和卓越运营中心的领导地位1。由于需要通过更卓越的供应链计划功能升级来满足当前不断变化的环境所产生的需求，联想将目光投向了其供应链提供商 Blue Yonder来寻求解决方案。

一旦完全得到实施，Blue Yonder的Luminate Planning解决方案将帮助联想改善其供应链的效率和灵活性，以满足当前的环境和业务需求。

联想全球供应链高级副总裁关伟表示：“ 我们与Blue Yonder已经合作了20多年，因此，当我们决定升级公司的供应链计划解决方案时，我们深知Blue Yonder的端对端功能将让我们有能力持续创新和改善我们的产品，获得更好的供应链可视度，并为我们的客户带来更好的整体体验。”

借助Luminate Planning，联想将能够实现供应链各环节的无缝衔接，在一个实时同步的信息平台协调需求、供应、营收、成本和利润目标，改善其产销协同(S&OP)状况。借助供应链计划能力，联想可在整个分销网络中合理安排库存，尽可能地减少库存中断现象，同时尽可能地提升库存周转率，并为其已投入的资本带来强有力的回报，从而确保客户满意度。

Blue Yonder亚太区总裁Antonio Boccalandro表示：“ 联想的业务和供应链环境已经发生了显著的变化，因此他们寻求更加现代、智能、互联的供应链解决方案。我们的Luminate Planning解决方案提供了一个基于多业务场景的无边界计划系统，不仅能够帮助联想进行需求计划，还能改善其盈利能力和业务效率。”

更多资源：

敬请了解 Blue Yonder Luminate™ Planning解决方案的详情

1 Gartner 新闻稿：Gartner宣布“2021年供应链25强”榜单，2021年5月19日

关于Blue Yonder

Blue Yonder是数字供应链和全渠道商务交付领域的全球领导者。我们的智能端到端平台助力零售商、制造商和物流供应商无缝预测客户需求、围绕这些需求进行调整并加以满足。在Blue Yonder的协助下，客户可做出更为自动化、利润更为丰厚的商业决策，从而实现更大的增长并重塑客户体验。Blue Yonder——释放您的潜能(Fulfill your Potential™) blueyonder.com。

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