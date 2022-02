I consigli di amministrazione di New Zealand Rugby e della New Zealand Rugby Players Association approvano la partnership con Silver Lake

WELLINGTON, Nuova Zelanda--(BUSINESS WIRE)--Il CdA di New Zealand Rugby (NZR) e quello della New Zealand Rugby Players Association (NZRPA) oggi hanno annunciato l’approvazione di una partnership tra Silver Lake, NZR e la NZRPA, finalizzata a fornire capitale da investire nel gioco a tutti i livelli e a sostenere sia lo sviluppo di nuove capacità che il perseguimento di nuove opportunità globali rese possibili dalle tecnologie digitali.

Questo accordo segna l’inizio di una fase trasformativa per l’intero gioco in Nuova Zelanda e consentirà a tutte le parti di perseguire interessanti nuove opportunità per il rugby. Ai sensi dell’accordo, che rimane soggetto alla ratifica da parte delle associazioni provinciali e di Māori Rugby Board, Silver Lake investirà 200 milioni di NZD in un nuovo ente commerciale nel quale confluiranno tutte le attività di NZR che generano entrate, con un co-investimento aggiuntivo di un massimo di 100 milioni di NZD da offrire a investitori istituzionali con sede in Nuova Zelanda più avanti nel 2022. Silver Lake, NZR e la NZRPA creeranno anche “Global Rugby Opportunities” per investire insieme in business correlati al rugby fuori della Nuova Zelanda.

Stewart Mitchell, Presidente del CdA di NZR, ha dichiarato: “Nel ruolo privilegiato che ricopriamo di custodi nel nostro gioco nazionale, siamo molto lieti del traguardo raggiunto stringendo questa partnership. Devo riconoscere che il cammino da fare per arrivarvi a volte non è stato facile, vi sono state discussioni fruttuose e alcuni compromessi da tutte le parti interessate, ma sempre tenendo al centro di questo processo il bene del gioco. Il CdA di NZR conta di continuare le conversazioni avviate con le associazioni provinciali e Māori Rugby Board e prevede la ratifica nelle prossime settimane”.

David Kirk, Presidente del CdA della NZRPA, ha affermato: “La partnership è il risultato di lunghe e meditate discussioni ed è stata approvata dal CdA della NZRPA. Questo è un momento importantissimo per il rugby in Nuova Zelanda. L’accordo prevede la fornitura di capitale su una solida base economica e Silver Lake porta ulteriore capacità di esecuzione riguardo alle nuove opportunità di crescita. L’investimento proposto dalle associazioni neozelandesi offre un’opportunità e un percorso naturale per gli abitanti nel nostro paese di condividere i vantaggi della crescita del rugby nel corso del tempo”.

Mark Robinson, Ceo di NZR, ha detto: “Questa partnership presenta al rugby un’opportunità straordinaria di garantire il suo futuro e liberare il suo vero potenziale. Siamo lietissimi di ciò che possiamo ottenere insieme alle capacità avanzate di Silver Lake: dalla promozione e crescita delle nostre basi al perfezionamento di esperienze che possiamo creare per i neozelandesi e massimizzare veramente il nostro potenziale per il palcoscenico mondiale”.

Rob Nichol, Ceo della NZRPA, ne ha pure riaffermato il sostegno: “La NZRPA è soddisfatta di avere stretto questa partnership e di ciò che comporta per il futuro del rugby. Rispetta i nostri principi fondamentali – assicurare un accordo veramente completo, che ci consentirà di investire insieme nel rugby a livello internazionale, e di creare modelli adeguati di governance societaria. Silver Lake ha mostrato grande integrità e l’impegno a concludere l’accordo secondo i termini giusti. Erano disposti ad ascoltare tutti e capiscono cosa significa il rugby per i nostri concittadini. Riteniamo che Silver Lake sia il partner adatto per un investimento”.

Sarah Hirini, membro del CdA della NZRPA e capitana della Black Ferns Sevens, ha detto: “La proposta porta nuovi investimenti e capacità nel gioco e ci aiuterà a sfruttare alcune interessanti nuove opportunità, particolarmente dato che il 2022 è un tale anno straordinario per il rugby femminile. Nel rugby sono in corso molti cambiamenti nel mondo e questa partnership ci posiziona bene”.

Sam Cane, membro del CdA della NZRPA e capitano della All Blacks, ha aggiunto: “Siamo entusiasti di questo accordo e fiduciosi che si tratti di un risultato eccezionale per il rugby a tutti i livelli. Siamo rimasti colpiti dall’approccio ragionato di Silver Lake e dal contributo che possono dare per aiutarci a migliorare fuori del campo di gioco. Questa partnership è un grande passo in avanti per il gioco”.

Simon Patterson, Direttore generale di Silver Lake, ha così commentato: “La Nuova Zelanda ha una storia straordinaria di successi nel rugby, con una grande tradizione e una cultura di leadership, inclusione e spirito di squadra. Silver Lake si impegnerà in pieno verso il rugby in questo paese, per aiutare, sulla base dei successi finora ottenuti, nello sviluppo del gioco in tutto il mondo in un momento essenziale”.

Stephen Evans, Direttore generale di Silver Lake, ha aggiunto: “Le tecnologie digitali stanno trasformando tutti gli sport, e contiamo di utilizzare le nostre risorse e la nostra rete internazionale per aiutare il rugby in Nuova Zelanda a promuovere l’innovazione e cogliere tutte le opportunità che si presenteranno”.

Riepilogando, la partnership prevede quanto segue, fatte salve le necessarie autorizzazioni:

Sarà costituita NZR CommercialCo, sotto il controllo di NZR, nella quale confluiranno tutte le attività di NZR che generano entrate.

Silver Lake investirà 200 milioni di NZD in NZR CommercialCo a una valutazione di 3,5 miliardi di NZD sotto forma di un’obbligazione convertibile perpetua a basso tasso d’interesse, che potrà essere convertita in capitale ordinario dopo tre anni.

Più avanti nel 2022, sarà offerto un co-investimento aggiuntivo a investitori istituzionali con sede in Nuova Zelanda affinché il capitale nazionale possa avere l’opportunità di partecipare pure all’investimento. Sarà offerto un minimo di 62,5 milioni di NZD, con la possibilità di ottenere fino a 100 milioni di NZD se le parti concorderanno. Silver Lake finanzierà questo sindacato di investitori istituzionali se l’importo non sarà sottoscritto completamente.

Alla conclusione del co-investimento aggiuntivo, Silver Lake sarà titolare di una percentuale compresa tra il 5,71% e l’8,58 % di NZR CommercialCo (rappresentante l’investimento di 200-300 milioni di NZD, secondo le necessità di capitale e l’impegno assumibile dagli investitori istituzionali con sede in Nuova Zelanda) rispetto alla partecipazione del 10-15 % proposta in precedenza.

Un aumento della valutazione rispetto alla proposta precedente in funzione delle migliorate previsioni finanziarie relative alle trasmissioni e alle sponsorizzazioni, che permetterà a NZR di raccogliere un importo sostanziale pur vendendo una partecipazione inferiore nell’ente e quindi di finanziare tutte le sue esigenze di investimento e gettare basi finanziarie solide per il gioco.

Silver Lake, NZR e la NZRPA investiranno insieme, attraverso “Global Rugby Opportunities” (GRO), nei business del rugby globale e della tecnologia correlata a questo gioco, e in tal modo NZR e la NZRPA otterranno il 15% dei profitti di GRO (divisi 50/50) in cambio del loro contributo in termini di know-how del gioco e relativi rapporti con altre parti.

Ai sensi di questo accordo, le protezioni e i controlli per NZR rimarranno in atto come precedentemente concordato. Silver Lake sarà un azionista di minoranza e NZR manterrà il controllo completo sia sul rugby che sulla strategia commerciale. Il CdA del nuove ente NZR CommercialCo sarà controllato da NZR e consisterà di un nuovo presidente indipendente e altri amministratori indipendenti, per assicurare standard elevati di governance societaria e al tempo stesso il business acumen necessario per far sì che NZR CommercialCo diventi un’impresa di successo per chiunque si interessi al rugby in Nuova Zelanda. La NZRPA avrà un posto nel CdA di NZR.

Separatamente e subordinatamente a ratifica, NZR e la NZRPA hanno concordato termini per un nuovo accordo collettivo che continua l’attuale accordo di condivisione delle entrate e regola il nuovo rapporto tra NZR, i giocatori e NZR CommercialCo. Inoltre, NZR effettuerà una revisione indipendente dei propri processi e strutture di governance societaria per garantire che siano adatte per questa nuova fase. La NZRPA rivedrà pure le proprie strutture costitutive e di governance societaria nel 2022 nel quadro della pianificazione strategica e commerciale che sta attuando.

Informazioni su NZR

New Zealand Rugby (NZR) è l’organo direttivo del gioco in Nuova Zelanda, la cui vision consiste nell’ispirare e unificare le persone tramite il rugby. Fa capo a NZR una notevole responsabilità – guidare, sostenere, far crescere e promuovere il rugby a tutti i livelli, dalle squadre nelle comunità a quelle in nero (“Teams in Black”) rappresentative del gioco nazionale.

Informazioni sulla NZRPA

La New Zealand Rugby Players’ Association (NZRPA) è stata fondata nel 1999 da giocatori di rugby professionisti neozelandesi per essere il loro organo rappresentativo indipendente. Attraverso la NZRPA, i giocatori collaborano con le autorità del gioco per far fronte a problemi importanti per i giocatori e a problemi riguardanti lo sviluppo continuo del gioco, comprese le trattative relative all’accordo di lavoro collettivo siglato tra i giocatori professionisti e New Zealand Rugby, i Super Rugby Club e le associazioni provinciali. Un punto chiave su cui si focalizza l’attenzione della NZRPA è l’incoraggiare, formare, mettere alla prova e sostenere i giocatori nella loro crescita personale e professionale sia sul campo che fuori, per aiutarli a prosperare in tutti gli aspetti della loro vita. “È attraverso la NZRPA che il ruolo individuale e collettivo dei giocatori nell’ambito del rugby professionale viene definito e attivato”. La NZRPA è un membro fondatore della New Zealand Athletes Federation, della International Rugby Players e della World Players Association.

Informazioni su Silver Lake

Silver Lake è una società di investimento tecnologica globale leader nel settore, con oltre 90 miliardi di USD in attività combinate gestite e appoggiate da capitale impegnato, che si avvale di un team di professionisti con sedi nel Nord America, in Europa e in Asia. Le imprese del portafoglio di Silver Lake realizzano collettivamente entrate annuali per oltre 227 miliardi di USD e impiegano più di 567.000 persone in tutto il mondo. Per maggiori informazioni su Silver Lake e sul suo portafoglio, visitarne il sito web: silverlake.com.

