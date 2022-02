SPRING, Texas--(BUSINESS WIRE)--Mobil 1 en Porsche hebben vandaag de verlenging van hun langdurige relatie aangekondigd, zodat Mobil 1 motorolie de fabrieks- en aanbevolen motorolie blijft voor Porsche-voertuigen tot 2026.

Al 25 jaar werken het merk Mobil 1 en Porsche samen om een geweldige rijervaring voor consumenten en autosportrijders tot stand te brengen. De twee iconische merken delen dezelfde toewijding aan onderzoek en geavanceerde technologie en een passie voor het maximaliseren van motorefficiëntie en bescherming.

" Mobil 1 helpt Porsche-rijders om hun passie en de prestaties van hun voertuig te ontsluiten en biedt een optimale balans tussen prestaties, bescherming, duurzaamheid en efficiëntie die de hoogwaardige auto's van Porsche nodig hebben", zei Mike Smith, directeur van strategische wereldwijde allianties bij ExxonMobil Fuels & Lubricants. “ Sinds 1996 hebben we een sterk partnerschap opgebouwd dat belichaamt wat onze consumenten en teamrijders willen, nodig hebben en verwachten van onze merken van wereldklasse en prestatiegerichte industrieleiders. Degenen die ons voorgingen, en onze leiders van vandaag, zijn toegewijd aan het verbeteren van zowel prestaties als betrouwbaarheid. Samen kijken we ernaar uit om de evoluerende technologische grenzen van alle Porsche-voertuigen in de komende 25 jaar en daarna te verleggen.”

Vooruitdenken is lange tijd de basis geweest van de auto-industrie. Voor elektrische voertuigen levert Mobil 1 elektrische aandrijflijnvloeistoffen aan Porsche, speciaal ontwikkeld om aan gespecialiseerde eisen te voldoen. Mobil EV™ biedt uitstekende efficiëntie zonder verlies van voertuigvermogen, dynamiek of veiligheid. Tegelijkertijd, biedt het bredere Porsche Formule E en Mobil EV partnerschap de ultieme automotive track-to-road testbaan met de voortzetting van de ontwikkeling in hoogwaardige smeermiddelen en vloeistoffen.

" Gedurende twee en een halve decennia hebben onze teams nauw samengewerkt aan de ontwikkeling van motoren die enkele van de meest wenselijke en technisch geavanceerde prestatieauto's ooit hebben aangedreven", zegt Dr. Michael Steiner, Porsche's lid van de Raad van Bestuur - Onderzoek en Ontwikkeling. “ Terwijl Porsche concurreert en de mogelijkheden van zijn elektrische voertuigtechnologie demonstreert, blijft ExxonMobil een volledige reeks smeermiddelen van het merk Mobil ontwikkelen om het Porsche Formule E-team te helpen voort te bouwen op zijn race-erfenis. Een erfenis die doordrenkt is van een rijke traditie van ExxonMobil-producten en die verder wordt geïllustreerd met Mobil EV. Deze mijlpaal en contractverlenging viert niet alleen de samenwerking tussen Porsche en ExxonMobil vandaag, maar biedt ook extra kansen om ons merkenportfolio uit te breiden met nieuwe producttechnologieën, en dat zal de komende jaren zo blijven.”

Belangrijkste mijlpalen voor het merk Mobil 1 en Porsche relatie:

Tot op heden zijn meer dan 1,5 miljoen Porsche-motoren in de fabriek gevuld met Mobil 1-motorolie

Mobil 1 motorolie is de fabrieks- en aanbevolen motorolie voor het vullen van meer dan 50 Porsche-modellen, waaronder de 911, 918, Cayman, Panamera, Macan en Cayenne

De volgende Porsche raceauto's gebruiken allemaal Mobil 1: 911 RSR, 911 GT3 R, 911 GT3 Cup en alle vier de auto's van de Cayman GT4 Clubsport

Het merk Mobil 1 steunde met trots de 900 pk sterke Porsche 919 Hybrid in het World Endurance Championship en ondersteunt nog steeds de 510 pk sterke Porsche 911 GT3 Cup in de Porsche Mobil 1™ Supercup

Sinds 2007 is het merk Mobil 1 de titelsponsor van de Porsche Mobil 1™ Supercup, het snelste en meest prestigieuze internationale kampioenschap van één merk

