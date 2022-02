Les conseils d'administration de New Zealand Rugby et de la New Zealand Rugby Players Association approuvent le partenariat avec Silver Lake

WELLINGTON, Nouvelle-Zélande--(BUSINESS WIRE)--Le conseil d'administration de New Zealand Rugby (NZR) et le conseil d'administration de la New Zealand Rugby Players Association (NZRPA) annoncent avoir approuvé un accord de partenariat entre Silver Lake, NZR et la NZRPA, afin de fournir du capital pour investir dans la discipline à tous les niveaux, soutenir le développement de nouvelles capacités et saisir les opportunités offertes par les technologies numériques.

Ce partenariat marque le début d'une phase de transformation pour l'ensemble de la discipline en Nouvelle-Zélande, et nous permettra de saisir de nouvelles opportunités prometteuses pour le rugby. D'après les clauses de l'accord, qui reste sujet à ratification par les fédérations provinciales et le conseil de Māori Rugby, Silver Lake investira 200 millions NZD dans une nouvelle entité commerciale qui chapeautera tous les actifs générateurs de revenus de NZR, avec un co-investissement supplémentaire allant jusqu'à 100 millions NZD qui sera proposé aux investisseurs institutionnels basés en Nouvelle-Zélande courant 2022. Silver Lake, NZR et la NZRPA mettront également en place les "Global Rugby Opportunities" pour investir ensemble dans des activités commerciales liées au rugby en dehors de la Nouvelle-Zélande.

Stewart Mitchell, président du conseil de NZR: "Occupant le rôle privilégié de gardiens de notre sport national, nous sommes fiers de la tournure prise par ce partenariat. Je tiens à rappeler que le chemin parcouru pour parvenir à cet accord a parfois été cahoteux, que nous avons connu un débat sain et quelques ajustements de part et d'autre, mais cela s'est toujours fait dans l'intérêt du rugby. Le conseil de NZR se réjouit à l'idée de continuer le dialogue avec les fédérations provinciales et le conseil de Māori Rugby, et prévoit une ratification dans les prochaines semaines."

David Kirk, président du conseil de la NZRPA: "Ce partenariat est le fruit de longues discussions avisées, et a été approuvé par le conseil de la NZRPA. Il s'agit d'un moment charnière pour le rugby en Nouvelle-Zélande. L'accord fournit du capital sur une base économique saine et Silver Lake apporte une capacité supplémentaire pour saisir les nouvelles opportunités de croissance. L'investissement proposé par les institutions néo-zélandaises crée une opportunité et un axe naturel permettant aux Néo-Zélandais de tirer parti de la croissance du rugby sur la durée."

Mark Robinson, PDG de NZR: "Ce partenariat offre au rugby l'occasion rêvée de pérenniser son avenir et de libérer son plein potentiel. Nous sommes ravis de tout ce qui pourra être accompli avec les capacités exceptionnelles de Silver Lake: depuis la promotion et le développement de notre base collective, jusqu'à l'optimisation des expériences que nous créons pour les Néo-Zélandais, en passant par la maximisation de notre potentiel sur la scène internationale".

Rob Nichol, PDG de la NZRPA a confirmé le soutien de l'Association en ces termes: "La NZRPA est très heureuse de ce partenariat et de ce qu'il signifie pour le futur du rugby. Il vient renforcer nos principes fondamentaux: garantir une entente vraiment complète, nous permettant d'investir ensemble dans le rugby au niveau mondial, et de déployer des modèles de gouvernance appropriés. Silver Lake a fait preuve d'une intégrité et d'un engagement sans faille pour parvenir au meilleur accord possible. La société est prête à écouter chaque partie prenante et à comprendre ce que représente le rugby pour notre pays. Nous sommes convaincus que Silver Lake est le partenaire d'investissement idéal."

Sarah Hirini, membre du conseil de la NZRPA et capitaine des Black Ferns Sevens: "Cette proposition apporte un nouvel investissement et des capacités accrues, et nous aidera à saisir de nouvelles opportunités prometteuses, tout spécialement avec une année 2022 cruciale pour le rugby féminin. Ce sport est en pleine évolution à l'échelle mondiale et ce partenariat nous positionnera favorablement."

Sam Cane, membre du conseil de la NZRPA et capitaine des All Blacks: "Nous sommes ravis de cet accord et sommes convaincus que son impact sera considérable pour le rugby à tous les niveaux. Nous sommes impressionnés par l'approche réfléchie de Silver Lake et par ce qu'ils peuvent nous apporter pour améliorer nos activités en dehors du terrain. Ce partenariat est une avancée majeure pour la discipline."

Simon Patterson, directeur général de Silver Lake: "La Nouvelle-Zélande présente un bilan phénoménal dans le monde du rugby, ainsi qu'une formidable histoire et culture de leadership, d'inclusion et de travail d'équipe. Silver Lake s'engage pleinement en faveur de ce sport en Nouvelle-Zélande, pour contribuer à faire fructifier ces succès passés à un moment clé du développement du rugby au niveau mondial."

Stephen Evans, directeur général de Silver Lake: "Les technologies numériques transforment tous les sports, et nous sommes heureux d'apporter notre réseau mondial et nos ressources pour aider le rugby néo-zélandais à promouvoir l'innovation et à tirer parti de toutes les opportunités qui se présenteront."

L'accord de partenariat comprend les éléments suivants, sous réserve des approbations requises:

Création de NZR CommercialCo sous le contrôle de NZR et qui englobera toutes les activités génératrices de revenus de NZR.

Silver Lake investit 200 millions NZD dans NZR CommercialCo pour une capitalisation de 3,5 milliards NZD sous la forme d'un titre convertible perpétuel avec un faible taux d'intérêt, cet investissement pouvant être converti en actions ordinaires après trois ans.

Courant 2022, un co-investissement supplémentaire sera proposé aux investisseurs institutionnels basés en Nouvelle-Zélande de manière à ce que des capitaux nationaux puissent également prendre part à l'investissement. Un minimum de 62,5 millions NZD sera offert, avec le potentiel de monter jusqu'à 100 millions NZD si les parties donnent leur accord. Silver Lake souscrira cette syndication institutionnelle dans le cas où elle ne serait pas entièrement souscrite.

Au terme du co-investissement supplémentaire, Silver Lake détiendra entre 5,71 et 8,58% de NZR CommercialCo (représentant un investissement entre 200 et 300 millions NZD, en fonction des besoins en capitaux et de l'intérêt des investisseurs institutionnels basés en Nouvelle-Zélande), contre la participation de 10 à 15% qui avait précédemment été proposée.

Hausse de la capitalisation comparée à la proposition antérieure stimulée par l'amélioration des perspectives financières liées à la diffusion et au parrainage, permettant à NZR de lever des liquidités substantielles tout en vendant une part sociale plus petite, afin de financer tous ses besoins d'investissement et de placer la discipline dans une situation financière saine.

Ensemble, Silver Lake, NZR et la NZRPA investiront via "Global Rugby Opportunities" (GRO) dans des activités technologiques liées au rugby, avec l'attribution à NZR et à la NZRPA d'une part de 15% des bénéfices GRO (partagés 50/50) en échange de leur contribution en matière d'expertise sportive, de savoir-faire et d'activités relationnelles.

Dans le cadre de ce partenariat, les protections et contrôles de NZR restent en place, comme convenu précédemment. Silver Lake serait un investisseur minoritaire et NZR conservera le contrôle total sur le rugby ainsi que sur la stratégie commerciale. Le conseil de la nouvelle entité NZR CommercialCo sera contrôlé par NZR et composé d'un nouveau président indépendant, ainsi que d'autres directeurs indépendants, afin d'assurer des normes élevées de gouvernance ainsi que la réactivité commerciale pour faire de NZR CommercialCo un acteur incontournable du rugby en Nouvelle-Zélande. La NZRPA siégera au conseil de NZR CommercialCo.

Séparément et sous réserve de ratification, NZR et la NZRPA ont convenu des clauses d'un accord collectif prolongeant l'actuel accord de partage des recettes et gouvernant les nouvelles relations entre NZR, les joueurs et NZR CommercialCo. En outre, NZR réalisera une évaluation indépendante de ses structures et processus de gouvernance pour vérifier son aptitude dans ce nouveau chapitre de son histoire. La NZRPA effectuera également une évaluation de sa constitution et de ses structures de gouvernance en 2022 dans le cadre de son processus de planification stratégique et commerciale.

À propos de NZR

New Zealand Rugby (NZR) est l'organe directeur du rugby en Nouvelle-Zélande, avec pour mission d'inspirer et d'unifier par la pratique sportive. NZR joue un rôle important dans la direction, le soutien, le développement et la promotion du rugby à tous les niveaux, depuis la base collective jusqu'aux équipes représentatives portant le maillot noir.

À propos de la NZRPA

La New Zealand Rugby Players’ Association (NZRPA) a été créée par des joueurs de rugby professionnels néo-zélandais en tant qu'instance indépendante représentative en 1999. Par le biais de la NZRPA, les joueurs travaillent au côté de l'administration sportive pour répondre aux questions de fond et contribuer au développement continu de la discipline, notamment dans les négociations relatives à l'accord d'emploi collectif (CEA) entre les joueurs professionnels et New Zealand Rugby, les Super Rugby Clubs et les fédérations provinciales. Une des actions clés de la NZRPA consiste à encourager, éduquer et soutenir les joueurs dans leur développement personnel et professionnel, aussi bien sur le terrain qu'en dehors, afin de les aider à s'épanouir dans la vie. "C'est à travers la NZRPA que le rôle individuel et collectif des joueurs est défini au sein du rugby professionnel". La NZRPA est un membre fondateur de la New Zealand Athletes Federation, d'International Rugby Players et de la World Players Association.

À propos de Silver Lake

Silver Lake est un leader mondial des investissements technologiques, avec plus de 90 milliards USD d'actifs sous gestion et de capital engagé, et des équipes de spécialistes basées en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Les sociétés de portefeuille de Silver Lake génèrent collectivement plus de 227 milliards USD de revenus annuels et emploient plus de 567 000 personnes dans le monde. Pour plus d'informations sur Silver Lake et son portefeuille, rendez-vous sur silverlake.com.

