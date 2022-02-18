美孚1號™和保時捷慶祝合作25週年里程碑並延長合作協定

德州斯普林--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--美孚1號(Mobil 1)和保時捷(Porsche)今天宣佈延長雙方的長期合作關係，確保美孚1號機油在2026年之前繼續是保時捷車輛的原廠灌裝機油和維修保養推薦灌裝機油。

25年來，美孚1號品牌和保時捷一直保持合作，為消費者和賽車手帶來卓越的駕駛體驗。這兩大標誌性品牌均致力於產品研究和先進科技開發，並熱衷於盡可能提高引擎效率和保護性能。

埃克森美孚公司燃料和潤滑油事業部的全球策略聯盟總監Mike Smith表示：「美孚1號幫助保時捷車手釋出熱情並充分發揮車輛性能，讓保時捷高性能汽車所需的性能、保護、耐用性和效率之間達到最佳平衡。自1996年以來，雙方建立了牢固的合作關係，這體現了我們一流的品牌，以及以績效為導向的業界領導者滿足了消費者和車隊車手的希望、需求和期待。我們的前輩，以及我們今天的領導人，無不致力於提升產品性能和可靠性。我們期待在未來25年及以後助使所有保時捷汽車不斷突破技術極限。」

長期以來，前瞻性思維一直是汽車業的基礎。對於電動車，美孚1號為保時捷提供專為迎合特殊需求而開發的電動動力流體。Mobil EV™具有卓越的效率，且不影響車輛的供電、動態性能或安全性。同時，保時捷電動方程式(Formula E)車隊和Mobil EV建立了更廣泛的合作關係，提供汽車賽道到公路終極試驗場，並繼續開發高性能潤滑油和潤滑液。

保時捷研發執行委員會成員Michael Steiner博士表示：「25年來，我們的團隊在開發引擎上密切合作，為有史以來最令人期待且科技先進的高性能汽車提供動力。在保時捷參與競爭並展示其電動車技術能力的同時，埃克森美孚將繼續設計全系列美孚品牌潤滑油，以幫助保時捷電動方程式車隊延續其在賽車方面的傳統優勢。埃克森美孚產品傳承豐富的傳統優勢，而Mobil EV將其展現得淋漓盡致。這一合作里程碑和續約不僅是對保時捷和埃克森美孚當前合作關係的肯定，而且還為我們利用新產品科技擴展品牌組合帶來更多機會，並將在未來幾年延續這一態勢。」

美孚1號品牌與保時捷合作關係的重大里程碑：

迄今為止，已有超過150 萬台保時捷引擎在出廠時加注了美孚1號機油

美孚1號機油包括原廠灌裝機油和維修保養推薦灌裝機油，適用於50多款保時捷車型，包括911、918、Cayman、Panamera、Macan 和Cayenne

以下保時捷賽車均使用美孚1號：911 RSR、911 GT3 R、911 GT3 Cup，以及Cayman GT4 Clubsport的全部四款賽車

美孚1號品牌不僅自豪地在世界耐力錦標賽中為900匹馬力的保時捷919 Hybrid提供支援，而且目前仍在保時捷美孚1號超級盃(Porsche Mobil 1™ Supercup)中為510匹馬力的保時捷911 GT3 Cup提供支援

自2007年以來，美孚1號品牌一直是保時捷美孚1號™超級盃的冠名贊助商，該賽事是享有高度盛譽、車速超快且由單一製造商舉辦的國際性錦標賽

關於美孚1號

美孚1號是全球首屈一指的合成機油品牌，也是世界上許多動力強大的量產車輛的原廠灌裝油。事實上，已有超過150萬台保時捷引擎在出廠時加注了美孚1號機油。美孚1號高級合成機油採用抗磨損技術，其性能優於傳統機油。這項技術使美孚1號高級合成機油能夠達到或超過保時捷和賓利等汽車製造商最嚴格的標準，並在正常甚至一些極端條件下提供卓越的引擎磨損保護性能。

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