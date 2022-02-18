美孚1号™和保时捷庆祝合作25周年里程碑并延长合作协议

德州斯普林--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--美孚1号(Mobil 1)和保时捷(Porsche)今天宣布延长双方的长期合作关系，确保美孚1号机油在2026年之前继续作为保时捷车辆的原厂灌装机油和维修养护推荐灌装机油。

25年来，美孚1号品牌和保时捷一直保持合作，为消费者和赛车手带来卓越的驾驶体验。这两大标志性品牌均致力于产品研究和先进技术开发，并热衷于尽可能提高发动机效率和保护性能。

埃克森美孚公司燃料和润滑油事业部的全球战略联盟总监Mike Smith表示：“ 美孚1号帮助保时捷车手释放激情并充分利用车辆性能，让保时捷高性能汽车所需的性能、保护、耐用性和效率之间达到最佳平衡。自1996年以来，双方建立了牢固的合作关系，这体现了我们一流的品牌，以及以绩效为导向的行业领导者满足了消费者和车队车手的希望、需求和期待。我们的前辈，以及我们今天的领导人，无不致力于提升产品性能和可靠性。我们期待在未来25年及以后助力所有保时捷汽车不断突破技术极限。”

长期以来，前瞻性思维一直是汽车行业的基础。对于电动汽车，美孚1号为保时捷提供专为满足特殊需求而开发的电动动力总成液。Mobil EV™具有卓越的效率，且不影响车辆的供电、动态性能或安全性。同时，保时捷电动方程式(Formula E)车队和Mobil EV建立了更广泛的合作关系，提供汽车赛道到公路终极试验场，并继续开发高性能润滑油和润滑液。

保时捷研发执行委员会成员Michael Steiner博士表示：“ 25年来，我们的团队密切合作开发发动机，为有史以来最令人期待且技术先进的高性能汽车提供动力。在保时捷参与竞争并展示其电动汽车技术能力的同时，埃克森美孚将继续设计全系列美孚品牌润滑油，以帮助保时捷电动方程式车队延续其在赛车方面的传统优势。埃克森美孚产品传承丰富的传统优势，而Mobil EV将其展现得淋漓尽致。这一合作里程碑和续约不仅是对保时捷和埃克森美孚当前合作关系的肯定，而且还为我们通过新产品技术拓展品牌组合带来了更多机会，并将在未来几年延续这一势头。”

美孚1号品牌与保时捷合作关系的重大里程碑：

迄今为止，已有超过150 万台保时捷发动机在出厂时加注了美孚1号机油

美孚1号机油包括原厂灌装机油和维修养护推荐灌装机油，适用于50多款保时捷车型，包括911、918、卡曼(Cayman)、Panamera、Macan 和卡宴(Cayenne)

以下保时捷赛车均使用美孚1号：911 RSR、911 GT3 R、911 GT3 Cup，以及Cayman GT4 Clubsport的全部四款赛车

美孚1号品牌不仅自豪地在世界耐力锦标赛中为900马力的保时捷919 Hybrid提供支持，而且目前仍在保时捷美孚1号超级杯(Porsche Mobil 1™ Supercup)中为510马力的保时捷911 GT3 Cup提供支持

自2007年以来，美孚1号品牌一直是保时捷美孚1号™超级杯的冠名赞助商，该赛事是享有高度盛誉、车速超快且由单一制造商举办的国际性锦标赛

关于美孚1号

美孚1号是全球领先的合成机油品牌，也是世界上许多动力强大的量产车辆的原厂灌装油。事实上，已有超过150万台保时捷发动机在出厂时加注了美孚1号机油。美孚1号高级合成机油采用了抗磨损技术，其性能优于传统机油。这项技术使美孚1号高级合成机油能够达到或超过保时捷和宾利等汽车制造商最严格的标准，并在正常甚至一些极端的条件下提供卓越的发动机磨损保护性能。

欲了解更多信息，请访问 mobil.com，并在Facebook、Instagram和Twitter上关注 @Mobil1。

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