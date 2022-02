Blue Yonder accompagne la transformation digitale de la planification de la supply chain et du S&OP de Lenovo

PARIS--(BUSINESS WIRE)--La capacité à prévoir la demande et à planifier les inventaires est cruciale pour la chaîne d'approvisionnement des industries. C'est pourquoi Lenovo (HKSE : 992) (ADR : LNVGY), pionnier de l’innovation high-­tech sur les marchés grand public et professionnel, digitalise et transforme sa chaîne d'approvisionnement en utilisant les solutions Luminate™ Planning de Blue Yonder.

Lenovo soutient ses clients sur 180 marchés dans le monde. L'entreprise accompagne des millions de clients chaque jour afin de créer une société numérique plus inclusive, plus fiable et plus durable. Elle fournit pour cela des appareils, des infrastructures et des services. Lenovo s'est également classée 16e dans le Top 25 Global Supply Chain 2021 de Gartner, ce qui souligne son leadership en tant que centre opérationnel d'excellence dans la communauté mondiale de la chaîne d'approvisionnement1.

Lenovo fait appel à Blue Yonder pour garder son leadership

Une fois mises en œuvre, les solutions Luminate Planning de Blue Yonder permettront à Lenovo d'améliorer l'efficacité et la flexibilité de sa chaîne d'approvisionnement pour s'adapter à l'environnement actuel et aux besoins de l'entreprise.

Guan Wei, Senior VP pour la Supply Chain Globale chez Lenovo, déclare : « Nous travaillons avec Blue Yonder depuis plus de 20 ans. Lorsque nous avons décidé de mettre à niveau nos solutions de planification de la chaîne d'approvisionnement, nous savions que les capacités de bout en bout de Blue Yonder nous permettraient d'innover et d'améliorer continuellement nos produits, d'obtenir une meilleure visibilité sur la chaîne d'approvisionnement et d'offrir une meilleure expérience globale à nos clients ».

Visibilité sur la chaîne d’approvisionnement et plan unifié

Grâce à Luminate Planning, Lenovo améliore la planification de ses ventes et de ses opérations (S&OP) en intégrant de manière transparente tous les éléments mobiles de sa chaîne d'approvisionnement. L’entreprise alignera la demande, l'offre, les revenus, les coûts et les objectifs de marge dans un plan unifié. Grâce aux capacités de planification de l'approvisionnement, Lenovo attribuera les stocks là où ils seront nécessaires dans son réseau de distribution et minimisera les ruptures tout en maximisant la rotation des stocks, et assurera un niveau de service élevé pour ses clients.

Antonio Boccalandro, président de Blue Yonder pour la région APAC, conclut : « L'activité de Lenovo et l'environnement de la chaîne d'approvisionnement ont considérablement changé récemment. Lenovo était donc à la recherche d'une solution de chaîne d'approvisionnement plus moderne, plus intelligente et plus connectée. Nos solutions Luminate Planning fournissent un système de planification sans limites, basé sur des scénarios, qui non seulement aident Lenovo à planifier la demande, mais aussi à améliorer la rentabilité et l'efficacité de l'entreprise ».

A propos de Blue Yonder, Inc.

Blue Yonder est le leader mondial de la digitalisation de la supply chain et de l’exécution omnicanale. Notre plateforme alimentée par l’Intelligence Artificielle, permet aux distributeurs, industriels et 3PL de mieux comprendre la demande des consommateurs et d’y répondre plus efficacement.

Blue Yonder réinvente l’expérience client grâce à des décisions plus éclairées et automatisées. Blue Yonder - Fulfill your PotentialTM blueyonder.com

