FINEOS宣布其一级和二级员工福利保险运营商客户在2021年广泛采用升级版专用FINEOS平台

亚特兰大--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--2021年，FINEOS Corporation (ASX:FCL)努力为新老客户提供支持，在其专用FINEOS平台的全球客户群中完成了15次全新安装/主要版本升级、80多次次要版本升级和8次全新云端SAAS实施工作，从而继续彰显其在全球人寿、意外和健康保险市场的主导地位。FINEOS不断进行产品更新，帮助全球各地的保险公司更好地处理新业务（报价、费率、承保），增强保单管理与理赔能力，以满足对团体、自愿和缺勤管理福利保险不断增长的需求，并帮助员工福利保险公司满足北美雇主对综合伤残和缺勤管理(IDAM)日益增长的需求。

专用平台可帮助提高速度和灵活性

FINEOS北美客户管理与产品咨询高级副总裁Paul Barry表示：“FINEOS在客户群中完成了15次全新安装/主要版本升级、80多次次要版本升级和8次全新云端实施，这些成就得益于我们快速更新的产品/开发运维和我们优秀的执行团队。我们的持续交付模式使客户能够紧跟市场需求，应用现代敏捷方法来满足复杂的核心系统要求。由于依照行业监管合规性而专门构建的FINEOS平台已经纳入了业界最佳实践，所以我们的团队可以帮助客户快速部署并将其投入运营。”

专门构建的平台可满足市场需求

FINEOS产品团队在2021年成功进行了产品功能、内容和技术的8次主要升级和连续的次要版本升级。FINEOS首席产品官Eoin Kirwan表示：“FINEOS平台是专为在单个集成式SaaS平台上支持综合团体、自愿和缺勤管理而构建的。FINEOS平台从一开始就是为员工福利保险公司而设计的，这些保险公司希望有一个单一的集成平台，能够灵活地为雇主和员工提供所有休假和员工保护福利。我们的平台提供了一种端到端核心解决方案，远远优于采用重新调整用途的财险或养老金与投资核心系统。我们已经加大力度，努力为关键功能提供连续交付模式，并根据需要加快我们的平台版本升级步伐。”

其他信息：

采用FINEOS IDAM解决方案的保险公司具备满足雇主关键需求的能力，可应对新冠疫情期间在住宿要求方面的严峻挑战。这些保险公司也已准备就绪，可迅速采用完整的FINEOS AdminSuite、FINEOS Engage和FINEOS Insight数字和数据驱动附加产品。

随着自愿福利继续大幅增加，FINEOS AdminSuite端到端解决方案可应对混合成员管理模式、增强的账单处理、核心佣金管理。并能够满足推出全新独特产品的需求，这些产品既可以整合至FINEOS从报价到理赔的高度自动化平台之中，必要时也可以作为独立系统运行。

面向未来的机器学习

对Spraoi的收购增强了FINEOS Engage和FINEOS Insight的功能，在整个FINEOS平台上增加了“以人为本”的数字化门户选项、行业特定的操作和预测模型，以及机器学习能力。新的FINEOS Enrolment Portal利用机器学习进行智能数据连接和管理，在缩短与经纪人和雇主对接时间的同时，还能够减少代价高昂且耗时的数据错误。

Aite-Novarica研究与咨询副总裁Nancy Casbarro在谈到对Spraoi的收购时表示：“将机器学习应用于保险行业能够为保险公司释放数据的力量，提升客户体验，并提升从立案到理赔的整个生命周期内的业务成果。”

客户的成功植基于稳固的合作关系

FINEOS拥有固定的业务小组，组内的产品经理与FINEOS平台的客户用户群体密切合作，倾听、合作和分享意见，共同讨论当前的产品需求及应对未来的市场趋势。2021年，有超过175名FINEOS平台用户参加了19场别具特色的客户意见专题讨论会。今年全面升级和上线的项目数量显示了FINEOS与客户不断增强的合作伙伴关系。

形成团体福利险群体

2021年，FINEOS帮助推出了GroupTech Connect，首次使经纪商、核心系统供应商、保险公司、保险技术公司等各方在InsureTech Connect(ITC)大会上汇集一堂。这个独一无二的论坛旨在凝聚行业领袖，共同探讨团体福利市场的未来，并考虑员工福利格局的变化将对生态系统产生的影响。此次活动中，Principal Financial Group美国保险解决方案部门总裁Amy Friedrich做了主旨演讲。

2022年的规划

FINEOS首席执行官Michael Kelly表示：“我们对公司在过去一年的表现非常满意，特别是考虑到我们所有人在新冠肺炎疫情期间面临的种种挑战。我们的许多全球客户都在积极进行全新安装、版本升级和平台迁移。彰显出客户看到了我们持续、独特的以行业为中心的研发投资的价值。客户确实正在对其核心系统进行现代化改造，以支持其数字化转型战略。感谢我们的客户和系统整合(SI)合作伙伴在过去一年中对其系统所作的重大实施和升级，期待各方能在未来一年中共同取得更大的进展。”

请参阅专用平台的重要性，以及在自建还是采购的决策中需要考虑的6大关键因素。

关于FINEOS Corporation

FINEOS是全球人寿、意外和健康保险公司核心系统的领先供应商，为美国前十大团体人寿和健康保险公司中的七家以及澳大利亚前六大人寿保险公司提供服务。FINEOS的员工和办事处遍及全球，并与北美、欧洲和亚太地区成长中的创新保险公司合作，其规模持续快速扩大。

FINEOS平台可提供多种核心管理功能，包括缺勤管理、开单、理赔、支付、保单管理、供应商管理以及新业务和核保；所有这些功能既可配置为独立操作，又可以作为端到端核心管理套件FINEOS AdminSuite中的功能进行操作。

如需了解更多信息，请访问www.FINEOS.com。

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