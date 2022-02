SPRING, Texas--(BUSINESS WIRE)--Mobil 1 e Porsche hanno annunciato quest’oggi l’estensione del loro rapporto di collaborazione di lunga data garantendo che l’olio motore Mobil 1 continuerà a essere il lubrificante di primo riempimento e quello di cui si consiglia l’utilizzo negli interventi di manutenzione per i veicoli Porsche fino al 2026.

Il marchio Mobil 1 e Porsche collaborano da 25 anni per offrire ai consumatori e ai piloti di auto da corsa un’esperienza di guida eccezionale. I due iconici marchi condividono lo stesso impegno verso la ricerca e il progresso tecnologico nonché una passione per la massimizzazione dell’efficienza e della protezione dei motori.

“ Mobil 1 aiuta i conducenti di auto Porsche a dare libero sfogo alla loro passione e a massimizzare le prestazioni dei loro veicoli grazie all’equilibrio ottimale di prestazioni, protezione, durata ed efficienza richiesto dalle auto ad alte prestazioni Porsche” ha affermato Mike Smith, direttore dell’ufficio Alleanze strategiche globali presso la divisione Carburanti e Lubrificanti di ExxonMobil. “ Dal 1996 intratteniamo un solido rapporto di collaborazione che incarna ciò che i nostri consumatori e piloti della scuderia desiderano, richiedono e si aspettano dai nostri marchi di prestigio mondiale e dai leader del settore orientati alle prestazioni. I nostri leader odierni, al pari di quelli che li hanno preceduti, si adoperano allo scopo di migliorare sia le prestazioni sia l’affidabilità e, inseme, ci prefiggiamo di spingere i confini della tecnologia in tutti i veicoli Porsche nei prossimi 25 anni e oltre”.

La lungimiranza è da sempre uno dei pilastri portanti del settore automobilistico. Per i veicoli elettrici, Mobil 1 fornisce a Porsche fluidi per gruppi motore elettrici sviluppati appositamente per soddisfarne gli speciali requisiti. Mobil EV™ offre un’efficienza eccezionale senza intaccare in alcun modo la potenza, la dinamica o la sicurezza del veicolo. La collaborazione di più ampia portata tra Porsche Formula E e Mobil EV fornisce invece il miglior ambiente di collaudo delle auto dalla pista alla strada attraverso lo sviluppo di lubrificanti e fluidi con prestazioni sempre più elevate.

“ I nostri team collaborano da venticinque anni allo sviluppo di motori che alimentano alcune delle auto ad alte prestazioni più desiderate e tecnicamente avanzate in assoluto” ha affermato il dott. Michael Steiner, membro del Comitato esecutivo per la ricerca e lo sviluppo presso Porsche. “ Mentre Porsche continua a cimentarsi in corse sfoggiando le capacità della sua tecnologia per veicoli elettrici, ExxonMobil continua a progettare una linea completa di lubrificanti a marchio Mobil per aiutare la scuderia Porsche Formula E a tener viva la propria reputazione nel mondo delle corse. Una reputazione radicata nella ricca tradizione dei prodotti ExxonMobil e ulteriormente esemplificata dalla linea Mobil EV. Questa importante estensione del contratto non solo rende omaggio all’odierna collaborazione tra Porsche ed ExxonMobil, ma spiana la strada per altre opportunità di espansione del nostro portafoglio di marchi con nuove tecnologie per prodotti che continuerà negli anni a venire”.

Traguardi chiave conseguiti dalla collaborazione tra il marchio Mobil 1 e Porsche:

Ad oggi il primo riempimento di oltre 1,5 milioni di motori Porsche è stato effettuato con l’olio motore Mobil 1

L’olio motore Mobil 1 è l’olio di primo riempimento e quello di cui si consiglia l’utilizzo negli interventi di manutenzione per più di 50 modelli Porsche, inclusi 911, 918, Cayman, Panamera, Macan e Cayenne

Le seguenti auto da corsa Porsche utilizzano tutte Mobil 1: 911 RSR, 911 GT3 R, 911 GT3 Cup e tutti e quattro i modelli della Cayman GT4 Clubsport

Il marchio Mobil 1 ha sostenuto con orgoglio la Porsche 919 ibrida da 900 cavalli nel World Endurance Championship e continua a sostenere la Porsche 911 GT3 Cup da 510 cavalli nella Porsche Mobil 1™ Supercup

Il marchio Mobil 1 è lo sponsor ufficiale della Porsche Mobil 1™ Supercup, il campionato monomarca internazionale più veloce e prestigioso in assoluto, sin dal 2007

Informazioni su Mobil 1

Mobil 1, il marchio di olio motore sintetico più prestigioso al mondo, è l’olio di primo riempimento per molti dei veicoli di produzione più potenti al mondo. Infatti, più di 1.500.000 motori Porsche sono usciti dalla fabbrica lubrificati con Mobil 1. L’avanzato olio sintetico Mobil 1 incorpora una tecnologia antiusura che garantisce prestazioni non conseguibili con gli oli motore tradizionali. Grazie a questa tecnologia l’avanzato olio sintetico Mobil 1 è in grado di soddisfare o superare gli standard più rigorosi di case automobilistiche del calibro di Porsche e Bentley fornendo una protezione eccezionale contro l’usura del motore in condizioni normali o persino nelle condizioni più estreme.

Per maggiori informazioni visitate mobil.com e seguite @Mobil1 su Facebook, Instagram e Twitter.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.