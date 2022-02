TotalEnergies et Honeywell signent un accord stratégique pour promouvoir le développement du recyclage chimique des plastiques

PARIS & HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) et Honeywell annoncent aujourd’hui la signature d’un accord stratégique pour promouvoir le développement du recyclage chimique des plastiques. Dans le cadre de cet accord, Honeywell fournira à TotalEnergies du Recycled polymer feedstock (RPF), une matière première recyclée issue de sa future usine UpCycle, qui doit voir le jour en Andalousie. Cette matière première sera ensuite transformée par TotalEnergies, en polymères aux propriétés identiques à celles des polymères vierges, et notamment compatibles avec l’usage alimentaire et les applications à haute valeur ajoutée.

L’usine UpCycle, future propriété de la joint-venture formée par Honeywell et l’espagnol Sacyr, aura une capacité de traitement de 30 000 tonnes de déchets plastiques, dont une grande partie est aujourd’hui destinée à l’enfouissement ou l’incinération. Le RPF produit par l’usine, dont la mise en service est prévue en 2023, sera utilisé dans la fabrication de polymères de haute qualité dans les unités de production de TotalEnergies basées en Europe. Dotés de propriétés identiques à celles des polymères vierges, ces polymères recyclés pourront entrer dans la composition de plastiques à usage alimentaire, tels que les contenants souples ou rigides.

Ce premier projet marque le début de la collaboration entre TotalEnergies et Honeywell dans le recyclage chimique pour répondre au défi de la fin de vie des plastiques et favoriser ainsi, une économie circulaire en Europe et dans le reste du monde.

« Nous sommes heureux de nous associer à Honeywell afin de relever ensemble le défi de la fin de vie des plastiques grâce au développement du recyclage chimique, et de promouvoir par la même l’économie circulaire, l’un des piliers du développement durable. Ce projet, dont le démarrage est prévu pour 2023, contribuera à notre ambition de produire 30 % de polymères recyclés et renouvelables à l’horizon 2030 », a déclaré Valérie Goff, directrice de la division Polymères de TotalEnergies.

« La demande de plastiques va continuer à croître. Il est donc essentiel de créer un lien entre la gestion des déchets et la production de plastiques pour renforcer l’économie circulaire », a déclaré Ben Owens, vice-président et directeur général de Honeywell Sustainable Technology Solutions. « La relation avec TotalEnergies dans le cadre de ce contrat d’approvisionnement en RPF, couplé à notre usine de recyclage chimique avec Sacyr, fait d’Honeywell un pionnier de la transition vers une économie des plastiques plus circulaire. »

***

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses 105 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, plus propre, plus fiable et accessible au plus grand nombre. Présente dans plus de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.

À propos de Honeywell

Honeywell est une entreprise technologique figurant au classement Fortune 100, qui fournit des solutions spécifiques à certains secteurs, notamment des produits et services aérospatiaux, des technologies de contrôle pour les bâtiments et l’industrie et des matériaux de performance à l’échelle mondiale. Nos technologies permettent aux avions, aux bâtiments, aux usines de fabrication, aux chaînes d'approvisionnement et aux travailleurs d’être mieux connectés afin de rendre notre monde plus intelligent, plus sûr et plus durable.

