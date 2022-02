Des nouvelles étapes importantes pour NHOA aux États-Unis avec Kearsarge Energy: mise en service du système de stockage de 10MWh et 12MWh de nouveaux contrats

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

NHOA (NHOA:PA, anciennement Engie EPS) est heureuse d'annoncer la mise en service réussie d'un nouveau système de stockage aux États-Unis.

Le projet, attribué en décembre 2020, impliquait la fourniture d'un système de stockage d'énergie de 10MWh au Massachusetts à Kearsarge Energy, faisant partie d’une installation solaire couplée avec du stockage d’énergie dans la ville de Bellingham.

Reposant sur un design fourni par NHOA, le site a obtenu la certification du système selon la norme UL 9540 et est désormais en ligne pour fournir à l’Opérateur de Système Indépendant de la Nouvelle-Angleterre (ISO New England) de l’énergie solaire à un prix compétitif et entièrement sur demande, tout en soutenant et en stabilisant le réseau local.

Suite à la mise en service du site de Bellingham, Kearsarge Energy a sélectionné NHOA pour le déploiement de deux autres systèmes pour une capacité globale de 12MWh.

« Nous sommes reconnaissants à Kearsarge Energy pour la confiance accordée à NHOA. Notre proposition de marché est basée sur des antécédents irréprochables et une technologie hors pair. La mise en service de ce nouveau système aux États-Unis et l’attribution immédiate d’une commande suivante, représentent des autres étapes importantes pour le positionnement de NHOA sur le marché américain en général. Ces résultats confirment la valeur de nos capacités opérationnelles et donnent un nouvel élan à nos ambitions », a commenté Luca Roccia, NHOA Vice President Americas.

« NHOA a fourni une solution hautement fiable et compétitive, ainsi qu'un excellent service à la clientèle parfaitement adapté aux besoins du programme SMART du Massachusetts. Le solaire couplé avec du stockage d’énergie est un produit complexe et NHOA a été un excellent partenaire, de la conception à la contractualisation et à la mise en service. Nous attendons avec impatience d’autres succès », a ajouté Andrew Bernstein, Managing Partner de Kearsarge Energy L.P.

La solution de stockage de batteries de Bellingham a été conçue et déployée par NHOA Energy, la Global Business Line du Groupe NHOA dédiée au stockage d'énergie stationnaire.

La mise en service du site de Bellingham, terminée en décembre 2021 malgré la pandémie de Covid-19, s'inscrit dans le cadre d'un effort global entrepris par NHOA Energy à travers sa plate-forme dans la région des Amériques. Établie à Houston avec des capacités commerciales, d'ingénierie et de service complètes, la plate-forme Amériques prend en charge le portefeuille de projets en service et en développement en pleine expansion sur le continent.

NHOA

NHOA S.A. (précédemment Engie EPS), acteur mondial dans le stockage d’énergie et la mobilité électrique, actif dans la réalisation de la plus grande infrastructure de recharge rapide et ultra-rapide de l’Europe du Sud, développe des technologies qui permettent la transition vers une énergie propre et une mobilité durable, afin de façonner l’avenir d’une nouvelle génération qui vivra en harmonie avec notre planète.

Cotée à Paris sur Euronext (NHOA:PA), NHOA est représentée dans les indices financiers CAC® Mid & Small et CAC® All-Tradable.

NHOA, avec ses bureaux en France, aux Etats-Unis et en Australie, maintient entièrement en Italie les fonctions recherche, développement et production de ses technologies.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.nhoa.energy.

KEARSARGE ENERGY

Basée à Boston, Massachusetts, Kearsarge Energy est une société de développement, d’investissement et de financement de projets d’énergie renouvelable qui connaît la croissance la plus rapide en Nouvelle-Angleterre. Elle a pour double mission d’aider à bâtir un monde plus durable et de produire des rendements élevés pour les parties prenantes et l’environnement. Après avoir développé et financé avec succès 170 MW et 450 millions de dollars de solaire depuis 2011, Kearsarge se concentre sur la création de valeur à long terme en travaillant avec les communautés locales pour répondre à la demande croissante d’énergie renouvelable à l’échelle commerciale et industrielle. Pour en savoir plus www.kearsargeenergy.com.