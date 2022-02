Besturen van New Zealand Rugby en New Zealand Rugby Players Association keuren samenwerking met Silver Lake goed

WELLINGTON, Nieuw-Zeeland--(BUSINESS WIRE)--Het New Zealand Rugby (NZR)-bestuur en het New Zealand Rugby Players Association (NZRPA)-bestuur hebben vandaag aangekondigd dat ze een samenwerkingsovereenkomst tussen Silver Lake, NZR en de NZRPA hebben goedgekeurd. Op deze wijze wordt kapitaal verschaft om op alle niveaus in het spel te investeren en worden de ontwikkeling van nieuwe capaciteiten en het nastreven van nieuwe wereldwijde kansen, mogelijk gemaakt door digitale technologieën, ondersteund.

Deze samenwerking markeert het begin van een transformatiefase voor het hele spel in Nieuw-Zeeland en stelt ons in staat om opwindende nieuwe mogelijkheden voor rugby na te streven. Volgens de voorwaarden van de overeenkomst, die nog moet worden geratificeerd door de provinciale vakbonden en de Māori Rugby Board, zal Silver Lake NZD $ 200 miljoen investeren in een nieuwe commerciėle entiteit die alle inkomstengenererende activa van NZR zal huisvesten, met een extra co-investering van tot NZD $ 100 miljoen die later in 2022 zal worden aangeboden aan in Nieuw-Zeeland gevestigde institutionele beleggers. Silver Lake, NZR en de NZRPA zullen ook 'Global Rugby Opportunities' opzetten om samen te investeren in rugbygerelateerde bedrijven buiten Nieuw-Zeeland.

Stewart Mitchell, voorzitter van de NZR, stelde: “In de bevoorrechte rol die we hebben als bewakers van ons nationale spel, zijn we trots op waar we met deze samenwerking zijn terechtgekomen. Ik wil erkennen dat het traject om hier te belanden soms niet gemakkelijk was, er was een gezond debat en enkele aanpassingen door alle partijen, maar altijd met het welzijn van het spel als kern van dit proces. Het NZR-bestuur kijkt ernaar uit om onze gesprekken met de provinciale vakbonden en de Māori Rugby Board voort te zetten en anticipeert op ratificatie in de komende weken.”

David Kirk, voorzitter van de NZRPA, verklaarde: “De samenwerking is het resultaat van lange en weloverwogen discussies en is goedgekeurd door het NZRPA-bestuur. Dit is een cruciaal moment voor rugby in Nieuw-Zeeland. De overeenkomst verschaft kapitaal op gezonde economische basis, en Silver Lake biedt extra capaciteit om de nieuwe groeimogelijkheden te benutten. De voorgestelde investering door Nieuw-Zeelandse instellingen biedt Nieuw-Zeelanders een kans en een natuurlijk pad om in de loop van de tijd te delen in de groei van rugby.”

Mark Robinson, CEO van NZR, merkte op: “Deze samenwerking biedt het rugby een buitengewone kans om zijn toekomst veilig te stellen en zijn ware potentieel te ontketenen. We zijn echt enthousiast over wat we kunnen bereiken samen met Silver Lake's capaciteiten van wereldklasse: van het koesteren en laten groeien van onze basis, tot het verbeteren van de ervaringen die we voor Nieuw-Zeelanders kunnen creëren en het echt maximaliseren van ons potentieel op het wereldtoneel."

Rob Nichol, CEO van de NZRPA, bevestigde ook de steun van de NZRPA: “De NZRPA is enthousiast over deze samenwerking en wat het betekent voor de toekomst van rugby. Het beantwoordt aan onze fundamentele principes: het garanderen van een echt alomvattend partnerschap, waardoor we samen kunnen investeren in rugby wereldwijd, en het opzetten van de juiste bestuursmodellen. Silver Lake heeft grote integriteit en toewijding getoond om de juiste deal te sluiten. Ze waren bereid om naar iedereen te luisteren en te begrijpen wat rugby betekent voor de mensen in ons land. We zijn ervan overtuigd dat Silver Lake de juiste investeringspartner is.”

Sarah Hirini, NZRPA-bestuurslid en aanvoerder van Black Ferns Sevens, zei: “Het voorstel brengt nieuwe investeringen en mogelijkheden in het spel en zal ons helpen een aantal opwindende nieuwe kansen na te jagen, vooral nu 2022 zo'n groot jaar is voor vrouwenrugby. Er verandert wereldwijd veel in rugby en deze samenwerking zal ons goed positioneren.”

Sam Cane, NZRPA-bestuurslid en aanvoerder van All Blacks, stelde: “We zijn enthousiast over deze overeenkomst en hebben er vertrouwen in dat het een geweldig resultaat is voor het rugby op alle niveaus. We zijn onder de indruk van de doordachte aanpak van Silver Lake en wat ze kunnen bijdragen om ons te helpen beter te worden in wat we doen buiten het veld. Deze samenwerking is een grote stap voorwaarts voor het spel.”

Simon Patterson, Managing Director bij Silver Lake, merkte op: “Nieuw-Zeeland heeft een fenomenale staat van dienst als het gaat om rugby, met een geweldige geschiedenis en cultuur van leiderschap, inclusie en teamwork. Silver Lake zet zich volledig in voor het rugby in Nieuw-Zeeland, om te helpen voortbouwen op al deze eerdere successen op een belangrijk moment in de ontwikkeling van het spel wereldwijd.”

Stephen Evans, Managing Director bij Silver Lake, voegde toe: "Digitale technologieën transformeren alle sporten, en we kijken ernaar uit om ons wereldwijde netwerk en middelen in te zetten om het Nieuw-Zeelandse rugby te helpen innovatie te stimuleren en te profiteren van alle kansen die voor ons liggen."

Samengevat omvat de samenwerkingsovereenkomst de volgende onderdelen, onder voorbehoud van de nodige goedkeuringen:

NZR CommercialCo komt onder de controle van NZR en zal alle inkomstengenererende activiteiten van NZR bevatten.

Silver Lake investeert NZD $ 200 miljoen in NZR CommercialCo tegen een waardering van NZD $ 3,5 miljard in de vorm van een eeuwigdurend converteerbaar effect tegen een lage rente, dat na drie jaar kan worden omgezet in gewone aandelen.

Later in 2022 zal een aanvullende co-investering worden aangeboden aan in Nieuw-Zeeland gevestigde institutionele beleggers, zodat binnenlands kapitaal de mogelijkheid kan krijgen om ook aan de investering deel te nemen. Een minimum van NZD $ 62,5 miljoen zal worden aangeboden, met het potentieel om te streven naar tot NZD $ 100 miljoen als de partijen akkoord gaan. Silver Lake zal deze institutionele syndicatie onderschrijven als er niet volledig op wordt ingeschreven.

Aan het einde van de extra co-investering zal Silver Lake tussen 5,71-8,58% van NZR CommercialCo bezitten (wat neerkomt op een investering van NZD $ 200-300 miljoen, afhankelijk van de kapitaalbehoeften en de opname van in Nieuw-Zeeland gevestigde institutionele beleggers) versus het belang van 10-15% dat eerder was voorgesteld.

Een stijging van de waardering in vergelijking met het eerdere voorstel, gedreven door de verbeterde toekomstige financiële vooruitzichten van uitzendingen en sponsoring, wat ertoe heeft geleid dat NZR een aanzienlijk bedrag heeft opgehaald en een kleiner deel van de entiteit heeft verkocht, waardoor NZR al zijn investeringsbehoeften kan financieren en het spel op een gezonde financiële basis kan zetten voor de toekomst.

Silver Lake, NZR en de NZRPA zullen via 'Global Rugby Opportunities' (GRO) samen investeren in wereldwijde rugby- en rugbygerelateerde technologiebedrijven, waardoor NZR en de NZRPA een aandeel van 15% in de winst van GRO (verdeeld in 50/50) verdienen in ruil voor hun inbreng van sportexpertise, knowhow en relaties.

Onder dit partnerschap blijven de beveiligingen en controles voor NZR van kracht zoals eerder overeengekomen. Silver Lake zal een minderheidsinvesteerder zijn en NZR behoudt de volledige controle over het rugby en de commerciële strategie. Het nieuwe NZR CommercialCo-entiteitsbestuur zal worden gecontroleerd door NZR en zal bestaan uit een nieuwe onafhankelijke voorzitter en andere onafhankelijke bestuurders, om hoge bestuursnormen te garanderen en tegelijkertijd zakelijk inzicht om van NZR CommercialCo een succes te maken voor iedereen die geïnteresseerd is in rugby in Nieuw-Zeeland. De NZRPA krijgt een zetel in het bestuur van NZR CommercialCo.

Afzonderlijk en onder voorbehoud van ratificatie zijn NZR en de NZRPA voorwaarden overeengekomen voor een nieuwe collectieve overeenkomst die de huidige regeling voor het delen van inkomsten voortzet en de nieuwe relatie tussen NZR, de spelers en NZR CommercialCo regelt. Verder zal NZR een onafhankelijke beoordeling van haar bestuursstructuren en -processen uitvoeren om ervoor te zorgen dat het geschikt is voor dit nieuwe hoofdstuk. De NZRPA zal in 2022 ook zijn constitutie- en bestuursstructuren herzien als onderdeel van een strategisch en bedrijfsplanningsproces dat het aan het ondernemen is.

Over NZR

New Zealand Rugby (NZR) is het bestuursorgaan van het spel in Nieuw-Zeeland, met een visie om mensen te inspireren en te verenigen door middel van rugby. NZR heeft een belangrijke verantwoordelijkheid om het rugby op alle niveaus te leiden, te ondersteunen, te laten groeien en te promoten, van de basisgemeenschap tot en met representatieve Teams in Black.

Over de NZRPA

De New Zealand Rugby Players' Association (NZRPA) werd in 1999 opgericht door professionele rugbyspelers van Nieuw-Zeeland als hun onafhankelijke vertegenwoordigende instantie. Via de NZRPA werken de spelers samen met het bestuur van het spel om kwesties die van belang zijn voor spelers en de voortdurende ontwikkeling van het spel aan te pakken, waaronder het onderhandelen over de collectieve arbeidsovereenkomst (CEA) tussen de professionele spelers en New Zealand Rugby, Super Rugby Clubs en provinciale vakbonden. Een belangrijk aandachtspunt van het werk van de NZRPA is het aanmoedigen, opleiden, uitdagen en ondersteunen van spelers in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling, zowel op als buiten het veld, om hen te helpen gedijen in alle aspecten van hun leven. "Het is via de NZRPA dat de individuele en collectieve rol van de spelers binnen professioneel rugby wordt gedefinieerd en geactiveerd". De NZRPA is een van de oprichters van de New Zealand Athletes Federation, International Rugby Players en de World Players Association.

Over Silver Lake

Silver Lake is een toonaangevende wereldwijde technologie-investeringsonderneming, met meer dan USD $ 90 miljard aan gecombineerd beheerd vermogen en gecommitteerd kapitaal en een team van professionals gevestigd in Noord-Amerika, Europa en Azië. De portfoliobedrijven van Silver Lake genereren samen meer dan $ 227 miljard aan inkomsten per jaar en bieden werk aan meer dan 567.000 mensen wereldwijd. Ga voor meer informatie over Silver Lake en zijn portfolio naar de website van Silver Lake op silverlake.com.

