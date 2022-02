Tigo Energy propone agli installatori di impianti solari il potere dell’energy intelligence alla fiera ENEX New Energy

Tigo Energy will be attending ENEX New Energy in Kielce, Poland (Targi Kielce, Poland, Pavilion E, Booth 67) from Wednesday, February 23, to Thursday, February 24, 2022. (Photo: Business Wire)

MONTEVARCHI, Italia--(BUSINESS WIRE)--Tigo Energy, Inc., leader mondiale del campo dell’elettronica di potenza flessibile a livello di modulo (Module Level Power Electronics) per il settore dell’energia solare, ha annunciato in data odierna la propria partecipazione alla fiera ENEX New Energy che si terrà prossimamente a Kielce, Polonia. I rappresentanti di Tigo esporranno il portafoglio di dispositivi TS4 Flex MLPE dell’azienda, incluso l’ottimizzatore TS4-A-O che è compatibile con tutti i moduli fotovoltaici di fino a 700 Wp; TS4-A-2F, la soluzione di spegnimento rapido più efficiente in termini economici per installazioni fotovoltaiche commerciali e su scala industriale; e la piattaforma software Tigo Energy Intelligence (EI), la soluzione più potente per la gestione e il monitoraggio del parco impianti solari.

“Siamo lieti di condividere con Tigo il nostro stand all’edizione di quest’anno della fiera ENEX e auspichiamo di condurre insieme numerosi incontri fruttuosi con i clienti” ha affermato Robert Borko, responsabile dell’ufficio acquisti presso Soltec. “La nostra partecipazione congiunta alla fiera è il risultato di una collaborazione molto proficua che dura da molti anni, durante i quali ci siamo guadagnati la fiducia dei clienti. La presenza presso il nostro stand di Tigo, con i suoi oltre 15 anni di esperienza, ci permetterà di offrire ai nostri clienti l’opportunità di discutere direttamente con i rappresentanti di Tigo riguardo gli ottimizzatori d’alta qualità offerti da Soltec”.

“Il mercato dell’energia solare polacco si sta facendo strada tra gli altri giganti del fotovoltaico europei e Soltec sta contribuendo in larga misura a questa tendenza” ha spiegato Mirko Bindi, vicepresidente delle divisioni vendite per la regione EMEA, nonché direttore del marketing per l’Europa presso Tigo Energy. “Non vediamo l’ora di riconnetterci nuovamente di persona con i nostri clienti abituali e di presentare i nostri numerosi nuovi prodotti a potenziali nuovi clienti. La nostra presenza al fianco di Soltec alla fiera ENEX enfatizza i vantaggi derivabili dalla collaborazione con partner eccezionali e ci permetterà di dimostrare come gli installatori di impianti solari in Polonia possano sfruttare la soluzione per il monitoraggio del parco impianti solari più potente in assoluto per ridurre i costi di gestione e manutenzione e ottimizzare le prestazioni”.

Per saperne di più sulle soluzioni Flex MLPE di Tigo e sulla piattaforma di monitoraggio Tigo Energy Intelligence visitate Tigo Energy alla fiera ENEX New Energy (Targi Kielce, Polonia, Padiglione E, Stand 67) da mercoledì 23 febbraio a giovedì 24 febbraio 2022. Per contattare il team di Tigo prima dell’evento usate questo link.

Informazioni su Tigo Energy

Tigo Energy, leader mondiale nel campo dell’elettronica di potenza flessibile a livello di modulo (Module Level Power Electronics, MLPL) fornisce soluzioni innovative in grado di aumentare la produzione di energia solare, ridurre i costi operativi e migliorare nettamente la sicurezza degli impianti solari. La piattaforma Tigo TS4 massimizza i vantaggi derivabili dell’energia solare e offre ai clienti la soluzione MLPE più scalabile, versatile e affidabile rinvenibile in circolazione. Tigo è stata fondata nella Silicon Valley nel 2007 per accelerare l’adozione dell’energia solare in tutto il mondo. Gli impianti di Tigo sono presenti in sette continenti e producono gigawattore di energia solare affidabile, pulita, economica e sicura ogni singolo giorno. Forte di un team globale, Tigo Energy si propone di creare le migliori soluzioni MLPE al mondo affinché un maggior numero di persone possa trarre giovamento dall’energia solare. Visitateci online all’indirizzo www.tigoenergy.com.

