SCOTTSDALE, Ariz.--(BUSINESS WIRE)--Het vermogen om de vraag te voorspellen en de voorraad te plannen, is cruciaal voor de huidige toeleveringsketen voor productie. Daarom is Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY), een leider in het leveren van wereldveranderende technologie, begonnen aan een transformatietraject voor digitale supply chain planning met behulp van Blue Yonder's Luminateā„¢ Planning-oplossingen.

Lenovo ondersteunt klanten in 180 markten over de hele wereld. Het bedrijf is gericht op een gedurfde visie om slimmere technologie voor iedereen te leveren, door wereldveranderende technologieƫn te ontwikkelen die (via apparaten en infrastructuur) miljoenen klanten elke dag in staat stellen (via oplossingen en diensten) om een meer inclusieve, betrouwbare en duurzame digitale samenleving. Lenovo stond ook op de 16e plaats in Gartner's 2021 Top 25 Global Supply Chain, waarmee het zijn leiderschap benadrukt als een doelgerichte organisatie en operationeel in de wereldwijde supply chain-gemeenschap1. Lenovo had een upgrade van de capaciteiten voor supply chain planning nodig om te voldoen aan de eisen van de voortdurend veranderende omgeving van vandaag en wendde zich tot zijn supply chain-provider, Blue Yonder, voor de oplossing.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.