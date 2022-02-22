FINEOS宣佈其一級和二級員工福利保險營運商客戶在2021年廣泛採用升級版專用FINEOS平臺

亞特蘭大--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--2021年，FINEOS Corporation (ASX:FCL)努力為新客戶和現有客戶提供支援，在其專用FINEOS平臺的全球客戶群中完成了15次全新安裝/主要版本升級、80多次次要版本升級和8次全新雲端SAAS導入工作，繼續展現其在全球人壽、意外和健康保險市場的主導地位。FINEOS不斷進行產品更新，協助全球各地的保險公司能更有效地處理新業務（報價、費率、核保），加強保單管理與理賠能力，以因應對團體、自願和缺勤管理福利保險不斷成長的需求，並幫助員工福利保險公司符合北美雇主對整合式失能和缺勤管理(IDAM)日益成長的需求。

專用平臺可提高速度和靈活性

FINEOS北美客戶管理與產品諮詢資深副總裁Paul Barry表示：「FINEOS在客戶群中完成了15次全新安裝/主要版本升級、80多次次要版本升級和8次全新雲端導入，這些成就受益於我們快速更新的產品/開發維運和我們優秀的執行團隊。我們的持續交付模式使客戶能夠隨時掌握市場需求，應用現代敏捷方法來因應複雜的核心系統要求。由於依照業界監管法規而專門建構的FINEOS平臺已經納入了業界最佳實務，所以我們的團隊可以協助客戶快速部署並運行。」

專門建構的平臺可符合市場需求

FINEOS產品團隊在2021年成功進行了產品功能、內容和技術的8次主要升級和連續的次要版本升級。FINEOS產品長Eoin Kirwan表示：「FINEOS平臺是專為在單一整合式SaaS平臺上支援整合式團體、自願和缺勤管理而建構的。FINEOS平臺從一開始就是為員工福利保險公司而設計，這些保險公司希望有一個單一的整合式平臺，能夠靈活地為雇主和員工提供所有休假和員工保護福利。我們的平臺提供端到端核心解決方案，遠遠優於採用重新調整用途的產物險或退休金與投資核心系統。我們已經加強為關鍵功能提供連續交付模式，並根據需要加快我們的平臺版本升級步伐。」

其他資訊：

採用FINEOS IDAM解決方案的保險公司具備因應雇主關鍵需求的能力，可處理新冠疫情期間在住宿要求方面的嚴峻挑戰。這些保險公司也已準備就緒，可迅速採用完整的FINEOS AdminSuite、FINEOS Engage和FINEOS Insight數位和資料驅動附加產品。

隨著自願福利繼續大幅增加，FINEOS AdminSuite端到端解決方案可因應混合式會員管理模式、增強的帳單處理、核心佣金管理，並能夠滿足推出全新獨特產品的需求，這些產品既可以整合至FINEOS從報價到理賠的高度自動化平臺之中，必要時也可以作為獨立系統運行。

迎向未來的機器學習

對Spraoi的收購強化了FINEOS Engage和FINEOS Insight的功能，在整個FINEOS平臺上增加了「以人為本」的數位化入口網站選項、行業特定的操作和預測模型，以及機器學習能力。新的FINEOS Enrolment Portal利用機器學習進行智慧型資料連線和管理，以縮短經紀商和雇主連線所需的時間，減少代價高昂且耗時的資料錯誤。

Aite-Novarica研究與諮詢副總裁Nancy Casbarro在談到對Spraoi的收購時表示：「將機器學習應用於保險業能夠為保險公司釋放資料的力量，提升客戶體驗，並改善從立案到理賠的整個生命週期內的業務成果。」

客戶的成功植基於穩固的合作關係

FINEOS設有固定的實作小組，組內的產品經理與FINEOS平臺客戶的用戶群體密切合作，傾聽、合作和分享意見，共同討論當前的產品需求及因應未來的市場趨勢。2021年，有超過175名FINEOS平臺用戶參加了19場別具特色的客戶意見專題討論會。今年全面升級和上線的專案數量顯示了FINEOS與客戶之間良好的合作夥伴關係。

形成團體福利群體

2021年，FINEOS幫助推出了GroupTech Connect，首次使經紀商、核心系統供應商、保險公司、保險科技公司等各方在InsureTech Connect(ITC)大會上齊聚一堂。這個獨一無二的論壇旨在凝聚業界領袖，共同探討團體福利市場的未來，並考慮員工福利格局的變化將對生態系統產生的影響。此次活動中，Principal Financial Group美國保險解決方案部門總裁Amy Friedrich發表了主題演講。

2022年的規劃

FINEOS執行長Michael Kelly表示：「我們對公司過去一年來的表現非常滿意，特別是考慮到我們所有人在新冠肺炎疫情期間面臨的種種挑戰。我們的許多全球客戶都在積極進行全新安裝、版本升級和平臺遷移。這顯示出客戶看到了我們持續、獨特的聚焦保險業研發投資的價值。客戶確實正在對其核心系統進行現代化改造，以支援其數位轉型策略。我們很感謝客戶和系統整合(SI)合作夥伴過去一年來在導入和升級方面的重大成就，期待各方能在未來一年共同取得更大的進展。」

請參閱專用平臺的重要性，以及在自建還是採購的決策中需要考慮的6大關鍵因素。

關於FINEOS Corporation

FINEOS是全球人壽、意外和健康保險公司核心系統的一流供應商，為美國十大團體人壽和健康保險公司中的七家以及澳洲六大人壽保險公司提供服務。FINEOS的員工和辦事處遍及全球，並與北美、歐洲和亞太地區成長中的創新保險公司合作，其規模持續快速擴大。

FINEOS平臺可提供多種核心管理功能，包括缺勤管理、開單、理賠、支付、保單管理、供應商管理以及新業務和核保；所有這些功能既可配置為獨立操作，又可以作為端到端核心管理套組FINEOS AdminSuite中的功能進行操作。

如欲瞭解更多資訊，請造訪www.FINEOS.com。

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