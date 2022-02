Workiva en Persefoni werken samen om koolstofopenbaarmakingsgegevens op beleggersniveau te stroomlijnen

AMES, Iowa--(BUSINESS WIRE)--Workiva Inc. (NYSE:WK), 's werelds toonaangevende platform voor regelgeving, financiële en ESG-rapportage, en Persefoni, Inc., het toonaangevende SaaS-platform voor klimaatbeheer en -boekhouding dat ondernemingen en financiële instellingen helpt bij het eenvoudig berekenen, analyseren, beheren en rapporteren van hun realtime koolstofvoetafdruk, heeft vandaag een strategisch partnerschap aangekondigd om gezamenlijke klanten naadloos transparante openbaarmakingen over koolstofemissies op beleggersniveau te bieden.

De SEC en andere wereldwijde regelgevers kondigen nieuwe klimaatgerelateerde openbaarmakingsrichtlijnen aan die organisaties op een alomtegenwoordige manier zullen beïnvloeden. CFO's, duurzaamheidsleiders en hun raden van bestuur zullen moeten samenwerken om de CO2-rapportagevereisten van een herzien regelgevingskader op te nemen in de dagelijkse respectieve activiteiten.

Het partnerschap brengt de enige rapportageoplossing op de markt die transparante en verbonden financiële en ecologische, sociale en governance (ESG)-rapportage verenigt met een diepere granulariteit rond broeikasgasboekhouding in overeenstemming met de broeikasgasprotocollen (GHGP) om de koolstofemissies in scope 1, indirecte emissies in scope 2 en upstream- en downstream-emissies in scope 3 te volgen.

"Workiva blijft innovatieve capaciteiten ontwikkelen en leveren die ervoor zorgen dat ons end-to-end platform onze klanten in staat stelt te voldoen aan de veranderende ESG-vereisten voor openbaarmaking," aldus Julie Iskow, Chief Operating Officer van Workiva. "Door samen te werken met Persefoni kunnen we koolstofgegevens op beleggers- en bestuursniveau leveren die kunnen worden gebruikt om betere beslissingen te nemen voor bedrijven en het milieu."

Een op technologie gebaseerde oplossing is van cruciaal belang voor een organisatie om compliant te worden en daarna te blijven voldoen aan de regelgeving. Workiva en Persefoni zullen samen een verbonden rapportage-oplossing aanbieden om CO2-gegevens naadloos tussen de twee platforms over te brengen, waardoor gebruikers ongelijksoortige spreadsheets en handmatige processen kunnen beginnen te elimineren. Hiermee kunnen gebruikers tijd besparen, de efficiëntie verhogen en de complexiteit en risico's verminderen. Het zal ook de algehele nauwkeurigheid en transparantie in het record-to-report-proces verbeteren.

"We zijn enthousiast over de waarde die ons partnerschap zal creëren voor onze gezamenlijke klanten door het traject om te voldoen aan complexe klimaatgerelateerde openbaarmakingsvereisten te vergemakkelijken," stelde Kentaro Kawamori, Chief Executive Officer van Persefoni. “Samen worden Workiva en Persefoni de marktleider in het vereenvoudigen van complexe ESG- en financiële deponeringen, zowel vandaag als in de toekomst.”

De technologie achter het partnerschap:

Persefoni vereenvoudigt de technische toetredingsdrempel voor koolstofboekhouding radicaal, door met succes de meer dan 750 pagina's van de technische GHGP-richtlijnen in zijn platform te codificeren. Bovendien is Persefoni de eerste en enige leverancier die de wereldwijde standaard voor gefinancierde emissieberekeningen, het Partnership for Carbon Accounting Financials, codificeert. Het platform stelt gebruikers in staat financiële, operationele en supply chain-gegevens om te zetten in gecertificeerde koolstofvoetafdrukgegevens, waardoor de complexiteit aanzienlijk wordt verminderd en de tijd tot inzichten aanzienlijk wordt versneld in meerdere raamwerken voor klimaatonthulling en duurzaamheidsrapportage.

De samenwerking tussen Workiva en Persefoni stelt gebruikers in staat om naadloos gegevens tussen de platforms van de bedrijven te integreren en over te brengen, en geeft toegang tot koolstofbenchmarking en een markt voor koolstofcompensaties. Deze omvatten: activiteitsgegevens, berekeningen van de koolstofvoetafdruk, klimaattrajectmodellen, secundaire datasets, operationele, financiële en supply chain-gegevens, en meer.

Gezamenlijke klanten kunnen dan de Workiva Framework Explorer gebruiken om gegevens te vergelijken met de vereisten die in meerdere kaders worden vermeld, waaronder de Sustainable Development Goals (UNSDG's) van de Verenigde Naties, de Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD), het Global Reporting Initiative (GRI ), de Sustainability Accounting Standards Board (SASB) en het Carbon Disclosure Project (CDP), en rapport uitbrengen van de resultaten aan alle belanghebbenden.

Over Workiva

Workiva Inc. (NYSE: WK) vereenvoudigt complex werk voor duizenden organisaties wereldwijd. Klanten vertrouwen op het open, intelligente en intuïtieve platform van Workiva om gegevens, documenten en teams met elkaar te verbinden. Het resultaat: verbeterde efficiëntie, meer transparantie en minder risico. Lees meer op workiva.com.

Over Persefoni

Persefoni, Inc., is het toonaangevende platform voor klimaatbeheer en -boekhouding (Climate Management & Accounting Platform, CMAP). De Software-as-a-Service-oplossingen van het bedrijf stellen ondernemingen en financiële instellingen in staat om met de hoogste mate van vertrouwen, transparantie en gemak te voldoen aan de vereisten van belanghebbenden en regelgeving op het gebied van klimaatonthulling. Als de ERP voor koolstof biedt het Persefoni-platform gebruikers een enkele bron van koolstofwaarheid in hun hele organisatie, waardoor ze hun koolstoftransacties en -inventaris met dezelfde nauwkeurigheid en vertrouwen kunnen beheren als hun financiële transacties. Meer informatie op https://persefoni.com.

