SPRING, Texas--(BUSINESS WIRE)--A Mobil 1 e a Porsche anunciaram hoje a extensão do seu relacionamento de longo prazo, garantindo que o óleo para motor Mobil 1 continue sendo abastecido na fábrica e recomendado para manutenção em veículos Porsche até 2026.

Há 25 anos, a marca Mobil 1 e a Porsche colaboram para proporcionar uma excelente experiência de condução para consumidores e pilotos de automobilismo. As duas marcas icônicas compartilham o mesmo compromisso com a pesquisa e tecnologia avançada e a paixão por maximizar a eficiência e a proteção do motor.

“ A Mobil 1 ajuda os motoristas da Porsche a liberar sua paixão e o desempenho do veículo, oferecendo um equilíbrio ideal de desempenho, proteção, durabilidade e eficiência que os carros de alto desempenho da Porsche exigem”, disse Mike Smith, diretor de alianças estratégicas globais da ExxonMobil Fuels & Lubricants. “ Desde 1996, construímos uma sólida parceria que incorpora o que nossos clientes e pilotos de equipe desejam, precisam e esperam de nossas marcas de classe mundial e orientadas para o desempenho, líderes do setor. Aqueles que vieram antes de nós, e nossos líderes atuais, são comprometidos em melhorar o desempenho e a confiabilidade, e juntos esperamos ultrapassar as fronteiras tecnológicas de todos os veículos Porsche nos próximos 25 anos e além.”

A visão de futuro tem sido o alicerce da indústria automotiva. No segmento de veículos elétricos, a Mobil 1 fornece fluidos para motores elétricos para a Porsche, desenvolvidos especialmente para atender demandas especializadas. O Mobil EV™ entrega eficiência excepcional sem perder potência, dinâmica ou segurança do veículo. Ao mesmo tempo, a parceria mais ampla Porsche Formula E e Mobil EV oferece o melhor campo de provas automotivas, de pista a estrada, com a continuação do desenvolvimento de lubrificantes e fluidos de alto desempenho.

“ Há duas décadas e meia, nossas equipes colaboram estreitamente no desenvolvimento de motores que equipam alguns dos carros de desempenho mais desejados e tecnicamente avançados já vistos”, declarou o Dr. Michael Steiner, membro do conselho executivo de pesquisa e desenvolvimento da Porsche. “ A Porsche compete e demonstra as capacidades de sua tecnologia de veículos elétricos, e a ExxonMobil continua projetando um conjunto completo de lubrificantes Mobil para ajudar a Fórmula E da Porsche a construir seu legado de sucesso em corridas. Um legado que está mergulhado em uma rica tradição de produtos ExxonMobil e exemplificado ainda mais com o Mobil EV. Este marco e extensão de contrato não celebram apenas a atual parceria entre a Porsche e a ExxonMobil, mas trazem oportunidades adicionais para expandir nosso portfólio de marcas com novas tecnologias de produtos, o que continuará acontecendo nos próximos anos.”

Principais marcos do relacionamento da marca Mobil 1 e da Porsche:

Até hoje, mais de 1,5 milhão de motores Porsche foram abastecidos de fábrica com óleo para motor Mobil 1

O óleo para motor Mobil 1 é o óleo de fábrica e o recomendado para manutenção em mais de 50 modelos Porsche, incluindo o 911, 918, Cayman, Panamera, Macan e Cayenne

Os seguintes carros de corrida Porsche utilizam Mobil 1: 911 RSR, 911 GT3 R, 911 GT3 Cup e todos os quatro carros da Cayman GT4 Clubsport

A marca Mobil 1 apoia com orgulho o Porsche 919 Hybrid de 900 cavalos no World Endurance Championship e continua apoiando o Porsche 911 GT3 Cup de 510 cavalos no Porsche Mobil 1™ Supercup

Desde 2007, a marca Mobil 1 é a patrocinadora master do Porsche Mobil 1™ Supercup, o campeonato internacional de marca única mais rápido e famoso

Sobre a Mobil 1

A Mobil 1, a marca líder mundial de óleo sintético para motor, é abastecida de fábrica em muitos dos veículos de produção mais potentes do mundo. Na verdade, mais de 1,5 milhão de motores Porsche saíram da fábrica com Mobil 1. O Mobil 1 sintético avançado possui tecnologia antidesgaste que fornece desempenho superior aos dos óleos convencionais para motor. Essa tecnologia permite que o Mobil 1 sintético avançado atenda ou supere os padrões mais rigorosos de fabricantes de veículos como a Porsche e Bentley, e forneça proteção excepcional contra desgaste do motor sob condições normais ou mesmo em algumas das mais extremas.

Para saber mais, acesse www.mobil.com e siga @Mobil1 no Facebook, Instagram e Twitter.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.