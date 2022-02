SPRING, Texas--(BUSINESS WIRE)--Mobil 1 et Porsche ont annoncé aujourd’hui la prolongation de leur relation à long terme garantissant que l’huile moteur Mobil 1 restera l’huile moteur de premier remplissage et de remplissage de révision préconisée pour les véhicules Porsche jusqu’en 2026.

La marque Mobil 1 et Porsche collaborent depuis 25 ans pour offrir une expérience de conduite remarquable aux consommateurs et aux pilotes de sports automobiles. Les deux marques emblématiques partagent le même engagement dans la recherche et les technologies avancées, ainsi qu’une passion pour l’optimisation de l’efficacité et de la protection des moteurs.

« Mobil 1 aide les conducteurs de Porsche à libérer leur passion pour leur véhicule et ses performances, en offrant l’équilibre optimal entre performance, protection, résistance et efficacité dont les voitures Porsche ultra-performantes ont besoin », a déclaré Mike Smith, directeur des alliances mondiales stratégiques chez ExxonMobil Fuels & Lubricants. « Depuis 1996, nous avons bâti un solide partenariat qui incarne ce que nos clients et nos pilotes d’écurie veulent, ce dont ils ont besoin et ce qu’ils attendent de nos marques de classe mondiale et de nos leaders industriels axés sur la performance. Nos dirigeants d’aujourd’hui, à l’instar de ceux qui nous ont précédés, s’attachent à faire progresser la performance et la fiabilité, et ensemble nous avons hâte de repousser les frontières technologiques en évolution de tous les véhicules Porsche lors des 25 prochaines années et au-delà. »

L’anticipation est depuis longtemps aux fondements de l’industrie automobile. Pour les véhicules électriques, Mobil 1 fournit des fluides de transmission électrique à Porsche, développés spécifiquement pour répondre à leurs demandes spécialisées. Mobil EV™ offre une efficacité remarquable sans perte de puissance, de dynamisme ou de sécurité pour le véhicule. Dans le même temps, le partenariat élargi Porsche Formula E et Mobil EV fournit le terrain d’essai automobile ultime de la piste à la route avec la poursuite du développement de lubrifiants et de fluides haute-performance.

« Depuis deux décennies et demie, nos équipes collaborent étroitement sur le développement de moteurs qui propulsent certaines des voitures les plus désirables et aux performances les plus techniquement avancées jamais vues », a déclaré Dr Michael Steiner, membre du bureau exécutif de Porsche - Recherche et développement. « Alors que Porsche participe aux compétitions et démontre les capacités technologiques de ses véhicules électriques, ExxonMobil continue de concevoir une gamme complète de lubrifiants de marque Mobil pour aider l’équipe Porsche de Formule E à étoffer son palmarès dans les courses automobiles. Un palmarès qui s’est enraciné dans la riche tradition des produits ExxonMobil, et qui est encore illustré avec Mobil EV. Cette prolongation de contrat qui marque une étape historique célèbre non seulement le partenariat de Porsche et d’ExxonMobil aujourd’hui, mais elle introduit aussi de nouvelles opportunités d’élargir le portefeuille de notre marque avec de nouvelles technologies de produits, et elle continuera de le faire pour les années à venir. »

Les étapes clés de la relation entre la marque Mobil 1 et Porsche :

À ce jour, plus d’1,5 million de moteurs Porsche ont été remplis en usine avec de l’huile moteur Mobil 1.

L’huile moteur Mobil 1 est l’huile moteur de premier remplissage et de remplissage de révision préconisée pour plus de 50 modèles Porsche et notamment les 911, 918, Cayman, Panamera, Macan et Cayenne.

Les voitures de course Porsche suivantes utilisent toutes Mobil 1 : 911 RSR, 911 GT3 R, 911 GT3 Cup, ainsi que les quatre voitures Cayman GT4 Clubsport

La marque Mobil 1 a fièrement soutenu la Porsche 919 Hybride de 900 chevaux lors du Championnat du monde d’endurance et soutient toujours la Porsche 911 GT3 Cup de 510 chevaux dans la Porsche Mobil 1™ Supercup

Depuis 2007, la marque Mobil 1 est le parrain officiel de la Porsche Mobil 1™ Supercup, le championnat international d’une seule marque le plus rapide et le plus prestigieux

À propos de Mobil 1

Mobil 1, la marque leader mondiale d’huile moteur synthétique, est l’huile de premier remplissage d’un grand nombre des véhicules de production les plus puissants au monde. En fait, ce sont plus de 1 500 000 moteurs Porsche qui ont quitté l’usine avec de l’huile Mobil 1. L’huile synthétique avancée Mobil 1 présente une technologie anti-usure qui offre une performance supérieure à celle des huiles moteur conventionnelles. Cette technologie permet à l’huile synthétique avancée Mobil 1 de répondre aux normes les plus strictes des constructeurs automobiles comme Porsche et Bentley, ou de les dépasser, et de fournir une protection exceptionnelle contre l’usure du moteur dans des conditions d’utilisation normales ou même dans certaines des conditions les plus extrêmes.

Pour en savoir plus, consultez mobil.com et suivez @Mobil1 sur Facebook, Instagram et Twitter.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.