Fluence lance la solution SPYDR 2h, qui permet aux cultivateurs de cannabis commercial de produire des rendements supérieurs

SPYDR 2h is Fluence's high-output addition to its LED lighting solutions portfolio. The high-intensity fixture joins the company’s SPYDR series and produces a photosynthetic photon flux of 2,100 μmol/s, a 24% increase over previous fixtures.

SPYDR 2h is Fluence's high-output addition to its LED lighting solutions portfolio. The high-intensity fixture joins the company’s SPYDR series and produces a photosynthetic photon flux of 2,100 μmol/s, a 24% increase over previous fixtures.

AUSTIN, Texas--(BUSINESS WIRE)--Fluence by OSRAM (Fluence), l’un des principaux fournisseurs à l’échelle mondiale, de solutions d’éclairage LED écoénergétiques destinées à la production de cannabis commercial et de produits alimentaires, a lancé son luminaire à haute intensité, SPYDR 2h. Dernier ajout à la gamme SPYDR de Fluence, cette solution à haut rendement produit un flux de photons photosynthétiques (PPF) de 2 100 μmol/s, soit une augmentation de 24 % par rapport aux équipements précédents.

Fluence a conçu la solution de pointe, SPYDR 2h pour les cultivateurs de cannabis commercial en intérieur à plusieurs niveaux, afin d’optimiser leurs environnements de culture, obtenir des rendements plus élevés, et produire des cultures de qualité supérieure. Le luminaire, qui offre un éclairage à haute intensité, une uniformité précise et des efficiences accrues, intègre le spectre blanc intérieur PhysioSpec™ BROAD R4 de Fluence, assurant une efficacité de 2,6 μmol/J à 277 V AC. Dans le cadre des systèmes standard comportant des étagères à plusieurs niveaux, sa performance permet d’atteindre une densité de flux de photons photosynthétiques (PPFD) pouvant aller jusqu’à 1 500 μmol/m2/s. Les luminaires à plusieurs niveaux sont également faciles à monter, offrant ainsi une installation rapide et flexible.

« L’éclairage à haute intensité constitue une priorité pour les opérations de cannabis commercial où l’on cherche à accroître les rendements de cultures », a déclaré Jordon Musser, directeur des Produits, chez Fluence. « Nous sommes fiers de fournir aux producteurs la nouvelle génération de notre gamme SPYDR, à savoir, une solution d’éclairage offrant des performances supérieures, afin de booster leurs objectifs de production à l’heure où ils révolutionnent les opérations grâce à des stratégies de culture à la pointe de la technologie. »

Les luminaires de Fluence s’appuient sur la science : Les essais de recherche pluriannuels et d’envergure mondiale menés sur le cannabis par la Société indiquent que des intensités d’éclairage supérieures permettent de maximiser les rendements. La capacité de SYPDR 2h à accroître le PPF de plus de 20 % confère non seulement aux producteurs la possibilité d’améliorer le rendement des cultures, mais également de perfectionner la production des plantes pour atteindre des caractéristiques spécifiques, telles que des pourcentages de THC plus élevés et des profils terpéniques plus puissants.

« Fluence se réjouit de lancer la solution SPYDR 2h pour les cultivateurs de cannabis du monde entier », a confié pour sa part David Cohen, PDG de Fluence. « À l’heure où de plus en plus d’États et de pays introduisent une législation sur le cannabis, tandis que les dirigeants actuels du secteur font évoluer leurs environnements de culture, la technologie LED à haute intensité, de Fluence offre aux clients du secteur du cannabis uniformité et contrôle accru au sein de leurs installations. Nous accompagnons les producteurs à chaque étape, dans la mise en œuvre de nouvelles solutions telles que le SPYDR 2h, afin de les aider à cultiver plus intelligemment, pour bénéficier de rendements supérieurs et de cultures de cannabis de meilleure qualité. »

Pour en savoir plus sur le SPYDR 2h et la gamme étendue de solutions LED, de Fluence, rendez-vous sur www.fluence.science.

À propos de Fluence by OSRAM

Fluence Bioengineering, Inc., filiale en pleine propriété d’OSRAM, crée de puissantes solutions d’éclairage LED écoénergétiques, destinées à la production de cultures commerciales et aux applications de recherche. Fournisseur d’éclairage LED de premier plan sur le marché mondial du cannabis, Fluence a pour mission de permettre une production de cultures plus efficiente, pour les meilleurs producteurs du monde, aussi bien dans le secteur de la culture en fermes verticales que sous serre. En plus de son siège mondial basé à Austin, au Texas, Fluence dispose d’un siège EMOA à Rotterdam, aux Pays-Bas. Pour en savoir plus sur Fluence, rendez-vous sur https://fluence.science.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.