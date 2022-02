HBL, la plus grande banque du Pakistan choisit Temenos pour redéfinir ses services bancaires

GENÈVE, Suisse--(BUSINESS WIRE)--Temenos (SIX : TEMN), l'éditeur de logiciels bancaires, annonce aujourd'hui que HBL, la plus grande banque du Pakistan, adoptera la plateforme de core-banking de Temenos afin d'offrir des services bancaires innovants aux clients nationaux et internationaux.

HBL transférera ses plus de 25 millions de clients vers la plateforme ouverte de Temenos pour les services bancaires composables1. La plateforme accélérera les services de la banque sur tous les segments, marchés et canaux. Les clients de HBL bénéficieront d'un service client amélioré, qui se traduit par une plus grande fiabilité, plus de sécurité et une plateforme moderne qui fera progresser la numérisation de HBL.

Le déploiement de la plateforme de Temenos incorpore une gamme complète de produits et de services conviviaux visant à fournir aux clients de HBL des solutions intégrées et technologiquement avancées, tant dans le secteur bancaire conventionnel que dans le secteur bancaire islamique. Grâce à une intégration et à un traitement des transactions plus rapides offrant par conséquent une expérience client plus fluide, HBL élargira son empreinte numérique au Pakistan et à l'international. Le nouveau système améliorera également le respect des réglementations bancaires régionales et des normes de reporting pour les marchés internationaux notamment en Chine, dans les États membres du CCG, en Europe et dans les pays de l'ASACR2.

Muhammad Aurangzeb, président et chef de la direction de HBL, déclare : « La plateforme technologique ouverte de Temenos est flexible, adaptée aux développements mondiaux et incorpore une vaste gamme de services bancaires pour répondre aux besoins bancaires en évolution rapide de nos clients. Cette coopération soutient notre ambition de devenir une "entreprise technologique avec une licence bancaire". »

Sagheer Mufti, directeur de l'exploitation chez HBL, ajoute : « Chez HBL, nous nous efforçons toujours d’améliorer nos services à la clientèle. En adoptant cette plateforme de pointe, nous élargirons notre capacité à mieux servir nos clients lors de l'utilisation de nos services aujourd'hui et pour les années à venir. »

Max Chuard, président-directeur général de Temenos, commente : « HBL est une banque avant-gardiste qui adopte une démarche novatrice pour façonner l'avenir de la banque. La plateforme ouverte de Temenos pour les services bancaires composables libérera la banque des contraintes obsolètes tout en lui permettant d’innover rapidement et en toute sécurité, de développer son offre et d’atteindre ses objectifs de croissance. Nous sommes fiers de soutenir HBL et de participer à la réalisation de cette vision prometteuse pour plus de 25 millions de clients dans le monde. »

À propos de HBL

Créée en 1947, HBL a été la première banque commerciale établie au Pakistan. Au cours des années, HBL a étendu son réseau d'agences tout en maintenant sa position de plus grande banque du secteur privé au Pakistan. HBL répond aux besoins de plus de 25 millions de clients à l’international et compte plus de 1 650 agences et plus de 2 100 distributeurs automatiques de billets dans le monde.

Le vaste portefeuille de la banque comprend la banque de détail, la banque d'entreprise, la banque commerciale et d'investissement, la trésorerie et les marchés mondiaux, les services bancaires aux consommateurs, ruraux et aux PME, le financement du développement, les transactions et les services bancaires aux employés ainsi que les services bancaires islamiques.

À propos de Temenos

Temenos AG (SIX : TEMN) est le leader mondial des logiciels bancaires. Plus de 3 000 banques à travers le monde, dont 41 des 50 premières banques mondiales, font confiance à Temenos pour le traitement quotidien de leurs transactions et des interactions de plus de 1,2 milliard de clients de services bancaires. Temenos propose des logiciels bancaires cloud-native, cloud-agnostiques et basés sur l’IA généraux et de front office, de paiements et de gestion de fonds qui permettent aux banques d’offrir une expérience client omnicanal harmonieuse et d’atteindre l’excellence opérationnelle.

Le logiciel Temenos a prouvé qu'il permet à ses clients les plus performants d'atteindre des ratios coût-revenu de 26,8%, soit la moitié de la moyenne sectorielle, et un rendement de capitaux propres de 29%, soit trois fois la moyenne du secteur. Ces clients investissent également 51% de leur budget informatique dans la croissance et l'innovation par rapport à la maintenance, soit deux fois la moyenne sectorielle, prouvant ainsi que les investissements informatiques des banques ajoutent une valeur tangible à leur activité.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.temenos.com.

1 Les services bancaires composables signifient que HBL peut librement combiner, remplacer, ajouter et échanger des composants, des systèmes et des connecteurs selon les besoins. Avec les fournisseurs traditionnels, des fonctions telles que la prise de décision, le reporting et l'analyse sont étroitement liés, ce qui limite la flexibilité.

2 L'Association sud-asiatique pour la coopération régionale (ASACR) regroupe les pays de l’Asie du Sud suivants : l’Afghanistan, le Bangladesh, le Bhoutan, l’Inde, les Maldives, le Népal, le Pakistan et le Sri Lanka.

